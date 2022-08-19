РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9359 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
18 788 53

Вечером 19 августа в оккупированной Евпатории было слышно 2 выстрела ПВО

Вечером 19 августа во временно оккупированной Евпатории прогремели 2 взрыва - работала ПВО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают соцсети.

Российские пропагандисты заявляют, что сработало ПВО.

Евпатория (101) Крым (26480)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+34
От разрывов идет дым,
ВСУ спасает Крым.
показать весь комментарий
19.08.2022 20:51 Ответить
+31
Сладкіх снов кацапскіє свіньї...
показать весь комментарий
19.08.2022 20:59 Ответить
+23
показать весь комментарий
19.08.2022 21:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
От разрывов идет дым,
ВСУ спасает Крым.
показать весь комментарий
19.08.2022 20:51 Ответить
показать весь комментарий
19.08.2022 21:41 Ответить
Мабуть сбили щось . На такій висоті гарна обнаружимость цілі.. треба на « бреящем» режимі
показать весь комментарий
19.08.2022 20:57 Ответить
Не факт что там что то сбили...
Зенитная ракета в любом случае детонирует в заданной точке,
а была ли там какая либо цель, на этом видео совершенно не видно...
показать весь комментарий
19.08.2022 21:46 Ответить
Сладкіх снов кацапскіє свіньї...
показать весь комментарий
19.08.2022 20:59 Ответить
Це ППО. Збили щось? Мабуть не було чого й збивати, просто шмалять куди небудь, бо вже власної тіні бояться.
показать весь комментарий
19.08.2022 20:59 Ответить
це в'їбали по самом ППО касапів
показать весь комментарий
19.08.2022 21:17 Ответить
https://t.me/c/1457892982/23452 https://t.me/c/1457892982/23452

показать весь комментарий
19.08.2022 21:00 Ответить
Частный канал. 😡
показать весь комментарий
19.08.2022 21:09 Ответить
видео тоже частное...!
там и Цевастополь принял эстафету:
https://t.me/c/1457892982/23456
показать весь комментарий
19.08.2022 21:14 Ответить
"Message in a private group," выложите лучше на ютуб..
показать весь комментарий
19.08.2022 21:23 Ответить
на винде не открывается - толку от таких ссылок
показать весь комментарий
19.08.2022 21:50 Ответить
сочувствую...
показать весь комментарий
19.08.2022 21:55 Ответить
І кого вони збили, чи простим пулянням в небо хочуть заспокоїти та показати ефективність ППО?
показать весь комментарий
19.08.2022 21:01 Ответить
Сцикотно їм, от і пуляють.
показать весь комментарий
19.08.2022 21:56 Ответить
руськомовне захистили, тепер черга захищати людськомовне
показать весь комментарий
19.08.2022 21:03 Ответить
Это срусская ПВО показывает что у них ракеты летают
показать весь комментарий
19.08.2022 21:03 Ответить
Да нічого вони там не збили ! понти гоняють
показать весь комментарий
19.08.2022 21:03 Ответить
понти ганяють.., брехливі тварюки
показать весь комментарий
19.08.2022 21:04 Ответить
По чайкам шмаляють
показать весь комментарий
19.08.2022 21:05 Ответить
Prosto gusi proleteli i obezatelno nado v nix strelnut?
показать весь комментарий
19.08.2022 21:06 Ответить
Вот вам и "камни с неба"). Ждите, будут еще.
показать весь комментарий
19.08.2022 21:07 Ответить
це шоб було тамошнєму абдристовичу, - какашенкову, на ніч казочку оркам розповісти. як в небі летіли два склади з ************ до хаймарсів і він їх обидва збив, однією "високоточною" ракетою.
показать весь комментарий
19.08.2022 21:09 Ответить
Петля эту падлу ждёт.
показать весь комментарий
19.08.2022 21:11 Ответить
это ты про арестовича ? согласен а какашенкова свои придавят или пошлют на передовую под грады
показать весь комментарий
19.08.2022 21:52 Ответить
Не розумію, а горобці в чому винні?
показать весь комментарий
19.08.2022 21:09 Ответить
українці чекають інших повідомлень. ЗСУ, ваш вихід!
показать весь комментарий
19.08.2022 21:11 Ответить
надо стрелять ПВО так, чтобы "окурки" от их ракет падали на склады. "незачьот"
показать весь комментарий
19.08.2022 21:11 Ответить
Крок 1: виявляються місця розташування ППО противника;
Крок 2: наноситься враження по ППО противника...
показать весь комментарий
19.08.2022 21:12 Ответить
Ніабращайті вніманія, єта магнітниє бурі!
Раслабляємся і ідьом на пляж...
показать весь комментарий
19.08.2022 21:12 Ответить
Не в тому справа чи справді збили ціль чи не збили.
Або взагалі нічого не було
А в тому річ, що спокійне окупантське життя в Криму закінчилося і починаються суворі фронтові будні.
Ага ага...
"Київ за три дні... Квіти переможцям... Парад на Хрещатику..."

показать весь комментарий
19.08.2022 21:13 Ответить
показать весь комментарий
19.08.2022 21:14 Ответить
З іншого ресурсу: https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20220819-znovu-bavovna-u-krymu-u-yevpatoriyi-prolunaly-vybuhy/ Знову "бавовна" у Криму: Ввечері 19 серпня у Євпаторії та Севастополі у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи
Зокрема, вибухи було чути у районі Євпаторї та у селищі Заозерне. Пізніше повідомили про "бавовну" у Севастополі.
Так званий радник голови Криму Крючков ("керівники" Аксьонов і Константінов "пропали" позавчора в Ростові на дону) заявив, що, ймовірно, "спрацювала система ППО".
показать весь комментарий
19.08.2022 21:16 Ответить
тиха украинская ночь )))))
////
Севастополь. Сообщают о "хлопках". Тоже вероятно работает ПВО

https://t.me/ukrainy_kieveestolitsaukrainy/10751

Местные жители сообщают о прилетах в Новой Каховке

https://t.me/ukrainy_kieveestolitsaukrainy/10747
показать весь комментарий
19.08.2022 21:22 Ответить
Мост на Каховской ГЭС - ВСЬО
показать весь комментарий
19.08.2022 21:57 Ответить
Это цирк какой то,постановка.
показать весь комментарий
19.08.2022 21:24 Ответить
не думаю.

Скоріше йде розвідка, куда лупашити HARMсами
показать весь комментарий
19.08.2022 21:26 Ответить
Мы гуляли под луной, песни нам шептал прибой,
Были только ты и я в курорте Евпатория,

Я тебя не скоро позабуду ...
показать весь комментарий
19.08.2022 21:33 Ответить
доречі шутка але співвідношення ціни дрона та с400 незрівняні
показать весь комментарий
19.08.2022 21:34 Ответить
Ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт"....
показать весь комментарий
19.08.2022 21:37 Ответить
Хорошего вам заслуженного отдыха рашисты. За что боролись на то и напоролись
показать весь комментарий
19.08.2022 21:53 Ответить
Розганяють кацапів по домівках. Сєзон заканчіваєтся.
показать весь комментарий
19.08.2022 21:54 Ответить
показать весь комментарий
19.08.2022 22:11 Ответить
Заикайте , кляті орки до бавовни , адже для украінців ви не шкодуєте ракет цілодобово !
показать весь комментарий
19.08.2022 22:44 Ответить
Може в мене з географiею погано чи я шось пропустила.... Звiдкiля запускали ракети? З територii Украiни? У нас е ракети дальнiстю бiльше 70км?
показать весь комментарий
19.08.2022 22:52 Ответить
Немає, звичайно. Але якщо знадобиться ...
показать весь комментарий
20.08.2022 00:55 Ответить
жаль что наши ничего не сбили
показать весь комментарий
19.08.2022 23:24 Ответить
Ну як це?! Запускають одну ракету ППО, а іншою - її збивають. Профіт!
показать весь комментарий
20.08.2022 00:54 Ответить
В Крыму почалась читацька конференція, присвячена творчості
Едгара ППО (жахіття).
показать весь комментарий
19.08.2022 23:25 Ответить
Нічого там не збиває ніяка ППО, тому що, немає у кацапів ніякого нормального ППО. Це кацапи самі запускають у небо хлопавки, щоб показати Ваті, що ніби ППО є і воно працює. В кінці -кінців ті криві с400 комусь втюхати ще хоть пару штук потрібно.
показать весь комментарий
20.08.2022 00:04 Ответить

показать весь комментарий
20.08.2022 02:16 Ответить
Скоро й перднуть боятимуться.
показать весь комментарий
20.08.2022 08:27 Ответить
 
 