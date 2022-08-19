РУС
14 052 16

Вблизи оккупированного Алчевска уничтожена база россиян, в том числе 100 единиц техники и около 50 рашистов, - Гайдай

В Славяносербском районе Луганской области, большая часть которого была захвачена войсками РФ в 2014-м, уничтожена ремонтная база российских оккупантов.

Об этом в Facebook сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Что-то у них постоянно или хлопок, или камни с неба. О Лисичанске мы уже говорили - там опрометчивое курение какое-то было. А недавно у них еще в Славяносербском районе в поселке Лотиково камни с неба прилетели достаточно мощно", - рассказал он.

По словам Гайдая, в поселке Лотиково находилась ремонтная база оккупантов, и "камни с неба" уничтожили около 100 единиц техники и около 50 оккупантов.

Смотрите: Оккупанты проводят принудительную мобилизацию в захваченных летом городах, но теперь "по закону", на фронте пытаются прорваться в Бахмут, - Гайдай. ФОТО

Вблизи оккупированного Алчевска уничтожена база россиян, в том числе 100 единиц техники и около 50 рашистов, - Гайдай 01

Гайдай ЛОГА (725) Луганская область (6552)
+28
19.08.2022 17:03 Ответить
+23
Ну тепер зрозуміло звідки 69 зпалених машинок за добу....
19.08.2022 16:57 Ответить
+18
по домашнему там расположились, душевно все было, вареники, сало...вообще не хотели денацифицироваться...
19.08.2022 17:28 Ответить
то за ту добу, а це за цю...
19.08.2022 18:35 Ответить
Гайдай СЧИТАЕТ ТОЛЬКО СОТНЯМИ ........
19.08.2022 20:03 Ответить
19.08.2022 16:58 Ответить
Гарний день...)))
19.08.2022 16:59 Ответить
один раз знищили, а потім вже остаточно...
19.08.2022 17:02 Ответить
19.08.2022 17:03 Ответить
Была, в свое время, такая пионэрка-герой Мамлакат Нахунгова, которая собрала больше всех бавовны.
19.08.2022 17:08 Ответить
Камінню з неба-респект...
19.08.2022 17:23 Ответить
«Переживають жахливі часи». У військ РФ закінчуються **********, їхній наступальний потенціал знизиться - Пентагон ..... https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/viyna-pentagon-vidpoviv-koli-u-viysk-rf-zakinchatsya-***********-ostanni-novini-50264351.html https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/viyna-pentagon

Мало віриться , але все ж .!! Виникають деякі питання . - Чому ж тоді кацапи почали розпечатувати склади вже аж за Уралом і возити ********** навіть з Бурятії .? До того ж була інфа що вони вже добряче спустошили склади бульбофюрера ( якщо в них величезні запаси в паРашці то - нафіга вигрібати склади ще й в Білорусі ? )
Може й дійсно , немає в них тих мульйонів тон *********** ,, про які ******* говорити різні іксперди .?
19.08.2022 17:25 Ответить
*********** в орків справді багато, але ж не безкінечно. Враховуючи що тільки на Донбасі та Півдні було знищено до 50 великих складів з БК, то потенціал дійсно значно знижений
19.08.2022 17:42 Ответить
Наразі , кацапня тягне із Улан - Уде ( Бурятія) дуже багато воєнноі техніки , а це приблизно 28 ешелонів шурує до наших кордонів !

Можливо , це вже остання , хз🤨
19.08.2022 18:15 Ответить
Слава ЗСУ , спаліть їх усіх нах..
19.08.2022 17:26 Ответить
Так бывает , когда все HiMARS "уничтожены".
19.08.2022 17:43 Ответить
 
 