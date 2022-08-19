Правительство разрешит представителям украинских экспортных компаний выезжать на неделю за границу, - вице-премьер Свириденко

Правительство разрешит выезжать за границу на 7 дней представителям украинских компаний, работающих в экспортных отраслях.

Об этом заявила во время телемарафона телеканала ICTV первый вице-премьер Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

По ее словам, правительство хочет, чтобы "те предприятия, которые уже работали, имеют штат, имеют рынки сбыта, которые смогли перестроиться за последние 6 месяцев", в дальнейшем активно работали.

Свириденко сообщила, что от экспортоориентированных компаний поступил запрос о возможности их представителей уезжать за границу.

"Мы сегодня на Кабмине приняли решение о том, что с 1 сентября бизнес, уплачивающий официально зарплату, не имеющий задолженности по налогам и сборам перед бюджетом, у которого средняя зарплата не менее 20 тысяч грн, 10% штатной численности, но не больше 10 человек смогут выезжать на срок до 7 дней по заявке работодателя и все будет происходить на портале "Дія", - сообщила она.

По словам Свириденко, это необходимо для заключения контрактов, участия в международных мероприятиях и выставках.

Ключевыми экспортно-ориентированными отраслями в Украине являются аграрный сектор, IT и металлургия.