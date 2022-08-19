В Мелитополе российские оккупанты готовят диверсию: минируют теплоцентрали и котельные, - мэр Федоров
Во временно захваченном Мелитополе захватчики минируют теплоцентрали и большие котельные. Их хотят взорвать, чтобы обвинить Украину в срыве отопительного сезона.
Об этом в эфире национального телемарафона новостей сказал мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Уже второй день идет минирование наших теплоцентралей и наших больших котельных - их три. Оккупанты их минируют, чтобы обвинить наши ВСУ, но мы понимаем, что разрушили газовую систему именно рашисты. Так что с отоплением будет сложно", - сказал он.
Федоров добавил, что осенью можно спрогнозировать коммунальный коллапс на территории временно захваченной Запорожской области. Ведь во многих населенных пунктах нет газа, а значит, не будет отопления.
По информации ЗОВА, на сегодняшний день по области без газоснабжения находится 226 681 абонент в 269 населенных пунктах области. Из-за повреждений магистральных газопроводов на территории Запорожской и Донецкой областей в области полностью отключены 261 и частично 8 населенных пунктов (в т.ч. города Бердянск и Приморск Бердянского района, Васильевка, Днепрорудное, Каменка-Днепровская и Энергодар Васильевского района, Мелитополь) , Пологи, Гуляйполе, Орехов, Молочанск и Токмак Пологовского района).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
-міни подкладати,робити діверсіі,
Воронєж обісцяти,
та звинуватити Обаму..
У меня только один вопрос - Кто выиграет от уничтожения этих объектов, расположенных на временно оккупированных территориях ?
- ***** -рашисты мрази нелюди