Вблизи оккупированного Алчевска уничтожена база россиян, в том числе 100 единиц техники и около 50 рашистов, - Гайдай

В Славяносербском районе Луганской области, большая часть которого была захвачена войсками РФ в 2014-м, уничтожена ремонтная база российских оккупантов.

Об этом в Facebook сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Что-то у них постоянно или хлопок, или камни с неба. О Лисичанске мы уже говорили - там опрометчивое курение какое-то было. А недавно у них еще в Славяносербском районе в поселке Лотиково камни с неба прилетели достаточно мощно", - рассказал он.

По словам Гайдая, в поселке Лотиково находилась ремонтная база оккупантов, и "камни с неба" уничтожили около 100 единиц техники и около 50 оккупантов.

Смотрите: Оккупанты проводят принудительную мобилизацию в захваченных летом городах, но теперь "по закону", на фронте пытаются прорваться в Бахмут, - Гайдай. ФОТО