Правительство разрешит представителям украинских экспортных компаний выезжать на неделю за границу, - вице-премьер Свириденко
Правительство разрешит выезжать за границу на 7 дней представителям украинских компаний, работающих в экспортных отраслях.
Об этом заявила во время телемарафона телеканала ICTV первый вице-премьер Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.
По ее словам, правительство хочет, чтобы "те предприятия, которые уже работали, имеют штат, имеют рынки сбыта, которые смогли перестроиться за последние 6 месяцев", в дальнейшем активно работали.
Свириденко сообщила, что от экспортоориентированных компаний поступил запрос о возможности их представителей уезжать за границу.
"Мы сегодня на Кабмине приняли решение о том, что с 1 сентября бизнес, уплачивающий официально зарплату, не имеющий задолженности по налогам и сборам перед бюджетом, у которого средняя зарплата не менее 20 тысяч грн, 10% штатной численности, но не больше 10 человек смогут выезжать на срок до 7 дней по заявке работодателя и все будет происходить на портале "Дія", - сообщила она.
По словам Свириденко, это необходимо для заключения контрактов, участия в международных мероприятиях и выставках.
Ключевыми экспортно-ориентированными отраслями в Украине являются аграрный сектор, IT и металлургия.
)))
Український список санкціонованих росіян утричі коротший за американський. В Україні конфісковано 0! активів росіян!
Хотілося би почути розгорнуту позицію відповідальних осіб з українського боку!
Як справи, зокрема, в Абрамовіча? Україна повинна бути прикладом за санкціями!
В военкоматах итак очереди.
Лайк !!!
▪️Послуга запускається в експериментальному форматі, вона називатиметься «єВідрядження».
▪️Послугою зможуть скористатися ФОПи та юрособи.
▪Виїжджати можна буде не довше, ніж на 7 днів.
▪️За 7 днів до відрядження потрібно буде внести 200 тисяч грн на рахунок Ощадбанку.
Так от Воно Що ще і Заставу в Банк🤣🤣🤣
Власть решила продавать эмиграцию мужчин за границу во время войны за 200 тыс грн. Именно столько должны бизнесмены перевести на счёт в «Ощадбанке», если хотят выехать на неделю. Не вернулся - деньги уходят в пользу государства.
я бы брал миллион