Вечером 19 августа в оккупированной Евпатории было слышно 2 выстрела ПВО
Вечером 19 августа во временно оккупированной Евпатории прогремели 2 взрыва - работала ПВО.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают соцсети.
Российские пропагандисты заявляют, что сработало ПВО.
ВСУ спасает Крым.
Зенитная ракета в любом случае детонирует в заданной точке,
а была ли там какая либо цель, на этом видео совершенно не видно...
там и Цевастополь принял эстафету:
https://t.me/c/1457892982/23456
Крок 2: наноситься враження по ППО противника...
Раслабляємся і ідьом на пляж...
Або взагалі нічого не було
А в тому річ, що спокійне окупантське життя в Криму закінчилося і починаються суворі фронтові будні.
Ага ага...
"Київ за три дні... Квіти переможцям... Парад на Хрещатику..."
Зокрема, вибухи було чути у районі Євпаторї та у селищі Заозерне. Пізніше повідомили про "бавовну" у Севастополі.
Так званий радник голови Криму Крючков ("керівники" Аксьонов і Константінов "пропали" позавчора в Ростові на дону) заявив, що, ймовірно, "спрацювала система ППО".
////
Севастополь. Сообщают о "хлопках". Тоже вероятно работает ПВО
https://t.me/ukrainy_kieveestolitsaukrainy/10751
Местные жители сообщают о прилетах в Новой Каховке
https://t.me/ukrainy_kieveestolitsaukrainy/10747
Скоріше йде розвідка, куда лупашити HARMсами
Были только ты и я в курорте Евпатория,
Я тебя не скоро позабуду ...
Едгара ППО (жахіття).