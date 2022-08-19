Вблизи оккупированного Алчевска уничтожена база россиян, в том числе 100 единиц техники и около 50 рашистов, - Гайдай
В Славяносербском районе Луганской области, большая часть которого была захвачена войсками РФ в 2014-м, уничтожена ремонтная база российских оккупантов.
Об этом в Facebook сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"Что-то у них постоянно или хлопок, или камни с неба. О Лисичанске мы уже говорили - там опрометчивое курение какое-то было. А недавно у них еще в Славяносербском районе в поселке Лотиково камни с неба прилетели достаточно мощно", - рассказал он.
По словам Гайдая, в поселке Лотиково находилась ремонтная база оккупантов, и "камни с неба" уничтожили около 100 единиц техники и около 50 оккупантов.
Мало віриться , але все ж .!! Виникають деякі питання . - Чому ж тоді кацапи почали розпечатувати склади вже аж за Уралом і возити ********** навіть з Бурятії .? До того ж була інфа що вони вже добряче спустошили склади бульбофюрера ( якщо в них величезні запаси в паРашці то - нафіга вигрібати склади ще й в Білорусі ? )
Може й дійсно , немає в них тих мульйонів тон *********** ,, про які ******* говорити різні іксперди .?
Можливо , це вже остання , хз🤨