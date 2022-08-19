Кабмин расширил список учреждений и предприятий, работники которых подлежат бронированию от мобилизации
Кабинет Министров Украины поддержал внесение изменений в механизм бронирования, которым предлагается детализировать перечень лиц, которые могут получить отсрочку от призыва.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики.
Соответствующий проект закона правительство поддержало на своем очередном заседании. Он вступит в силу после принятия Верховной Радой.
Документ предусматривает возможность бронирования для работников:
- органов государственной власти и местного самоуправления, если их работа необходима для обеспечения этих органов в военное время;
- на предприятиях и в организациях, которым установлены мобилизационные задачи, если работники привлечены к их выполнению;
- на предприятиях, производящих продукцию оборонного назначения, или такую, которая необходима для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Украины;
- на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.
Также законопроект предусматривает возможность лиц, не подлежащих призыву добровольно пойти на службу. Среди таких категорий населения люди с инвалидностью, временно непригодные для военной службы лица, забронированные работники, женщины и мужчины, на содержании которых находится от 3 детей, родители детей с инвалидностью и т.д.
Напомним, 15 августа Верховная Рада продлила срок действия военного положения и проведение общей мобилизации еще на 90 суток - до 21 ноября 2022 года.
