С временно оккупированных территорий за десять дней выехало более 21 тысячи украинцев, - Верещук
С временно оккупированных территорий за десять дней выехало более 21 тыс. украинцев,
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
"С временно неподконтрольных территорий Херсонщины, Харьковщины, Запорожской, Донецкой, Луганской областей и АР Крым удалось эвакуировать более 21 тысячи человек. Почти каждый третий из них – ребенок", - говорится в сообщении.
В частности, из Херсонской области эвакуировались более 8 тыс. граждан, из Запорожской области – более 9 тыс. граждан.
Вы с чинушами палец о палец не ударили чтобы спасти украинцев с оккуп территорий.
Ну то таке.
Для зеленою бл..ядюги з парасолькою :
- інтернет має багато мість де зберігати твої вислови (косвенні та втьоринні докази)
- а от накази на розмінування, там й паперові, журнали обліку ШТ, ЗАС, копії у саперів з номерами наказів.
Вивчай матчасть зелена потвора. І *** хто тобі віддасть , навіть КК.