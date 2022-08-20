Российские войска не имеют успеха на поле боя в Украине, - Пентагон

Позиции российских военных ослабли, и они не имеют прогресса на поле боя в Украине.

Об этом 19 августа на закрытом брифинге для журналистов рассказал высокопоставленный чиновник Министерства обороны США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Вы видите полное отсутствие прогресса россиян на поле боя. Они несут эти потери и не могут продвигаться вперед", – сказал представитель Пентагона. В частности, по его словам, ВСУ успешно ослабляют российские войска на востоке.

Представитель Пентагона также прокомментировал последние события в Крыму – прежде всего, взрывы в Новофедоровке.



"У меня нет общей оценки влияния недавних атак, особенно на аэродром, но мы видим общую картину того, что российские силы гораздо уязвимее. Мы видим движение российских войск для защиты своих уязвимых мест", – сказал он.

