Правительство разрешит представителям украинских экспортных компаний выезжать на неделю за границу, - вице-премьер Свириденко

Правительство разрешит выезжать за границу на 7 дней представителям украинских компаний, работающих в экспортных отраслях.

Об этом заявила во время телемарафона телеканала ICTV первый вице-премьер Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

По ее словам, правительство хочет, чтобы "те предприятия, которые уже работали, имеют штат, имеют рынки сбыта, которые смогли перестроиться за последние 6 месяцев", в дальнейшем активно работали.

Свириденко сообщила, что от экспортоориентированных компаний поступил запрос о возможности их представителей уезжать за границу.

Читайте: Украина согласовала с Британией проведение в июне инвестиционной конференции, – Свириденко

"Мы сегодня на Кабмине приняли решение о том, что с 1 сентября бизнес, уплачивающий официально зарплату, не имеющий задолженности по налогам и сборам перед бюджетом, у которого средняя зарплата не менее 20 тысяч грн, 10% штатной численности, но не больше 10 человек смогут выезжать на срок до 7 дней по заявке работодателя и все будет происходить на портале "Дія", - сообщила она.

По словам Свириденко, это необходимо для заключения контрактов, участия в международных мероприятиях и выставках.

Ключевыми экспортно-ориентированными отраслями в Украине являются аграрный сектор, IT и металлургия.

мобилизация (2908) военное положение (520) Свириденко Юлия (234)
+6
Volodymyr Omelyan



Український список санкціонованих росіян утричі коротший за американський. В Україні конфісковано 0! активів росіян!
Хотілося би почути розгорнуту позицію відповідальних осіб з українського боку!
Як справи, зокрема, в Абрамовіча? Україна повинна бути прикладом за санкціями!
показать весь комментарий
19.08.2022 17:09 Ответить
+6
Останутся чиновники в розовой надежде на Большое восстановление страны с откатами-заносами-распилами, силовая составляющая, многочисленные пред и пенсионеры и энтузиасты, верящие в реформы. Остальные самоэкспортируются и будут получать индивидуальное членство в Евросоюзе и Северной Америке
показать весь комментарий
19.08.2022 17:12 Ответить
+6
У мене знайомий представник експотрної компанії спокійно їздить за кордон, його і так спокійно випускають. Тому що це жінка )))
показать весь комментарий
19.08.2022 17:36 Ответить
Если сейчас все себя экспортируют, то что же останется?
показать весь комментарий
19.08.2022 17:05 Ответить
От виїхав представник за кордон - і його відразу перестає "ковбасити", а за тиждень геть попускає...
)))
показать весь комментарий
19.08.2022 17:06 Ответить
ну и что вы будете делать, когда они массово не вернутся?
показать весь комментарий
19.08.2022 17:11 Ответить
представниця опьі запропонувала корупційний схематоз((
показать весь комментарий
19.08.2022 17:17 Ответить
А кого контракт с іноземною компанію що робити??
показать весь комментарий
19.08.2022 17:21 Ответить
Выехать нельзя, но можно дома сидеть.
В военкоматах итак очереди.
показать весь комментарий
19.08.2022 17:44 Ответить
Поки що в Україні Зеля, тут завжди процвітатиме хабарництво. Інакше ні він, ні його оточення не може жити.
показать весь комментарий
19.08.2022 17:42 Ответить
Красивая легальная надёжная схема
Лайк !!!
показать весь комментарий
19.08.2022 17:45 Ответить
ай красені! так от яка красива схема для виїзду тих хто з грошима! а ті хто з села - то й вперед, конча заспу захищати!
показать весь комментарий
19.08.2022 18:57 Ответить
доречі, по конча заспі хоч один снаряд прилетів? хто знає? як там будинки найпотрібніших людей на планеті?
показать весь комментарий
19.08.2022 18:58 Ответить
Подробиці про дозвіл виїжджати за кордон для представників бізнесу розкрив глава Мінцифри Федоров.

▪️Послуга запускається в експериментальному форматі, вона називатиметься «єВідрядження».

▪️Послугою зможуть скористатися ФОПи та юрособи.

▪Виїжджати можна буде не довше, ніж на 7 днів.



▪️За 7 днів до відрядження потрібно буде внести 200 тисяч грн на рахунок Ощадбанку.





▪Виїжджати можна буде не довше, ніж на 7 днів.

▪️За 7 днів до відрядження потрібно буде внести 200 тисяч грн на рахунок Ощадбанку.

Так от Воно Що ще і Заставу в Банк🤣🤣🤣
показать весь комментарий
19.08.2022 18:38 Ответить
Блин, я уже запутался. А как мне на стажировку в Чехию поехать? . Уже три раза подавался, три раза принимали, но то просто карантин, то вакцина у меня не та, теперь срашка-*********. Я блин так и чешский забуду и на пенсию уже выйду... .
показать весь комментарий
19.08.2022 18:48 Ответить
Ибо ***** шастать, ты чо чявой-та не понял
показать весь комментарий
19.08.2022 19:39 Ответить
Ну да, потом еще инопланетяне на нас нападут... .
показать весь комментарий
20.08.2022 00:23 Ответить
Власть решила продавать эмиграцию мужчин за границу во время войны за 200 тыс грн. Именно столько должны бизнесмены перевести на счёт в «Ощадбанке», если хотят выехать на неделю. Не вернулся - деньги уходят в пользу государства.
показать весь комментарий
19.08.2022 19:57 Ответить
это мало
я бы брал миллион
показать весь комментарий
19.08.2022 23:17 Ответить
 
 