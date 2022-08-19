Активист ОО "Справа Громад", воин Юрий Каракай погиб в бою с российскими оккупантами

Активист ОО "Справа Громад" Юрий Каракай погиб в бою с российскими оккупантами. В первый же день широкомасштабного вторжения он вступил в ряды 206-го батальона территориальной обороны Киева, а затем отправился на фронт.

Об этом сообщил лидер "ЕС", пятый президент Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Снова тяжелая потеря для нашей команды. Война забирает лучших... Вчера под минометным обстрелом на фронте погиб Юрий Каракай. Юра был правдолюбом, чувствовал несправедливость сердцем. А свою позицию отстаивал действиями: и в мирные времена на баррикадах, протестах, акциях, и в военное время на фронте. Такие всегда идут впереди и берут на себя ответственность не только за себя, а за судьбу всей страны. Он был ценным членом команды ОО "Справа Громад", его любили и уважали", - отметил Порошенко.

Юрий вступил в 206 батальон и пошел на фронт защищать Украину.

"Героев убивают, но слава их вечна… Покойся с миром, Друг. Враги поплатятся за твою жизнь. Как и за жизнь каждого погибшего украинца и украинки", - подытожил лидер "ЕС".

