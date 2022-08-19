РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9508 посетителей онлайн
Новости Война
5 321 19

Для деоккупации Мариуполя Силам обороны, прежде всего, необходимо уничтожить российскую ПВО, - спикер командования Воздушных сил ВСУ Игнат

маріуполь

Чтобы деоккупировать город Мариуполь Донецкой области и вернуть его под контроль Украины, Силам обороны Украины, прежде всего, необходимо уничтожить эшелонированную вражескую противовоздушную оборону (ПВО).

Об этом в эфире марафона "Говорит Украина" сообщил представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Дом.

Он уточнил, что ПВО армии РФ расположено не только вокруг Мариуполя, но и в определенных районах, определенными эшелонами – малого, среднего и дальнего радиуса действия.

По словам Игната, противорадиолокационные ракеты дальности до 150 км, предоставляемые Украине партнерами, могут уничтожать эти цели.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Замість меморіалу українським військовим окупанти в Маріуполі планують встановити новий тотем. ВIДЕО

"Плюс не забываем, что есть артиллерия дальнобойная реактивная, которая тоже достаточно эффективно может уничтожать то же ПВО. Для деоккупации таких уже амбициозных планов, как Мариуполь, это нужно все. Нужно все вооружение, которое мы можем использовать. Это и техника и бронированная техника. Но прежде всего, я как представитель Воздушных сил, скажу, что главное – уничтожить того противника и захватить господство в воздухе. Потому что без преимущества в воздухе результат наземной операции может быть провальным. Поэтому самое главное – это изгнать их авиацию и уничтожить их ПВО", – высказал мнение спикер командования Воздушных сил ВСУ.

Он напомнил, что у России системы ПВО разные. Это и "Панцирь", и "Тор", и три модификации "Бука" – 1, 2, 3, далее С-300 и С-400.

"Лучше, что у них есть. Все эти средства на всей временно оккупированной территории присутствуют. Поэтому работа должна быть тяжелая, но потихоньку все-таки нашу землю будем освобождать", - отметил Игнат.

Уничтожать вражеские ПВО можно любыми средствами.

Также смотрите: В Херсоне россияне расставили на улицах противотанковые ежи из дерева, - Оперативная группировка войск "Каховка". ВИДЕО

"Я сказал уже о противорадиолокационных ракетах HARM ("Харм"), которые нам обещают наши партнеры в достаточном количестве, которые могут бить на 150 км. Кроме того, любая артиллерия в зоне своей досягаемости может поражать это ПВО. Речь только о том, чтобы знать, где расположено. Потому что, конечно, враг не расставляет ее на открытых площадках на показ. Здесь уже нужна комплексная работа разведки, космическая разведка и другие разведки. Плюс есть разные другие системы. Есть беспилотники "Камикадзе". Все средства хороши для того, чтобы уничтожить ПВО противника. Но есть более эффективные, менее эффективные. Я думаю, что все это должно применяться. Но, безусловно, разумно для того, чтобы эффективно и со стопроцентным результатом", - подытожил Игнат.

Мариуполь (5748) ПВО (3135) деоккупация (852) Игнат Юрий (632)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
у зведенні за 18 серпня підтверджується знищення чотирьох пускових установок та однієї радіолокаційної станції до зенітного ракетного комплексу С-300, який рашисти наразі зазвичай використовують для ударів по наземних цілей.
Водночас останнім часом ЗСУ також вправно нищать й радіолокаційні станції до цих комплексів: як приклад, на початку серпня ЗСУ разом з пусковими знищила й рідкісну РЛС 9С19 "Имбирь", яка входить до складу ЗРК С-300В і вміє виявляти балістичні ракети.
Регулярну демілітаризацію ворожих РЛС на цьому напрямку можна пов'язати з появою у Збройних Силах України протирадіолокаційної ракети AGM-88 HARM - згідно з інформацією Пентагона, українські військові запускають цю ракету з літаків.
показать весь комментарий
19.08.2022 19:17 Ответить
+6
Якщо про це відкрито заявили (хоча, насправді, це не є якоюсь таємницею!), то значит не просто думають над тією проблемою, а вже й є якісь конкретні плани і доробки.

Тож чекаємо, хлопці, і бажаємо успіху!

Слава Україні! Героям слава!

Слава нації! Смерть москалям!
показать весь комментарий
19.08.2022 19:12 Ответить
+6
Спочатку про**ати щоб потім з великими втратами деокуповати -все в стилі ЗЕвлади. Нічого не змінилося в їхньому керуванні-спочатку накосячать , а потім виправляють. Ось тільки зараз за їхні "косяки" платять українці, і ціна дуже висока!
показать весь комментарий
19.08.2022 19:28 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
как в тему:
https://t.me/hueviykharkov/75123
показать весь комментарий
19.08.2022 19:09 Ответить
Сама адреса " в тєму", хрякаф на Мову си вкакав, от Бог й карає.
показать весь комментарий
20.08.2022 08:29 Ответить
Якщо про це відкрито заявили (хоча, насправді, це не є якоюсь таємницею!), то значит не просто думають над тією проблемою, а вже й є якісь конкретні плани і доробки.

Тож чекаємо, хлопці, і бажаємо успіху!

Слава Україні! Героям слава!

Слава нації! Смерть москалям!
показать весь комментарий
19.08.2022 19:12 Ответить
Ці балаболи уже Херсон взяли , тепер уже Маріуполь збираються брати. Кіздуни.
показать весь комментарий
19.08.2022 19:16 Ответить
Але у кацапні пердаки підриває!

Нравится, не нравится - терпи, моя красавица!



Мене читають: 1

Я читаю: 0

Реєстрація:16.03.2022
показать весь комментарий
19.08.2022 19:50 Ответить
В Криму ж рашистські ППО вибили, перш ніж аеродроми накрити
показать весь комментарий
19.08.2022 19:16 Ответить
у зведенні за 18 серпня підтверджується знищення чотирьох пускових установок та однієї радіолокаційної станції до зенітного ракетного комплексу С-300, який рашисти наразі зазвичай використовують для ударів по наземних цілей.
Водночас останнім часом ЗСУ також вправно нищать й радіолокаційні станції до цих комплексів: як приклад, на початку серпня ЗСУ разом з пусковими знищила й рідкісну РЛС 9С19 "Имбирь", яка входить до складу ЗРК С-300В і вміє виявляти балістичні ракети.
Регулярну демілітаризацію ворожих РЛС на цьому напрямку можна пов'язати з появою у Збройних Силах України протирадіолокаційної ракети AGM-88 HARM - згідно з інформацією Пентагона, українські військові запускають цю ракету з літаків.
показать весь комментарий
19.08.2022 19:17 Ответить
Спочатку про**ати щоб потім з великими втратами деокуповати -все в стилі ЗЕвлади. Нічого не змінилося в їхньому керуванні-спочатку накосячать , а потім виправляють. Ось тільки зараз за їхні "косяки" платять українці, і ціна дуже висока!
показать весь комментарий
19.08.2022 19:28 Ответить
Нещодавно кремлівські пропагандони https://defence-ua.com/news/rashisti_zasvitili_prifrontovij_aerodrom_u_taganrozi_z_pozitsijnim_rajonom_novitnogo_zrk_s_350_ta_nomerami_litakiv_foto-8555.html "засвітили" свій аеродром "Центральний" в місті Таганрог, де базуються штурмовики Су-25 приналежністю скоріш за все до 18-го штурмового авіаполку та 120-й окремого змішаного авіаполку "ВКС" РФ. При цьому росіяни показали, що летовище прикриває позиційний район новітніх зенітно-ракетних комплексів С-350. Такий ЗРК армія РФ прийняла на озброєння лише в 2020 році, і це був перший випадок, коли росіяни напряму "засвітили" використання С-350 під час війни проти України.
Розробку С-350 як заміни для ЗРК "Бук" та С-300ПС росіяни почали ще в 2007 році, а постановка на озброєння цього комплексу відбулась взагалі у 2020 році.

У минулому 2021 році були дані про те, що росіяни перекидають усі свої новітні С-350 в тимчасово окупований Крим. Але, як бачимо, під час війни проти України в 2022 році рашисти вирішили, що їх новітнє "вундер-ваффе" потрібніше десь під Таганрогом.

Пускова установка комплексу С-350 розрахована на 12 зенітних ракет типу 9М96Е. При цьому С-350 начебто може одночасно обстрілювати до 8 повітряних цілей, та супроводжувати одночасно до 40 повітряних цілей. Для розгортання із похідного в бойове положення необхідно 5 хвилин. Заявлена дальність стрільби по аеродинамічним цілям складає до 60 км, по балістичним цілям - до 30 км.

Але, судячи з усього, навіть самі росіяни не вірять у заявлені характеристики свого ЗРК С-350. Тому й тримають свою новітню систему ППО для прикриття тилових об'єктів. "Не підставляючись" під Су-24 та Су-25 Повітряних Сил ЗСУ, або ж і під складніші повітряні цілі, як то керовані ракети GMLRS до M142 HIMARS. Або і ракети ATACAMS в перспективі.
показать весь комментарий
19.08.2022 19:55 Ответить
Цікаво, а MGM140B чи MGM164 цей "букозамінник" може виявити?
показать весь комментарий
19.08.2022 20:37 Ответить
Не було згадок, що існує хоч одна модифікація АTACMS, в яку були інтегровані РГСН. Не було такої потреби за наявності асортименту НARMів на багатьох авіаційних платформах.
Але наприкінці липня Рєзніков заявив: "В оголошеному останньому пакеті військової допомоги на 270 млн доларів від США ми отримаємо додаткові чотири HIMARS і спеціальні протирадарні ракети, яких до цього в нас не було. Це дозволить нам ефективно руйнувати їх систему радарів, засліплювати ворога, щоб отримати перевагу для контрнаступу"

Пентагон у цьому пакеті заявив лише про передачу ракет до HIMRAS. Це дозволило зробити припущення, що мова йде про спеіальні ракети GMLRS з протирадарною головкою, розробку яких замовила армія США ще у 2018 році з тнрміном виконання у 2021-2023 роках.
Цю роботу має проводити Northrop Grumman, точніше його підприємство Orbital ATK, яке взяло участь у створенні протирадіолокаційної ракети AGM-88E AARGM повітряного базування.

Потреба армії США у появі власної протирадарної ракети наземного базування була максимально простою. Сухопутні війська повинні мати можливість самостійно знищувати РЛС противника, при цьому мова йде не тільки про протиповітряну оборону, а й про контрбатарейні радари.

Враховуючи стислі строки робіт та наявний досвід з AGM-88E AARGM, скоріш за все у ракету M31 заклали адаптований блок саме з цієї ракети. Можливо навіть трохи спрощений, бо можливості цієї ракети, справедливо, дозволяють вважати її однією з найкращих у своєму класі.
З огляду на те, що за останны пару тижныв було знищено быльше ныж два десятка засобыв ППО, то можно припускати, що випробування проходять вдало, тому немає потреби інтегрувати РГСН в ATACMS, а достатньо в GMLRS-ER з радіусом дії 150 км.
показать весь комментарий
19.08.2022 22:48 Ответить
шо за "силы обороны"?..ВСУ! и точка!
показать весь комментарий
19.08.2022 20:06 Ответить
По словам Игната, противорадиолокационные ракеты дальности до 150 км, предоставляемые Украине партнерами, могут уничтожать эти цели.

И ?

показать весь комментарий
19.08.2022 20:11 Ответить
и уничтожают. В день по пять ЗРК. Не считая контрбатарейных радаров.
Или вас интернет пускает только в комменты на Цензоре?
показать весь комментарий
19.08.2022 22:58 Ответить
Его можно было не сдавать, если вести целенаправлеенную политику обороны с 2014 (и строить необходимые фортификационные сооружения в местах предполагаемого наступления оккупанта и агрессора, вести чисту госорганов от кротов и ваты), Офшаренко "бизнесом" занимался (своим конфетным и не только), а зелень бабло на дорогах пилила!
показать весь комментарий
19.08.2022 20:17 Ответить
опоньки. Нарешті ми прозріли
я вже 2місяці розказую що треба нищити
склади артилерію різну пво логістику
сполучення між кримом і херсоном
залізничні вузли Купянск і Дебальцеве
ну як кажуть лучше пізно ніж ніколи
удачі нам у цій схватці
Слава ЗСУ!!!
показать весь комментарий
19.08.2022 21:21 Ответить
я что-то пропустил?
Херсон и Мелитополь уже освободили?
показать весь комментарий
19.08.2022 22:13 Ответить
Я конечно лошара, но не понимаю, почему освобождать разрушенный Мариуполь а не целый Херсон? Потому что там можно ничего и никого не жалеть?
показать весь комментарий
20.08.2022 01:59 Ответить
Таке враження,що цей штатний ****** від генштабу не бачив карту України...
показать весь комментарий
20.08.2022 11:14 Ответить
 
 