Для деоккупации Мариуполя Силам обороны, прежде всего, необходимо уничтожить российскую ПВО, - спикер командования Воздушных сил ВСУ Игнат
Чтобы деоккупировать город Мариуполь Донецкой области и вернуть его под контроль Украины, Силам обороны Украины, прежде всего, необходимо уничтожить эшелонированную вражескую противовоздушную оборону (ПВО).
Об этом в эфире марафона "Говорит Украина" сообщил представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Дом.
Он уточнил, что ПВО армии РФ расположено не только вокруг Мариуполя, но и в определенных районах, определенными эшелонами – малого, среднего и дальнего радиуса действия.
По словам Игната, противорадиолокационные ракеты дальности до 150 км, предоставляемые Украине партнерами, могут уничтожать эти цели.
"Плюс не забываем, что есть артиллерия дальнобойная реактивная, которая тоже достаточно эффективно может уничтожать то же ПВО. Для деоккупации таких уже амбициозных планов, как Мариуполь, это нужно все. Нужно все вооружение, которое мы можем использовать. Это и техника и бронированная техника. Но прежде всего, я как представитель Воздушных сил, скажу, что главное – уничтожить того противника и захватить господство в воздухе. Потому что без преимущества в воздухе результат наземной операции может быть провальным. Поэтому самое главное – это изгнать их авиацию и уничтожить их ПВО", – высказал мнение спикер командования Воздушных сил ВСУ.
Он напомнил, что у России системы ПВО разные. Это и "Панцирь", и "Тор", и три модификации "Бука" – 1, 2, 3, далее С-300 и С-400.
"Лучше, что у них есть. Все эти средства на всей временно оккупированной территории присутствуют. Поэтому работа должна быть тяжелая, но потихоньку все-таки нашу землю будем освобождать", - отметил Игнат.
Уничтожать вражеские ПВО можно любыми средствами.
"Я сказал уже о противорадиолокационных ракетах HARM ("Харм"), которые нам обещают наши партнеры в достаточном количестве, которые могут бить на 150 км. Кроме того, любая артиллерия в зоне своей досягаемости может поражать это ПВО. Речь только о том, чтобы знать, где расположено. Потому что, конечно, враг не расставляет ее на открытых площадках на показ. Здесь уже нужна комплексная работа разведки, космическая разведка и другие разведки. Плюс есть разные другие системы. Есть беспилотники "Камикадзе". Все средства хороши для того, чтобы уничтожить ПВО противника. Но есть более эффективные, менее эффективные. Я думаю, что все это должно применяться. Но, безусловно, разумно для того, чтобы эффективно и со стопроцентным результатом", - подытожил Игнат.
https://t.me/hueviykharkov/75123
Тож чекаємо, хлопці, і бажаємо успіху!
Слава Україні! Героям слава!
Слава нації! Смерть москалям!
Нравится, не нравится - терпи, моя красавица!
Водночас останнім часом ЗСУ також вправно нищать й радіолокаційні станції до цих комплексів: як приклад, на початку серпня ЗСУ разом з пусковими знищила й рідкісну РЛС 9С19 "Имбирь", яка входить до складу ЗРК С-300В і вміє виявляти балістичні ракети.
Регулярну демілітаризацію ворожих РЛС на цьому напрямку можна пов'язати з появою у Збройних Силах України протирадіолокаційної ракети AGM-88 HARM - згідно з інформацією Пентагона, українські військові запускають цю ракету з літаків.
Розробку С-350 як заміни для ЗРК "Бук" та С-300ПС росіяни почали ще в 2007 році, а постановка на озброєння цього комплексу відбулась взагалі у 2020 році.
У минулому 2021 році були дані про те, що росіяни перекидають усі свої новітні С-350 в тимчасово окупований Крим. Але, як бачимо, під час війни проти України в 2022 році рашисти вирішили, що їх новітнє "вундер-ваффе" потрібніше десь під Таганрогом.
Пускова установка комплексу С-350 розрахована на 12 зенітних ракет типу 9М96Е. При цьому С-350 начебто може одночасно обстрілювати до 8 повітряних цілей, та супроводжувати одночасно до 40 повітряних цілей. Для розгортання із похідного в бойове положення необхідно 5 хвилин. Заявлена дальність стрільби по аеродинамічним цілям складає до 60 км, по балістичним цілям - до 30 км.
Але, судячи з усього, навіть самі росіяни не вірять у заявлені характеристики свого ЗРК С-350. Тому й тримають свою новітню систему ППО для прикриття тилових об'єктів. "Не підставляючись" під Су-24 та Су-25 Повітряних Сил ЗСУ, або ж і під складніші повітряні цілі, як то керовані ракети GMLRS до M142 HIMARS. Або і ракети ATACAMS в перспективі.
Але наприкінці липня Рєзніков заявив: "В оголошеному останньому пакеті військової допомоги на 270 млн доларів від США ми отримаємо додаткові чотири HIMARS і спеціальні протирадарні ракети, яких до цього в нас не було. Це дозволить нам ефективно руйнувати їх систему радарів, засліплювати ворога, щоб отримати перевагу для контрнаступу"
Пентагон у цьому пакеті заявив лише про передачу ракет до HIMRAS. Це дозволило зробити припущення, що мова йде про спеіальні ракети GMLRS з протирадарною головкою, розробку яких замовила армія США ще у 2018 році з тнрміном виконання у 2021-2023 роках.
Цю роботу має проводити Northrop Grumman, точніше його підприємство Orbital ATK, яке взяло участь у створенні протирадіолокаційної ракети AGM-88E AARGM повітряного базування.
Потреба армії США у появі власної протирадарної ракети наземного базування була максимально простою. Сухопутні війська повинні мати можливість самостійно знищувати РЛС противника, при цьому мова йде не тільки про протиповітряну оборону, а й про контрбатарейні радари.
Враховуючи стислі строки робіт та наявний досвід з AGM-88E AARGM, скоріш за все у ракету M31 заклали адаптований блок саме з цієї ракети. Можливо навіть трохи спрощений, бо можливості цієї ракети, справедливо, дозволяють вважати її однією з найкращих у своєму класі.
З огляду на те, що за останны пару тижныв було знищено быльше ныж два десятка засобыв ППО, то можно припускати, що випробування проходять вдало, тому немає потреби інтегрувати РГСН в ATACMS, а достатньо в GMLRS-ER з радіусом дії 150 км.
И ?
Или вас интернет пускает только в комменты на Цензоре?
я вже 2місяці розказую що треба нищити
склади артилерію різну пво логістику
сполучення між кримом і херсоном
залізничні вузли Купянск і Дебальцеве
ну як кажуть лучше пізно ніж ніколи
удачі нам у цій схватці
Слава ЗСУ!!!
Херсон и Мелитополь уже освободили?