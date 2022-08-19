Макрон и Путин в первом с мая телефонном разговоре обсуждали ситуацию на ЗАЭС
Президент Франции Эмманюэль Макрон позвонил по телефону президенту России Владимиру Путину.
Об этом сообщили официальные страницы лидеров обоих государств, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Телефонный разговор стал для двух лидеров первым с конца мая. В Париже сообщили, что глава французского государства "еще раз подчеркнул свою озабоченность рисками, которые создает ситуация на Запорожской АЭС" и "высказался за скорейшее направление на площадку миссии экспертов МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии. - Ред.), на условиях согласованных с Украиной и ООН". "Президент Российской Федерации уведомил президента Республики о своем согласии на развертывание этой миссии указанными способами", - говорится в заявлении пресс-службы Макрона.
Кремль также указал, что обсуждалась ситуация на Запорожской АЭС. "Президенты отметили важность скорейшего направления на АЭС миссии МАГАТЭ, которая смогла бы на месте оценить реальную обстановку. С российской стороны подтверждена готовность оказать инспекторам Агентства необходимое содействие", - говорится в сообщении Кремля. Кроме того, Путин "напомнил о приглашении экспертам Секретариата ООН и Международного Комитета Красного Креста посетить следственный изолятор в Оленовке" и "проинформировал о ходе реализации сделки по вывозу украинского зерна из черноморских портов", добавили в Кремле.
Напомним, Запорожская АЭС в Энергодаре оккупирована войсками РФ от 4 марта.
Станция продолжает работать под руководством "Энергоатома" на энергосистему Украины, однако не на полную мощность, так как повреждены многие линии вокруг. С персоналом связь есть круглосуточно. В то же время оккупанты полностью контролируют безопасность на ЗАЭС: доступ персонала к рабочим местам, проход/выход на станцию. Сотрудники сообщают о регулярных случаях издевательства россиян над ними. В частности, сотрудников лишили доступа к укрытию.
В последнее время российские военные последовательно обстреливают территорию станции. В "Энергоатоме" предостерегают, что обстрелы производятся, чтобы уничтожить инфраструктуру, отключить от энергосистемы Украины и обесточить юг нашей страны. Разговоры о переподключении ЗАЭС к энергосети РФ велись оккупантами с самого начала.
8 августа оккупанты заявили о минировании Запорожской АЭС и готовности ее взорвать. Украина направила в ООН и МАГАТЭ письма с требованием направить миссию безопасности на ЗАЭС.
11 августа в Нью-Йорке состоялось заседание Совбеза ООН по ситуации на Запорожской АЭС. Заседание созвали по запросу России из-за обстрелов ЗАЭС якобы со стороны украинских военных.
Представитель Украины призвал к демилитаризации станции для визита миссии МАГАТЭ, но постоянный представитель РФ не поддержал это предложение. Мол, Россия "защищает АЭС", в том числе, от возможных терактов.
Впоследствии в МИД РФ заявили, что поездка делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев, а затем через линию столкновения опасна.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
візьми лінійку та поміряй відстань від ЗАЕС до Франції -
максимум чим ризикують французи це тим, що бордо 2022 року буде трішечки не таким і йогго доведеться вилити
Нє, ти також маєш право мати власну думку. Нехай... але час покаже, хто з нас правий. Можливо, ми обидва помиляємось.
як він з травня витримав- вражає просто
Старая пословица : -- " Если хочешь загубить дело,
то звони по телефону."
результат нулевой... только ***** повеселил...
Уже ясно дали понять твари, что Кацапстан исчерпал свой лимит доверия навсегда в истории. Это раньше перемирие было как выгодная перегруппировка, разведка, подкуп и затем новое нападение, как было в Чечне. Или прямая ложь как в Илловайске. Все, уже никто не поверит и не даст бесплатной возможности подлатать разбитую технику, набрать людей, навести разведки самолетами и БПЛА, выстроить укрепления, убивать и пытать десятки тысяч людей на оккупированных территориях. Ни одного дня за бесплатно не получит.
Войну движет ненависть, а уровень ненависти не упал ни на секунду, если открыть кацапские каналы, кто весь день по 12 часов непрерывно транслирует ненависть. Раз есть ненависть, то будет война. Если бы Путин реально хотел перемирия, то он обязан был бы за 2 месяца до этого полностью прекратить ненависть в пропаганде и показывать лебединое озеро каждый день, а также арестовать и отправить в Киев всю бучинскую бригаду на суд, притом бурят не стал бы выделять, их специально подставляют ради отвода ненависти от русских, на деле там 75% преступления совершили именно русские и только они. Но ведь этого не сделано, значит Путин не хочет мира, а хочет выгод для себя в виде прекращения огня и дальнейшего нападения после самоподрывов десятка раз как уже было неоднократно.
Тепер торги.
В коммюнике кремлевской пресс-службы сказано лишь, что "президенты отметили важность скорейшего направления на АЭС миссии МАГАТЭ, которая смогла бы на месте оценить реальную обстановку" и что "с российской стороны подтверждена готовность оказать инспекторам Агентства необходимое содействие". В тот же день постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что визит делегации МАГАТЭ на ЗАЭС мог бы состояться в начале сентября. "Какой-то связи с суверенитетом и территориальной целостностью Украины это не имеет. МАГАТЭ выполняет сугубо технический мандат, маршрут движения миссии на ЗАЭС никак не затрагивает суверенитет Украины", - цитирует Ульянова "Интерфакс-Украина".
Оккупанты требование демилитаризации ЗАЭС отвергают. Они заявляли, что ВСУ якобы планировали "инсценировать провокацию техногенной катастрофы на Запорожской АЭС" в дни визита Гутерриша в Украину. "Конечной целью провокации является создание зоны отчуждения до 30 километров, введение международных сил и иностранных наблюдателей на территорию ЗАЭС, а также обвинение вооруженных сил России в ядерном терроризме", - заявили в Минобороны РФ. Москва обвиняет ВСУ в обстрелах станции и угрожает полной остановкой ЗАЭС.