19 августа подразделениями ПВО и РЭБ уничтожены 4 вражеских беспилотника типа "Орлан-10", - Группировка Объединенных Сил

19 августа подразделения противовоздушной обороны совместно с подразделениями радиоэлектронной борьбы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" уничтожили 4 вражеских БПЛА типа "Орлан-10".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Группировки Объединенных Сил.

свиноцабаки - сколько этих "Орэл" у вас осталось...?
19.08.2022 18:54 Ответить
4 za denj ce ochenj harasho
19.08.2022 19:00 Ответить
 
 