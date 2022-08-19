РУС
Макрон и Путин в первом с мая телефонном разговоре обсуждали ситуацию на ЗАЭС

путин,макрон,путін

Президент Франции Эмманюэль Макрон позвонил по телефону президенту России Владимиру Путину.

Об этом сообщили официальные страницы лидеров обоих государств, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Телефонный разговор стал для двух лидеров первым с конца мая. В Париже сообщили, что глава французского государства "еще раз подчеркнул свою озабоченность рисками, которые создает ситуация на Запорожской АЭС" и "высказался за скорейшее направление на площадку миссии экспертов МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии. - Ред.), на условиях согласованных с Украиной и ООН". "Президент Российской Федерации уведомил президента Республики о своем согласии на развертывание этой миссии указанными способами", - говорится в заявлении пресс-службы Макрона.

Кремль также указал, что обсуждалась ситуация на Запорожской АЭС. "Президенты отметили важность скорейшего направления на АЭС миссии МАГАТЭ, которая смогла бы на месте оценить реальную обстановку. С российской стороны подтверждена готовность оказать инспекторам Агентства необходимое содействие", - говорится в сообщении Кремля. Кроме того, Путин "напомнил о приглашении экспертам Секретариата ООН и Международного Комитета Красного Креста посетить следственный изолятор в Оленовке" и "проинформировал о ходе реализации сделки по вывозу украинского зерна из черноморских портов", добавили в Кремле.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ядерный регулятор Украины запретил запускать энергоблоки ЗАЭС, куда россияне завезли военную технику

Напомним, Запорожская АЭС в Энергодаре оккупирована войсками РФ от 4 марта.

Станция продолжает работать под руководством "Энергоатома" на энергосистему Украины, однако не на полную мощность, так как повреждены многие линии вокруг. С персоналом связь есть круглосуточно. В то же время оккупанты полностью контролируют безопасность на ЗАЭС: доступ персонала к рабочим местам, проход/выход на станцию. Сотрудники сообщают о регулярных случаях издевательства россиян над ними. В частности, сотрудников лишили доступа к укрытию.

В последнее время российские военные последовательно обстреливают территорию станции. В "Энергоатоме" предостерегают, что обстрелы производятся, чтобы уничтожить инфраструктуру, отключить от энергосистемы Украины и обесточить юг нашей страны. Разговоры о переподключении ЗАЭС к энергосети РФ велись оккупантами с самого начала.

8 августа оккупанты заявили о минировании Запорожской АЭС и готовности ее взорвать. Украина направила в ООН и МАГАТЭ письма с требованием направить миссию безопасности на ЗАЭС.

11 августа в Нью-Йорке состоялось заседание Совбеза ООН по ситуации на Запорожской АЭС. Заседание созвали по запросу России из-за обстрелов ЗАЭС якобы со стороны украинских военных.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сообщения о теракте на Запорожской АЭС вызывают беспокойство в США, - Госдеп 

Представитель Украины призвал к демилитаризации станции для визита миссии МАГАТЭ, но постоянный представитель РФ не поддержал это предложение. Мол, Россия "защищает АЭС", в том числе, от возможных терактов.

Впоследствии в МИД РФ заявили, что поездка делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев, а затем через линию столкновения опасна.

путин владимир (32231) Макрон Эмманюэль (1457) Запорожская АЭС (747)
+20
мені здається, що у Макрона ломка без цього сексу по телефону
як він з травня витримав- вражає просто
19.08.2022 18:21
+14
Довго тримався. Мабуть вже три бейджика взяв (місяць без дзвінків х.лу, 2 ступеня і 3). Але не витримав...
19.08.2022 18:17
+10
Макарони зварилися, мамка, виймай!
19.08.2022 18:22
показать весь комментарий
19.08.2022 18:17
Та ні. Напевне, сказав *****, що будь-яка катастрофа на ЗАЕС буде останнє, що він побачить в своєму житті. Що, можливо, влаштовану ним катастрофу НАТО ( і Франція, зокрема, як такий же володар атомних бомб) розцінюватиме як застосування ядерної зброї.
19.08.2022 18:23
да, да, конєчно !

візьми лінійку та поміряй відстань від ЗАЕС до Франції -
максимум чим ризикують французи це тим, що бордо 2022 року буде трішечки не таким і йогго доведеться вилити
19.08.2022 18:29
ну, я чось подумав, що Мікрон сказав ***** не тільки свої побажання... а й всього колективу НАТО та інших двої його володарів ядерної зброї...
Нє, ти також маєш право мати власну думку. Нехай... але час покаже, хто з нас правий. Можливо, ми обидва помиляємось.
19.08.2022 18:55
Макарону вдалось заглянути в очко путєну!!!
19.08.2022 18:18
дежавю - чисто французський вид спорту
19.08.2022 18:30
"- воопще не хотел звонить..."
19.08.2022 18:20
вообще трудно простому человеку даже теоретически представить себе сам факт разговора с ****** с этим брехливым мерзотою подонком убийцей ********* чокнутым придурком по жизни.... ведь с точки зрения обычного человека... воно оленевод ************ как было ГОВНОМ...так иосталось и СТАЛО ГОВНОМ В МИНУС 10 СТЕПЕНИ....
19.08.2022 18:20
мені здається, що у Макрона ломка без цього сексу по телефону
як він з травня витримав- вражає просто
19.08.2022 18:21
Покажчик стурбометра вiдхилився від ноля на мінус... я подумав шо він неправильно підключений, але ж ні, тепер треба переробляти шкалу на лівому боці.
19.08.2022 18:22
Шо опять?
19.08.2022 18:22
Макарони зварилися, мамка, виймай!
19.08.2022 18:22
він ще не наговорився.. базарна хранцузска баба
19.08.2022 18:23
Тероріст добився виконання першої вимоги - переговори......
19.08.2022 18:25
Макрону делать нечего, вот он и сидит на телефоне.
Старая пословица : -- " Если хочешь загубить дело,
то звони по телефону."
19.08.2022 18:26
ну что макрон...снял ломку?
результат нулевой... только ***** повеселил...
19.08.2022 18:29
А Моль що, фізик-атомник? Що він може сказати по ЗАЕС?
19.08.2022 18:30
всі хто ******* с ****** террористом посіпаки рашистів, шо макрон шо шольца два тупих їблана
19.08.2022 18:32
Грошей на вибори просив. Це все, що його турбує.
19.08.2022 18:34
Шо з цією падлюкою розмовляти, знову буде права качати.
19.08.2022 18:35
Хотя бы 3 месяца продержался. И только после ядерного терроризма он смог добиться внимания к себе. В следующий раз этот шантаж не сработает и что тогда этой плеши гномской делать?

Уже ясно дали понять твари, что Кацапстан исчерпал свой лимит доверия навсегда в истории. Это раньше перемирие было как выгодная перегруппировка, разведка, подкуп и затем новое нападение, как было в Чечне. Или прямая ложь как в Илловайске. Все, уже никто не поверит и не даст бесплатной возможности подлатать разбитую технику, набрать людей, навести разведки самолетами и БПЛА, выстроить укрепления, убивать и пытать десятки тысяч людей на оккупированных территориях. Ни одного дня за бесплатно не получит.

Войну движет ненависть, а уровень ненависти не упал ни на секунду, если открыть кацапские каналы, кто весь день по 12 часов непрерывно транслирует ненависть. Раз есть ненависть, то будет война. Если бы Путин реально хотел перемирия, то он обязан был бы за 2 месяца до этого полностью прекратить ненависть в пропаганде и показывать лебединое озеро каждый день, а также арестовать и отправить в Киев всю бучинскую бригаду на суд, притом бурят не стал бы выделять, их специально подставляют ради отвода ненависти от русских, на деле там 75% преступления совершили именно русские и только они. Но ведь этого не сделано, значит Путин не хочет мира, а хочет выгод для себя в виде прекращения огня и дальнейшего нападения после самоподрывов десятка раз как уже было неоднократно.
19.08.2022 18:38
Але ж спрацювало.
Тепер торги.
показать весь комментарий
19.08.2022 19:54
Не витримав ломку, знову за старе взявся. Пропаща людина.

19.08.2022 19:03
Засумував. Нарешті два поодиноких серця поворкували
19.08.2022 19:06
Два клоуна . Один глупый , другой злой .
19.08.2022 19:08
Микрона душит большая жаба что инициативу перехватил турецкий султан.
19.08.2022 19:15
Після телефонних розмов з Макроном путін чомусь звіріє....тому не слід тішити себе,а продовжувати нічні полювання на скупчення ворожої техніки та орків.
19.08.2022 19:22
Макрон должен ежесекундно напоминать хоть кому-нибудь о вяличии Франции. А тут и повод есть и уши, которые, последнее время кроме как "пошёл на ..й" в свой адрес ничего не слышат.
19.08.2022 19:25
Алььььоо!! Эта прачечная??
19.08.2022 19:29
макрон любе коли його дрюкають по телефону...
19.08.2022 19:37
Макрон, скажи путе, шо если в следующий раз захочет поговорить с тобобой, то не обязательно сразу атомные станции минировать
19.08.2022 19:43
Мляяяяя, я вже два дні тому панікувати почала, бо щось Макарон дзвонити перестав
19.08.2022 19:49
Гребаний стид - вони ще хочуть цього злочинця запрсити на G20.
19.08.2022 19:59
бабкоЙоб не втримався і позвонив до свого очкоЙоба
19.08.2022 20:00
https://graniru.org/Politics/World/Europe/Ukraine/m.285789.html Эмманюэль Макрон ******* согласовали условия визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС , https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2022/08/19/entretien-telephonique-avec-le-president-de-la-federation-de-russie-m-vladimir-poutine-2 сообщает пресс-служба Елисейского дворца. Последний согласился, чтобы визит инспекторов МАГАТЭ состоялся в кратчайшие сроки согласно плану, одобренному Украиной и ООН: делегация прибудет на ЗАЭС через территорию, контролируемую украинскими властями. Уважение украинского суверенитета - "абсолютно необходимое, легитимное и обязательное" условие визита, подчеркивают в пресс-службе французского президента. "Не может быть и речи о том, чтобы, признав российскую оккупацию ряда украинских территорий свершившимся фактом, международное сообщество или МАГАТЭ придали хоть малейшую форму легитимности этой оккупации, отправившись (на ЗАЭС. - Ред.) через Россию", - сказал газете Le Monde один из советников Макрона. Конкретную дату визита в Париже не назвали, отметив, что предварительно должна быть достигнута договоренность о временном прекращении огня в зоне, прилегающей к ЗАЭС.
В коммюнике кремлевской пресс-службы сказано лишь, что "президенты отметили важность скорейшего направления на АЭС миссии МАГАТЭ, которая смогла бы на месте оценить реальную обстановку" и что "с российской стороны подтверждена готовность оказать инспекторам Агентства необходимое содействие". В тот же день постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что визит делегации МАГАТЭ на ЗАЭС мог бы состояться в начале сентября. "Какой-то связи с суверенитетом и территориальной целостностью Украины это не имеет. МАГАТЭ выполняет сугубо технический мандат, маршрут движения миссии на ЗАЭС никак не затрагивает суверенитет Украины", - цитирует Ульянова "Интерфакс-Украина".
Оккупанты требование демилитаризации ЗАЭС отвергают. Они заявляли, что ВСУ якобы планировали "инсценировать провокацию техногенной катастрофы на Запорожской АЭС" в дни визита Гутерриша в Украину. "Конечной целью провокации является создание зоны отчуждения до 30 километров, введение международных сил и иностранных наблюдателей на территорию ЗАЭС, а также обвинение вооруженных сил России в ядерном терроризме", - заявили в Минобороны РФ. Москва обвиняет ВСУ в обстрелах станции и угрожает полной остановкой ЗАЭС.
20.08.2022 16:26
 
 