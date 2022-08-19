РУС
18 486 19

Кабмин расширил список учреждений и предприятий, работники которых подлежат бронированию от мобилизации

шмигаль,кабмін

Кабинет Министров Украины поддержал внесение изменений в механизм бронирования, которым предлагается детализировать перечень лиц, которые могут получить отсрочку от призыва.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики.

Соответствующий проект закона правительство поддержало на своем очередном заседании. Он вступит в силу после принятия Верховной Радой.

Документ предусматривает возможность бронирования для работников:

  • органов государственной власти и местного самоуправления, если их работа необходима для обеспечения этих органов в военное время;
  • на предприятиях и в организациях, которым установлены мобилизационные задачи, если работники привлечены к их выполнению;
  • на предприятиях, производящих продукцию оборонного назначения, или такую, которая необходима для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Украины;
  • на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Также законопроект предусматривает возможность лиц, не подлежащих призыву добровольно пойти на службу. Среди таких категорий населения люди с инвалидностью, временно непригодные для военной службы лица, забронированные работники, женщины и мужчины, на содержании которых находится от 3 детей, родители детей с инвалидностью и т.д.

Читайте: Правительство разрешит представителям украинских экспортных компаний выезжать на неделю за границу, - вице-премьер Свириденко

Напомним, 15 августа Верховная Рада продлила срок действия военного положения и проведение общей мобилизации еще на 90 суток - до 21 ноября 2022 года.

Кабмин (14121) мобилизация (2908) Мельничук Тарас (44)
Топ комментарии
+21
Все для себе і під себе, але хотілось би побачити хоч одну тушу на фронті.
19.08.2022 20:36 Ответить
19.08.2022 20:36 Ответить
+17
Ну и у полиции бронь. Они после войни будут защищать слуг народа от народа.
19.08.2022 20:36 Ответить
19.08.2022 20:36 Ответить
+14
Ясно, тобто всяких Юзіків і Тищенків призивати не будуть?
19.08.2022 20:42 Ответить
19.08.2022 20:42 Ответить
Да это очень важно, без них мы бы загнулись, впрочем как и с ними.
19.08.2022 20:33 Ответить
19.08.2022 20:33 Ответить
Ну и у полиции бронь. Они после войни будут защищать слуг народа от народа.
19.08.2022 20:36 Ответить
19.08.2022 20:36 Ответить
полицейским из Бучи или Макарова расскажи
19.08.2022 20:51 Ответить
19.08.2022 20:51 Ответить
Або з Миколаєва.
19.08.2022 21:33 Ответить
19.08.2022 21:33 Ответить
так точно(
19.08.2022 22:15 Ответить
19.08.2022 22:15 Ответить
Все для себе і під себе, але хотілось би побачити хоч одну тушу на фронті.
19.08.2022 20:36 Ответить
19.08.2022 20:36 Ответить
Логічно! Всім зеленим котлетам та іншим соплям - бронь. Європейську солідарність та інших патріотів - на фронт...
19.08.2022 20:40 Ответить
19.08.2022 20:40 Ответить
Головне -добробати в котли чи в евакуацію !
20.08.2022 07:46 Ответить
20.08.2022 07:46 Ответить
Кому на фронт загорать,а кому в тылу на американские пожертвования корячится,госслужба конечно же не на фронт,там без них обойдутся.
19.08.2022 20:40 Ответить
19.08.2022 20:40 Ответить
Ясно, тобто всяких Юзіків і Тищенків призивати не будуть?
19.08.2022 20:42 Ответить
19.08.2022 20:42 Ответить
показать весь комментарий
19.08.2022 20:44 Ответить
А який з них пожиток буде?
показать весь комментарий
19.08.2022 23:05 Ответить
ШАРІКОВИ.
19.08.2022 20:44 Ответить
19.08.2022 20:44 Ответить
От войны вы свои некчемные шкуры забронируете,а после войны бронь уже не сбережет.
19.08.2022 20:44 Ответить
19.08.2022 20:44 Ответить
95 квартал . Ну і весь зелений бізнес .
19.08.2022 20:53 Ответить
19.08.2022 20:53 Ответить
Сьогодні ще одне "доленосне" рішення віцепрем*єрка озвучила - замість очікувань студентів будуть випускати бізнесменов.
19.08.2022 21:43 Ответить
19.08.2022 21:43 Ответить
Колю Тищенка та Лисого з Кварталу забронювати не забудьте ЗЕвиродки!!
19.08.2022 21:44 Ответить
19.08.2022 21:44 Ответить
Все одно вирішальне слово при наданні броні лишається за військкоматом. Приходить людина з листом бронювання від підприємства чи профільного міністерства , а воєнком каже : у тебе спеціальність дефіцитна чи по району не виконано мобілізаційний план
І все
20.08.2022 08:31 Ответить
20.08.2022 08:31 Ответить
 
 