В Мелитополе российские оккупанты готовят диверсию: минируют теплоцентрали и котельные, - мэр Федоров

Во временно захваченном Мелитополе захватчики минируют теплоцентрали и большие котельные. Их хотят взорвать, чтобы обвинить Украину в срыве отопительного сезона.

Об этом в эфире национального телемарафона новостей сказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Уже второй день идет минирование наших теплоцентралей и наших больших котельных - их три. Оккупанты их минируют, чтобы обвинить наши ВСУ, но мы понимаем, что разрушили газовую систему именно рашисты. Так что с отоплением будет сложно", - сказал он.

Федоров добавил, что осенью можно спрогнозировать коммунальный коллапс на территории временно захваченной Запорожской области. Ведь во многих населенных пунктах нет газа, а значит, не будет отопления.

По информации ЗОВА, на сегодняшний день по области без газоснабжения находится 226 681 абонент в 269 населенных пунктах области. Из-за повреждений магистральных газопроводов на территории Запорожской и Донецкой областей в области полностью отключены 261 и частично 8 населенных пунктов (в т.ч. города Бердянск и Приморск Бердянского района, Васильевка, Днепрорудное, Каменка-Днепровская и Энергодар Васильевского района, Мелитополь) , Пологи, Гуляйполе, Орехов, Молочанск и Токмак Пологовского района).