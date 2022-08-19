Макрон и Путин в первом с мая телефонном разговоре обсуждали ситуацию на ЗАЭС

Президент Франции Эмманюэль Макрон позвонил по телефону президенту России Владимиру Путину.

Об этом сообщили официальные страницы лидеров обоих государств, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Телефонный разговор стал для двух лидеров первым с конца мая. В Париже сообщили, что глава французского государства "еще раз подчеркнул свою озабоченность рисками, которые создает ситуация на Запорожской АЭС" и "высказался за скорейшее направление на площадку миссии экспертов МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии. - Ред.), на условиях согласованных с Украиной и ООН". "Президент Российской Федерации уведомил президента Республики о своем согласии на развертывание этой миссии указанными способами", - говорится в заявлении пресс-службы Макрона.

Кремль также указал, что обсуждалась ситуация на Запорожской АЭС. "Президенты отметили важность скорейшего направления на АЭС миссии МАГАТЭ, которая смогла бы на месте оценить реальную обстановку. С российской стороны подтверждена готовность оказать инспекторам Агентства необходимое содействие", - говорится в сообщении Кремля. Кроме того, Путин "напомнил о приглашении экспертам Секретариата ООН и Международного Комитета Красного Креста посетить следственный изолятор в Оленовке" и "проинформировал о ходе реализации сделки по вывозу украинского зерна из черноморских портов", добавили в Кремле.

Напомним, Запорожская АЭС в Энергодаре оккупирована войсками РФ от 4 марта.

Станция продолжает работать под руководством "Энергоатома" на энергосистему Украины, однако не на полную мощность, так как повреждены многие линии вокруг. С персоналом связь есть круглосуточно. В то же время оккупанты полностью контролируют безопасность на ЗАЭС: доступ персонала к рабочим местам, проход/выход на станцию. Сотрудники сообщают о регулярных случаях издевательства россиян над ними. В частности, сотрудников лишили доступа к укрытию.

В последнее время российские военные последовательно обстреливают территорию станции. В "Энергоатоме" предостерегают, что обстрелы производятся, чтобы уничтожить инфраструктуру, отключить от энергосистемы Украины и обесточить юг нашей страны. Разговоры о переподключении ЗАЭС к энергосети РФ велись оккупантами с самого начала.

8 августа оккупанты заявили о минировании Запорожской АЭС и готовности ее взорвать. Украина направила в ООН и МАГАТЭ письма с требованием направить миссию безопасности на ЗАЭС.

11 августа в Нью-Йорке состоялось заседание Совбеза ООН по ситуации на Запорожской АЭС. Заседание созвали по запросу России из-за обстрелов ЗАЭС якобы со стороны украинских военных.

Представитель Украины призвал к демилитаризации станции для визита миссии МАГАТЭ, но постоянный представитель РФ не поддержал это предложение. Мол, Россия "защищает АЭС", в том числе, от возможных терактов.

Впоследствии в МИД РФ заявили, что поездка делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев, а затем через линию столкновения опасна.