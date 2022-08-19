РУС
С временно оккупированных территорий за десять дней выехало более 21 тысячи украинцев, - Верещук

С временно оккупированных территорий за десять дней выехало более 21 тыс. украинцев,

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"С временно неподконтрольных территорий Херсонщины, Харьковщины, Запорожской, Донецкой, Луганской областей и АР Крым удалось эвакуировать более 21 тысячи человек. Почти каждый третий из них – ребенок", - говорится в сообщении.

В частности, из Херсонской области эвакуировались более 8 тыс. граждан, из Запорожской области – более 9 тыс. граждан.

Смотрите: В Запорожье заработал хаб для переселенцев из Херсонской области. ФОТОрепортаж

Потвора
19.08.2022 16:59 Ответить
Хаб на Чонгарі, обмін "Азовців", "зелені коридори" з обстрілами, локшина українцям, - то чия справа? НІ, ні - не вона, бо вже передали іншим.
19.08.2022 17:03 Ответить
Это не твоя заслуга....
Вы с чинушами палец о палец не ударили чтобы спасти украинцев с оккуп территорий.
19.08.2022 17:03 Ответить
Потвора
19.08.2022 16:59 Ответить
У неї одне лице з вбивцею Качур та рашисткою Захаровою, ось як їх біс об'єднали
19.08.2022 17:35 Ответить
Зе-потвора!
19.08.2022 18:17 Ответить
Хаб на Чонгарі, обмін "Азовців", "зелені коридори" з обстрілами, локшина українцям, - то чия справа? НІ, ні - не вона, бо вже передали іншим.
19.08.2022 17:03 Ответить
От Вам і відповідь про надання наказу через боневтіка про розмінування . Шаттл через Чонгар.
19.08.2022 17:12 Ответить
Это не твоя заслуга....
Вы с чинушами палец о палец не ударили чтобы спасти украинцев с оккуп территорий.
19.08.2022 17:03 Ответить
вирищучкі вірити-СЕБЕ НЕ ПОВАЖАТИ!!!! І де тільки таких знаходять?
19.08.2022 17:04 Ответить
На парасольці політай тварюко зелена. Не маєш жодного права вдягати однострій ЗСУ.
19.08.2022 17:10 Ответить
І негайно !
19.08.2022 17:45 Ответить
звиродніле паскудне створіння !!!
19.08.2022 17:11 Ответить
так з тих территорій що ти курво разом з дерьмаком та зеленим недоумком здала
19.08.2022 17:12 Ответить
Чує моя дупа, що ми швидко, у коментарях станемо хрестиками.
Ну то таке.
Для зеленою бл..ядюги з парасолькою :
- інтернет має багато мість де зберігати твої вислови (косвенні та втьоринні докази)
- а от накази на розмінування, там й паперові, журнали обліку ШТ, ЗАС, копії у саперів з номерами наказів.
Вивчай матчасть зелена потвора. І *** хто тобі віддасть , навіть КК.

19.08.2022 17:25 Ответить
...куди ж ти їх реінтигрувала?Міністр а була міністерка,мабуть змінила стать,чи щось таке.
19.08.2022 17:17 Ответить
От як добре ЗЄля подбав про людей! А якби він займався розвитком ЗСУ і не заглядав в очі Жуйлу, то сиділи б ці люди в своїх домівках і нудилися б у відпустках і на роботах.
19.08.2022 17:28 Ответить
Вона їх сама евакуювала чи що? За що їй платять гроші? Вона має темні стасунки з фсб, та сприяла знищенню « азовців». В іншій країні вона вже була усунена та знаходилась бипід домашнім арештом.
19.08.2022 17:32 Ответить
Вона всіх евакувала до Ростова. Єдиниці змогли потрапити на підконтрольну територію.
19.08.2022 17:49 Ответить
Верещукча, "Азовців" з полону коли витягнеш?!!!
19.08.2022 17:35 Ответить
Тоді, коли москалів із Зелею назад до Криму через Чонгар загонить.
19.08.2022 17:51 Ответить
Мерзота брехлива ,ми все пам'ятаємо і віддамо тобі по заслугах .
19.08.2022 18:55 Ответить
 
 