С временно оккупированных территорий за десять дней выехало более 21 тысячи украинцев, - Верещук

С временно оккупированных территорий за десять дней выехало более 21 тыс. украинцев,

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"С временно неподконтрольных территорий Херсонщины, Харьковщины, Запорожской, Донецкой, Луганской областей и АР Крым удалось эвакуировать более 21 тысячи человек. Почти каждый третий из них – ребенок", - говорится в сообщении.

В частности, из Херсонской области эвакуировались более 8 тыс. граждан, из Запорожской области – более 9 тыс. граждан.

Смотрите: В Запорожье заработал хаб для переселенцев из Херсонской области. ФОТОрепортаж