Для деоккупации Мариуполя Силам обороны, прежде всего, необходимо уничтожить российскую ПВО, - спикер командования Воздушных сил ВСУ Игнат

Чтобы деоккупировать город Мариуполь Донецкой области и вернуть его под контроль Украины, Силам обороны Украины, прежде всего, необходимо уничтожить эшелонированную вражескую противовоздушную оборону (ПВО).

Об этом в эфире марафона "Говорит Украина" сообщил представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат

Он уточнил, что ПВО армии РФ расположено не только вокруг Мариуполя, но и в определенных районах, определенными эшелонами – малого, среднего и дальнего радиуса действия.

По словам Игната, противорадиолокационные ракеты дальности до 150 км, предоставляемые Украине партнерами, могут уничтожать эти цели.

"Плюс не забываем, что есть артиллерия дальнобойная реактивная, которая тоже достаточно эффективно может уничтожать то же ПВО. Для деоккупации таких уже амбициозных планов, как Мариуполь, это нужно все. Нужно все вооружение, которое мы можем использовать. Это и техника и бронированная техника. Но прежде всего, я как представитель Воздушных сил, скажу, что главное – уничтожить того противника и захватить господство в воздухе. Потому что без преимущества в воздухе результат наземной операции может быть провальным. Поэтому самое главное – это изгнать их авиацию и уничтожить их ПВО", – высказал мнение спикер командования Воздушных сил ВСУ.

Он напомнил, что у России системы ПВО разные. Это и "Панцирь", и "Тор", и три модификации "Бука" – 1, 2, 3, далее С-300 и С-400.

"Лучше, что у них есть. Все эти средства на всей временно оккупированной территории присутствуют. Поэтому работа должна быть тяжелая, но потихоньку все-таки нашу землю будем освобождать", - отметил Игнат.

Уничтожать вражеские ПВО можно любыми средствами.

"Я сказал уже о противорадиолокационных ракетах HARM ("Харм"), которые нам обещают наши партнеры в достаточном количестве, которые могут бить на 150 км. Кроме того, любая артиллерия в зоне своей досягаемости может поражать это ПВО. Речь только о том, чтобы знать, где расположено. Потому что, конечно, враг не расставляет ее на открытых площадках на показ. Здесь уже нужна комплексная работа разведки, космическая разведка и другие разведки. Плюс есть разные другие системы. Есть беспилотники "Камикадзе". Все средства хороши для того, чтобы уничтожить ПВО противника. Но есть более эффективные, менее эффективные. Я думаю, что все это должно применяться. Но, безусловно, разумно для того, чтобы эффективно и со стопроцентным результатом", - подытожил Игнат.