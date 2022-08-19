РУС
В Мелитополе российские оккупанты готовят диверсию: минируют теплоцентрали и котельные, - мэр Федоров

Во временно захваченном Мелитополе захватчики минируют теплоцентрали и большие котельные. Их хотят взорвать, чтобы обвинить Украину в срыве отопительного сезона.

Об этом в эфире национального телемарафона новостей сказал мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Уже второй день идет минирование наших теплоцентралей и наших больших котельных - их три. Оккупанты их минируют, чтобы обвинить наши ВСУ, но мы понимаем, что разрушили газовую систему именно рашисты. Так что с отоплением будет сложно", - сказал он.

Федоров добавил, что осенью можно спрогнозировать коммунальный коллапс на территории временно захваченной Запорожской области. Ведь во многих населенных пунктах нет газа, а значит, не будет отопления.

По информации ЗОВА, на сегодняшний день по области без газоснабжения находится 226 681 абонент в 269 населенных пунктах области. Из-за повреждений магистральных газопроводов на территории Запорожской и Донецкой областей в области полностью отключены 261 и частично 8 населенных пунктов (в т.ч. города Бердянск и Приморск Бердянского района, Васильевка, Днепрорудное, Каменка-Днепровская и Энергодар Васильевского района, Мелитополь) , Пологи, Гуляйполе, Орехов, Молочанск и Токмак Пологовского района).

Мелитополь (622) минирование (1449) Тарифы на отопление (722) отопительный сезон (533) Федоров Иван (472)
+5
зате госпідар "Зекономив своїх кровних" 7млрд на місяць..
19.08.2022 19:36 Ответить
19.08.2022 19:36 Ответить
+5
Зегнида недавно все пояснив . Саме те і маю на увазі .
19.08.2022 19:38 Ответить
19.08.2022 19:38 Ответить
+4
Зате без паніки .
19.08.2022 19:25 Ответить
19.08.2022 19:25 Ответить
Зате без паніки .
19.08.2022 19:25 Ответить
19.08.2022 19:25 Ответить
А шо ти маєш наувазі?
19.08.2022 19:36 Ответить
19.08.2022 19:36 Ответить
Зегнида недавно все пояснив . Саме те і маю на увазі .
19.08.2022 19:38 Ответить
19.08.2022 19:38 Ответить
Слава и благодарность Супер партизанам Мелитополя и Херсона 🙏🙏🙏👍👍👍👍❤️💙💛🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀‼️‼️‼️
19.08.2022 21:03 Ответить
19.08.2022 21:03 Ответить
зате госпідар "Зекономив своїх кровних" 7млрд на місяць..
19.08.2022 19:36 Ответить
19.08.2022 19:36 Ответить
це улюблене заняття мацкаля
-міни подкладати,робити діверсіі,
Воронєж обісцяти,
та звинуватити Обаму..
19.08.2022 19:55 Ответить
19.08.2022 19:55 Ответить
А хто їм доктор, мелітопольцям? Самі винні в своїх бідах
19.08.2022 19:59 Ответить
19.08.2022 19:59 Ответить
Ты дурак ⁉️Виноваты зеУБЛЮДКИ-Гниды ,разминировывавшие Чонгар и минные поля ,снявшие оборону и приказавшие СБУшникам не сопротивляться , НЕ дали возможности организовывать тероборону‼️Мелитопольцы в первые дни тысячами выходили на демонстрации
19.08.2022 20:58 Ответить
19.08.2022 20:58 Ответить
Шкода тих Мелітопольців які виходили на мтинги проти окупації. Але нажаль більш комуністично налаштованого населення в Мелітополі мабуть нема більше ні де в Україні. Це з мого досвіду я родом із Запорізької області і прожив там більше 40 років.
20.08.2022 08:48 Ответить
20.08.2022 08:48 Ответить
минируют теплоцентрали и большие котельные

У меня только один вопрос - Кто выиграет от уничтожения этих объектов, расположенных на временно оккупированных территориях ?
19.08.2022 20:14 Ответить
19.08.2022 20:14 Ответить
Как кто ⁉️
- ***** -рашисты мрази нелюди
19.08.2022 21:00 Ответить
19.08.2022 21:00 Ответить
А почему Федоров не возглавил подпольный горком партии " Слуга народа" ?
19.08.2022 21:31 Ответить
19.08.2022 21:31 Ответить
З початком опалювального сезону ця уся архаїчна радянська система опалення ****...ся навіть без участі расєян...
19.08.2022 23:01 Ответить
19.08.2022 23:01 Ответить
 
 