Зеленский провел встречу с делегацией Ассоциации европейских городов Euroсities - подписан меморандум о восстановлении городов Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями Ассоциации европейских городов Eurosities во главе с мэром итальянской Флоренции Дарио Нарделлой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

В мероприятии также приняли участие руководитель Офиса Президента, глава президиума Конгресса местных и региональных властей Андрей Ермак и заместители руководителя офиса Главы государства Андрей Сибига и Кирилл Тимошенко.

Президент поприветствовал делегацию Euroсities в Украине и отметил важность таких визитов в это сложное время, когда наше государство борется с российским вторжением. Владимир Зеленский поблагодарил правительства и народы европейских стран за поддержку Украины и наших граждан.

"Когда мы говорим о помощи и поддержке – гуманитарной, военной, политической, – также важно не забывать о помощи в восстановлении наших городов и громад. И важно, что восстановление должно начинаться не после войны, а именно сейчас. Нужно обеспечить гуманитарные меры, которые позволят вернуть нормальную жизнь людям в Украине", – отметил Глава государства.

Президент выразил благодарность европейским городам за убежище, которое они предоставили украинским гражданам, вынужденным бежать от войны. В то же время он отметил, что стремится создать условия для возвращения украинцев на родину. Поэтому так важно возобновить работу школ, детских садов, университетов и просто помочь людям отремонтировать их дома, разрушенные в результате российской агрессии.

"Сейчас это очень тяжело для нас, для нашего бюджета. Потому что почти все наши средства мы тратим на укрепление армии. Так что мы будем благодарны вам за помощь", – сказал Владимир Зеленский.

В присутствии Главы государства глава президиума Конгресса местных и региональных властей, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и президент Eurocities, мэр Флоренции Дарио Нарделла подписали Меморандум о взаимопонимании для поддержки постоянного восстановления украинских городов.

Андрей Ермак рассказал, что Конгресс местных и региональных властей, созданный по инициативе Президента Украины по аналогии с европейским учреждением, является уникальной платформой для общения всех ветвей власти: Президента, правительства, депутатов Верховной Рады и представителей местного самоуправления – даже из самых маленьких городков.

"Особенно это важно сегодня, во время этой ужасающей полномасштабной войны с Россией. Потому что именно Конгресс стал одной из точек объединения всего нашего общества и активно участвует в президентской программе по восстановлению Украины", - отметил руководитель Офиса Главы государства.

Со своей стороны президент Euroсities отметил, что Ассоциация солидарна с Украиной в трудные времена войны и оказывает поддержку украинским городам и громадам, а также людям, вынужденным временно покинуть страну.

Ассоциация европейских городов Eurosities – это политическая платформа, объединяющая органы местного самоуправления более 150 крупнейших городов Европы и более 50 городов-партнеров. Под руководством этих органов – около 140 млн граждан в 38 странах. Участниками Ассоциации от Украины Киев, Львов, Одесса и Харьков.

Euroсities предоставляет членам платформу для обмена знаниями, идеями и опытом, анализа общих вызовов и разработки инновационных решений посредством широкого спектра форумов, рабочих групп, проектов и мероприятий.

Президент Ассоциации подчеркнул, что подписанный Меморандум станет действенным инструментом поддержки украинских городов.

"Мы хотим начать это сотрудничество как можно скорее, создать самую большую программу взаимодействия между городами, которую мы когда-либо видели в истории Европы", – сказал он.

Дарио Нарделла подчеркнул, что Euroсities готова поделиться своим экспертным опытом для восстановления украинских городов.

Секретарь президиума Конгресса местных и региональных властей Кирилл Тимошенко выразил благодарность европейским партнерам за поддержку инициатив в рамках Меморандума.

"Убежден, что с помощью наших партнеров украинские города после восстановления по удобству, современности архитектуры и инновациям не будут уступать многие европейские города", - подчеркнул Кирилл Тимошенко.

Согласно подписанному документу, мэры и лидеры европейских и украинских городов осуждают российскую войну в Украине и призывают к немедленному выводу войск РФ и восстановлению мира.

В Меморандуме отмечается, что подписанты стремятся объединить усилия для подготовки и обеспечения быстрого и устойчивого восстановления украинских городов, разрушенных в результате российского вторжения, которое началось 24 февраля 2022 года.

"Наша равноправная поддержка ускорит восстановление городских территорий в соответствии с целями Европейского зеленого соглашения и ценностей Нового европейского Баугауза", – говорится в документе.

Согласно Меморандуму, Eurocities планирует сплотить более 200 крупных городов Европы, солидарных с украинскими городами-побратимами, для реализации проектов реконструкции; объединить ресурсы, включая технические знания и опыт, лучшие практики в соответствии с запросами о поддержке от украинских коллег; оказать помощь в поиске финансирования ЕС для реализации проектов реконструкции и т.д.

Конгресс местных и региональных властей при Президенте Украины согласно Меморандуму планирует предоставить перечень соответствующих критических проектов восстановления украинских городов, разрушенных во время российской войны; обеспечить удобный и прозрачный механизм финансирования проектов реконструкции; способствовать продвижению законодательных инициатив, необходимых для восстановления украинских городов и т.д.

Документ предполагает создание совместной рабочей группы, в состав которой войдут представители Eurocities и Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины. Группа будет контролировать разработку и реализацию этой инициативы и обеспечивать координацию, в частности, с Европейским альянсом городов и регионов для Украины.

Меморандум начинает действовать в этом году 20 августа. Его будут оценивать и обновлять каждый год.