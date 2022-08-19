19 августа подразделениями ПВО и РЭБ уничтожены 4 вражеских беспилотника типа "Орлан-10", - Группировка Объединенных Сил
19 августа подразделения противовоздушной обороны совместно с подразделениями радиоэлектронной борьбы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" уничтожили 4 вражеских БПЛА типа "Орлан-10".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Группировки Объединенных Сил.
Великая Исландия
nav svargi
