Российские оккупанты вели наступление в районах населенных пунктов Опытное, Пески и Майорск, но успеха не имели, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 19 августа.

В сообщении отмечается: "Продолжаются сто семьдесят седьмые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

Не прекращаются авиационные и ракетные удары российских оккупантов по гражданским объектам на территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях признаков создания наступательных группировок не обнаружено. Отмечается проведение учений подразделений военно-воздушных сил и противовоздушной обороны вооруженных сил республики Беларусь. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства этой страны.

На Северском направлении из ствольной артиллерии враг обстрелял гражданскую и военную инфраструктуру в районах населенных пунктов Пушкари Черниговской области и Мирополье и Павловке Сумской области.

На Харьковском направлении российские убийцы производили огневое поражение из ствольной и реактивной артиллерии гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Харьков, Протопоповка, Петровка, Слатино, Большие Проходы, Коробочкино, Милова и Гусаровка. Нанесли авиационные удары возле Старого Салтова и Явирского. Враг поддерживает высокую интенсивность ведения разведки БПЛА.

Оккупанты пытались улучшить тактическое положение неподалеку от Питомника, получили отпор и отступили. Осуществили дистанционное минирование местности в районах Старого и Верхнего Салтова.

На Славянском направлении противник производил огневое поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии возле Дибровного, Вернополья, Чепиля и Богородичного.

В районах населенных пунктов Карнауховка, Дибровно, Вернополье и Долина противник предпринял попытки прорвать оборону наших войск. Понес потери и позорно скрылся.

На Краматорском направлении зафиксированы вражеские обстрелы недалеко от Северского, Григорьевки, Берестового и Ивано-Дарьевки.

Наступательными и штурмовыми действиями захватчики пытались продвинуться возле Выемки и Ивано-Дарьевка, получили жесткий отпор и отошли.

На Бахмутском направлении враг совершал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Светлое, Соледарь, Берестово, Вершина, Белогоровка, Железное, Яковлевка. Задействовал авиацию для ударов неподалеку от Соледара и Яковлевки.

Вел наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Бахмут, Соледар, Кодема, Бахмутское и Зайцево, успеха не имел, отошел.

На Авдеевском направлении подверглись огневому влиянию районы населенных пунктов Новоукраинка, Красногоровка, Водяное, Марьинка, Шевченко, Ласточкино, Авдеевка и Опытное. Противник наносил авиаудары вблизи Марьинки, Новоселовки Второй и Невельского. Вел наступление в районах населенных пунктов Опытное, Пески и Майорск, успеха не имел, отошел.

На Новопавловском направлении зафиксированы обстрелы неподалеку от Великой Новоселки, Павловки, Новомихайловки и Золотой Нивы. Противник нанес авиационные удары вблизи Павловки и Новомихайловки. У последнего враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение, понес потери и отступил.

В Запорожском направлении противник обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии и танков районы населенных пунктов Самойловка, Гуляйполе, Преображенка, Малая Токмачка, Полтавка, Новоселка, Темировка, Железнодорожное и Новоандреевка. Нанес авиаудары возле Щербаков, Дорожнянки и Новоселки. Вел активную разведку позиций наших войск БПЛА.

На Южнобужском направлении враг сосредотачивал усилия на недопущении продвижения наших войск и пополнении потерь. Продолжил обстрелы из танков и артиллерии разных типов вдоль всей линии столкновения. Нанес авиационные удары вблизи Николаевской, Новой Жизни, Первомайской, Белой Криницы и Лозовой.

Штурмовыми действиями предпринял попытку прорыва нашей обороны в районе населённого пункта Кирово. По результатам огневого поражения понес потери и хаотично отступил. В целях ведения воздушной разведки активно задействовал БПЛА.

В акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка противника продолжает поддержку действий наземной группировки войск, блокировку гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря и поражение объектов и элементов инфраструктуры в глубине территории Украины".