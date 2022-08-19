Берлин много недель игнорирует просьбы Украины по поставкам вооружений, - Die Welt

За последние десять недель украинские дипломаты многократно поднимали вопрос о поставках оружия в министерство обороны ФРГ, но Минобороны, равно как и ведомство федерального канцлера, видимо, кладут соответствующие запросы в длинный ящик.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

По данным издания Die Welt, в министерстве обороны ФРГ, начиная с июня, ежемесячно проводилось по несколько встреч на высоком уровне, в которых участвовала и глава ведомства Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht). В ходе этих встреч украинская сторона каждый раз просила Германию продолжать поставлять ей те виды вооружений, которые уже поставлялись ранее - самоходные артустановки Panzerhaubitze 2000 и ракетные системы залпового огня Mars II. Германия уже поставила Киеву 10 таких гаубиц и три РСЗО.

Украинская сторона также настаивала на выдаче немецкой оборонной промышленности разрешений на экспорт в Украину танков и бронемашин. Еще в апреле Украина получила от концерна Rheinmetall предложение закупить за 268 млн евро сто БМП Marder и 88 танков Leopard-1, включая боеприпасы и инструктаж. По данным изготовителя, эта техника была "быстро подготовлена", но реакции от ведомства федерального канцлера так и не последовало.

Также читайте: Неправда, что Германия нерешительно поддерживает Украину и медленно помогает. Я порвал с этой традицией, - Шольц

В середине августа министр обороны Украины Алексей Резников лично обсудил эту проблему по телефону с германской коллегой Ламбрехт. Ранее эту же тему обсуждали по телефону глава Офиса президента Андрей Ермак и советник федерального канцлера по внешней политике Йенс Плётнер (Jens Plötner). "Наши просьбы всегда выслушивали и записывали, но результатов до сих пор никаких", - сообщили источники в правительстве Украины.

Минобороны ФРГ в ответ на запрос Die Welt сообщило, что министерство "находится в контакте с украинской стороной на многих уровнях" с целью предоставить Украине "наилучшую поддержку в борьбе с российским агрессором", но не привело при этом никаких конкретных деталей.