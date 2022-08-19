РУС
12 209 69

США объявили о новой военной помощи Украине в размере 775 млн долларов – поступят боеприпасы для HIMARS, 16 гаубиц, 15 беспилотников

Вечером 19 августа США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина.

Так, в этот пакет войдут:

- боеприпасы для РСЗО HIMARS

- 16 гаубиц калибра 105 мм и 36 тысяч снарядов к ним

- 15 беспилотников Sky Eagle – это разведывательные дроны, специально разработанные для ВМС.

- ракеты HARM для борьбы с радарами

- противотанковые комплексы TOW

– тысяча Javelin.

+29
США "відшукали" додаткові Мі-24 та Ми-35, які можна передати для ЗСУ

Пентагон прийняв рішення безоплатно передати збройним силам Чехії шість вживаних ударних гвинтокрилів типу AH-1Z Viper та два вживані багатоцільові гвинтокрили UH-1Y Venom.

Паралельно з передачею вживаних гвинтокрилів для Чехії США також виконуватимуть контракт на виробництво восьми багатоцільових гелікоптерів UH-1Y Venom та чотирьох ударних AH-1Z Viper вартістю 646 мільйонів доларів, поставка яких має відбутись у 2024-2024 роках.

Таким чином Чехія матиме в своєму розпорядженні флот в 10 ударних вертольотів AH-1Z Viper та 10 багатоцільових UH-1Y Venom.

Посольство США в Чехії наголосило, що американці вирішили передати чехам 8 вживаних гвинтокрилів як "бонус" за те, що Прага вже передала Україні https://defence-ua.com/news/zsu_pokazali_jak_cheski_mi_24_ta_afganski_mi_17_pratsjujut_po_rashistam_video-8478.html два ударні гвинтокрили Мі-24В . Але тут варто згадати https://defence-ua.com/news/ukrajina_otrimala_vid_chehiji_eskadrilju_udarnih_mi_24_the_wall_street_journal-7491.html публікацію від The Wall Street Journal зразка травня 2022 року про те, що Чехія на той момент мала аж 7 ударних гвинтокрилів Мі-24 та 10 вертольотів Мі-35. І що чехи готові ледь чи не всі такі машини передати Україні, але за однієї важливої умови - якщо США прискорить поставку для Чехії вертольотів UH-1Y Venom та AH-1Z Viper.

Схоже, що США вирішили "поза чергою" передати вісім вживаних гвинтокрилів для Чехії саме для того, щоб прискорити поставку додаткових Мі-24 чи Мі-35 для Збройних Сил України.
19.08.2022 19:37 Ответить
+27
Збройні Сили України замовили поставку 255 підкаліберних керованих снарядів Vulcano, що призначені для ведення вогню із САУ калібру 155 мм та мають дальність стрільби до 70 кілометрів.

Оплачувати поставку таких *********** для ЗСУ будуть за рахунок бюджету федерального уряду Німеччини та фондів Європейського Союзу.
В обігу є дві версії *********** серії Vulcano. "Спрощена" версія - Vulcano BER, де відсутній модуль наведення, дальність стрільби із 155-мм гармати довжиною ствола в 39 калібрів складає 36 км, при стрільбі із гармати довжиною ствола в 52 калібри - 50 км.
"Просунутіша" версія має позначення Vulcano GLR, програмований підривач та напівактивна лазерна система наведення забезпечує ураження навіть рухомих цілей, дальність стрільби із 155-мм гармати довжиною ствола в 52 калібри сягає 70 кілометрів.

Зовнішній вигляд керованого ********** Vulcano

Є багато вказівок, що ЗСУ отримають саме Vulcano GLR", хоча у офіційному релізі конкретна модифікація ********** не розкривається.
19.08.2022 19:45 Ответить
+26
Амерам-черговий респект...
19.08.2022 19:40 Ответить
19.08.2022 19:37 Ответить
"Военные базы и склады в Белгороде являются законными целями для ВСУ, - Пентагон.

«Я думаю, мы можем предположить атаки украинцев в тылу врага. Такие цели, как Белгород, являются законными, поскольку не ставят под угрозу территориальную целостность рф».

- Мама, я не хочу уезжать из Белгорода...
19.08.2022 20:13 Ответить
мирным нечего бояться в ВСУ. Мы не орки.
19.08.2022 20:58 Ответить
3-й дивизион М 119 ( L 118 ) пошел). Из нового отмечу ПТРК TOW.
19.08.2022 19:39 Ответить
TOW - старье, сомнительной эффективности
показать весь комментарий
по бронепробития не хуже джавелина, нормальны ПТРК
показать весь комментарий
Це як наша Стугна,стара але добре працює.
показать весь комментарий
зато Т-62 новьё, супертанк ага )
показать весь комментарий
угу, неэффективбное старье. К сожалению ни один иракский танкист, поймавший этот боеприпас своим танком , ни подтвердить, ни опровергнуть ваше экспертное мнение не может - мертвые, как известно, не говорят.
показать весь комментарий
Это смотря какого года выпуска:

BGM-71F модифікація BGM-71D;
TOW-2B - в ракеті реалізовано режим атаки цілі у дах за допомогою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%BE ударного ядра

Получается, что бьет как Джавелин, сверху в башню. Плюс управление по радиоканалу, а не по проводам.
Наслаждайтесь:
https://www.youtube.com/watch?v=aW8ar_VZadM
19.08.2022 20:10 Ответить
тіпа нлава.
показать весь комментарий
В источнике, на который ссылается цензор, еще упомянуты 40 MRAP и 1000 джавелинов.
показать весь комментарий
Нарешті!
TOW палили русню ще в Сирії
показать весь комментарий
Надеюсь , чего-то не договаривают ... В Крыму на мосту ватно-рашисткая пробка .
показать весь комментарий
19.08.2022 19:39 Ответить
Амерам-черговий респект...
показать весь комментарий
приятно получить пряник. как собачкам за правильно выполненную команду.
Только вчера Зеля отказал Путину в сдаче Украины а уже сегодня и США и Германия высылают плюшки.
мням.
19.08.2022 20:59 Ответить
Вы на самом деле думаете, что США дают команды президенту Украины? Или просто недолюбливаете Писяграя?
показать весь комментарий
19.08.2022 23:29 Ответить
Нові бавовняні поля ось ось і зацвітуть
показать весь комментарий
Дуже МАЛО!
показать весь комментарий
дай больше, не ной.
показать весь комментарий
В сентябре мы заплатим налоги за третий квартал, будет больше. Спасибо вам, что принимаете нашу скромную помощь, а могли ведь и назад отправить.
показать весь комментарий
взагалі-то уряд США давав гарантії Україні недоторканності кордонів в обмін на ядерну зброю!
навіть якщо вам, як платнику американьских податків плювати на ці гарантії, то хочаб, сподіваюся, не плювати на той факт, що недотримання гарантій призведе до розобки та озброєння ядерними бімбами ВСЇХ держав на цій планеті через побоювання, що країни, які володіють ЯО почнуть завоювувати і їх також?! Сподюваюся що ви не маєте жодних сумнівів, що в подібних реаліях ядерною зброєю будуть володіти навіть террористи... Як вважаєте, чи стане реальністю застосування ЯО з террористичними цілями вже на территорії США?
показать весь комментарий
У https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/viyna-pentagon-vidpoviv-koli-u-viysk-rf-zakinchatsya-***********-ostanni-novini-50264351.html США вважають російські бази та склади *********** у Бєлгороді законними цілями для української армії, заявив неназваний чиновник західної розвідки на закритому брифінгу Пентагону.Про це повідомила журналіст ITV Емма Берроуз у Twitter.Чиновник повідомив, що такі цілі, як Бєлгород у Росії «є законними цілями, які не ставлять під загрозу територіальну цілісність РФ».
показать весь комментарий
19.08.2022 19:45 Ответить
255 снарядов, это очень мало.
Это же не Хаймерс, всего несколько кг взрывчатки
показать весь комментарий
Вы рассуждаете еще советскими представлениями ведения войны, которыми собственно и сейчас руководствуются росийские оккупанты.
255 снарядов - это 255 пораженных целей на дистанции 50+ км.
Для того, что бы кацапской батарее уничтожить одну единичную цель на дистанции 25+км, им надо в восемь стволов выпустить от трёх до пяти тонн 152 мм снарядов, разрушив всю окружающую инфрастуктуру и совершенно не принимая во внимание жертвы мирного населения в радиусе километра от цели. Не говоря уже о разнице в логистике. Если "цезарь" или PzH2000 имеет в укладке десяток "вулкано", то считайте по меркам эффективности кацапской арты, что он возит на борту 40 тонн снарядов.
Мы воюем на своей земле, поэтому такое оружие для нас важно, и методы ведения войны у нас уже сильно отличаются от кацапских.
показать весь комментарий
Ещё раз, это не Хаймерс. Это Хаймерс- несколько десятков килограмм взрывчатки. А в снаряде 7 кг взрывчатки. Не любую цель им взорвешь с одного выстрела. Много снарядов выпускают не только из -за низкой точности.
показать весь комментарий
Уря-а-а-а, таварисчи,- больше Хаймарсов, хороших и разных🤔🧐😁 Крысиянам одеть штаны ширинкой назад... можна поверх памперсов
показать весь комментарий
а САУ в ленд-лиз не входят?
показать весь комментарий
Ленд-лиз начнется осенью, тогда и узнаем.
показать весь комментарий
где у Байдена написано "осенью"? Ссылка есть?
показать весь комментарий
Главное, что пока отлично вошло в ленд-лиз это три авторучки 😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
показать весь комментарий
Scan Eagle, а не Sky Eagle. ЦЕНЗОР поправьте...
показать весь комментарий
цікаво, що не уточнюють які саме ********** для Хімарсів )
показать весь комментарий
От все тобі розкажи, може ще викласти карту маршрутів доставки *********** з розкладом руху
показать весь комментарий
М30, М31 и GMLRS-ER. Возможно, что-то дадут с РГСН для натурных испытаний.
Количества интересуют?
показать весь комментарий
Болтун - находка *** шпиона
показать весь комментарий
Следите за хлопками у казламордых, сразу станет ясно.
показать весь комментарий
Давно пора уже КРЫЛАТЫЕ РАКЕТЫ (мобильного базирования) поставлять, пока еще с обычными боеголовками, а как только кацапня (кардинально подотрется "будапештским меморандумом" и применит ядерное оружие), то восстановить ядерный потенциал Украины,(передав часть ядерного арсенала США с ракетоносителями (1000-1500 ЯБ) как ГАРАНТ этого соглашения!
показать весь комментарий
Ну ти стратєг кааанєшно, аж страшно 🤔🧐😁 В ISW ще посаду директора не пропонували
показать весь комментарий
Скільки в штатах штатів і я як туда вліз Гуам? Ми ж кращі
показать весь комментарий
Нажаль 155 арти не має. Самі представники Пентагону наголошували наскільки вона важлива. Все ж ті стволи які вони надали кілька місяців тому зношуються, є вражені ворогом, радянській арті не вистачає боєкомплекту і вона вже своє відживає.
показать весь комментарий
16 гавбиць калібру 105 мм ---- масштаб допомоги повинен вражати сильніше за артилерію

він і вражає
показать весь комментарий
А ведь все здесь у нас и там на Западе многие, распрекрасно понимают, что давно уже нужно совсем иное оружие. И другой радиус доставки его к цели. Почти завтра зима. Дальше говорить что либо нет смысла. В какую игру они играют---да в разную. А мы в какую? Что тянуть? Нам терять нечего, мы потеряли практически все. Что урана нет в стране? У Ирана есть, у пуздра в сев-корее тоже. И пусть все думают как хотят. А по три пушки в месяц........ наша цена нас в их глазах. Давайте ставки подбросим вверх. Есть и второй вариант---но один тоже. Подписать бумагу пукину. Не подходит нам? Значит опять первый вариант. Ну ясно же с покон веков---у войны только два варианта---победа или поражение! Мы ведь с 1 марта 2014г по 24 февраля 2022 г дрочили третий вариант---ну как?
показать весь комментарий
Ваша цена - идиот в кресле президента. Вот и вся ваша цена. И американцьі тут не при чем.
показать весь комментарий
Не пи..ди, сам идиот, полезный идиот для рашки..
показать весь комментарий
Правда очі коле?
показать весь комментарий
Нажаль це правда, тільки гірше, не ідіот, а клоун чкий привів до влади московську агентуру і далеких непричетних людец. Це не ціна, а рохплата за все
показать весь комментарий
Не покидає відчуття, що нас тримають на якомусь мінімумі, за якого ми й явно не здамося, але й переламати хід війни не зможемо
показать весь комментарий
А ти думав тобі Штати авіаносця пришлють?
показать весь комментарий
Бо потрібно було свою зброю штампувати 24/7, а не херньой страждати. Богдани, Нептуни, Вільхи - де це все? В дороги закатали довбойоби? Не бажали озброювати свою армію, тепер побираємося по всьому світу, і дякуємо за те, що дають.
показать весь комментарий
А ведь можно же было и пенсии урезать, и зарплаты бюджетникам сократить, и стипендии отменить, и пособия всякие отменить, и не закупать медицинское оборудование, и не модернизировать инфраструктуру, и не строить дома, больницы, поликлиники, школы, детсадики, и не закупать общественный транспорт... Мы бы тогда... Мы бы тогда... Да мы бы всех победили! Вот.
показать весь комментарий
Вірно кажеш! Все що завгодно скасувати, аби злодійство і корупція процвітали далі.
показать весь комментарий
Tow mne kazetsia pervyje dast,oni podalse mozet strelnut cem javelin.Smotria ot varianta do 3.7 kilometrov tocno strelniot po tanku
показать весь комментарий
Пердак путлера таки его и задушит в его же бункере...
показать весь комментарий
TOW скорее модефикации для установки на шасси. Иначе как-то странно. Они его первым всем обычно посылали. Или джавелины позаканчивались.
показать весь комментарий
ТОВ дешеві набагато і ними можна стріляти по бліндажа і опорниках.Ще переваги ТОВ и Стугна те що ними можна бити любу ціль . Наприклад,їде колона то с джевеліна як що ви не з боку а наприклад попереду колони то він вцілить в перший танк ци БТР.Так як він реагує на метал і що перше туди і бьє,то як я розумію підбиваючи перший як бити які за ним? Бо він знову буде бити в перший так як магніт побачить першу купу металу і влетить туди.Тов же може бити перший танк і задній , середні які хочеш Якщо я правильно зрозумів,бо читав інструкція до джевеліна якщо по прямій до цілі ' якась металева перешкоди ( дах будинку,кіоск і так далі) то стріляти не можна.
показать весь комментарий
Почему Himars не дают ?!
показать весь комментарий
у на их сейчас больше, чем боеприпасов к ним.
показать весь комментарий
нах нам столько? их вполне хватает, без ракет это бесполезный грузовик на колесах
показать весь комментарий
чому б зразу не 100 хаймерсів?
показать весь комментарий
не будь тупым как подоляк.
показать весь комментарий
Где столько ракет взять, чтобы 100 хаймарсов работало по противнику?! Думай башкой Дима епрст.
показать весь комментарий
Сто? А может тысячу? А ракеты к ним, на деревьях растут? А подготовленные экипажи с планеты Нибуру прилетят?
показать весь комментарий
Майже ніщо.
показать весь комментарий
Спасибо США!
показать весь комментарий
