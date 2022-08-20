РУС
Российские войска не имеют успеха на поле боя в Украине, - Пентагон

рф,арміярф,техніка

Позиции российских военных ослабли, и они не имеют прогресса на поле боя в Украине.

Об этом 19 августа на закрытом брифинге для журналистов рассказал высокопоставленный чиновник Министерства обороны США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Вы видите полное отсутствие прогресса россиян на поле боя. Они несут эти потери и не могут продвигаться вперед", – сказал представитель Пентагона. В частности, по его словам, ВСУ успешно ослабляют российские войска на востоке.

Представитель Пентагона также прокомментировал последние события в Крыму – прежде всего, взрывы в Новофедоровке.

"У меня нет общей оценки влияния недавних атак, особенно на аэродром, но мы видим общую картину того, что российские силы гораздо уязвимее. Мы видим движение российских войск для защиты своих уязвимых мест", – сказал он.

армия РФ (20685) Пентагон (1499)
Топ комментарии
+15
Слава ЗСУ!
20.08.2022 00:44 Ответить
+13
Кацапы, вы при слове "Украина" будете трястись так же, как турки от слова "Сирко".
20.08.2022 00:45 Ответить
+9
Можна тоді надати Україні додатково 20 гаубиць М777 та ***********, щоб ми з відстані 30 км всю рашистську сволоту з Пісків випалили?
20.08.2022 00:48 Ответить
20.08.2022 03:17 Ответить
Або, як московіти від слова "Сагайдачний"...
20.08.2022 00:49 Ответить
+100 і так ще пару раз по 20шт, бо Піски не одні.
Зараз зброя для оборони і то маловато.
20.08.2022 05:51 Ответить
И от Харькова, и можно и из белгорода, чтобы жить не мешали
20.08.2022 10:30 Ответить
Зате вони мають успіх в руйнації українських міст за допомогою різних ракет
20.08.2022 01:33 Ответить
На поле боя, русские много где проигрывали.... например первую чеченскую....

Но самый большой проигрыш русских, как раз В ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЕ ЗАПАДУ...
Сейчас в западных СМИ(DailyMail, FT, Times, BI, SUN, DW)..стабильно 5-6 статьи в день про Украину, про войну...При чем все новости там - это прямая калька и перевод из наших, украинских новостей....типо УКРАИНЦЫ -ГЕРОИ, ЗАЩИТНИКИ РОДИНЫ, РУССКИЕ - ОККУПАНТЫ, НЕГОДЯИ и МЕРЗАВЦЫ... Происходит постепенная демонизация русских и России.

С другой стороны, русские тоже не отстают и создают свою ПАРАЛЕЛЬНУЮ РЕАЛЬНОСТЬ... где РУССКИЕ - Д'АРТАНЬЯНЫ, а все остальные - злодеи...Идёт накачка населения через Лахту, ТВпропоганду, фабрики фейков, и даже с преминением русского Болливуда....При чем на ЗАПАД эта пропаганда и параллельная реальность уже не проходит(РТ, Спутник в Европе запрещены), а все остается только в России и вливается в уши простым россиянцам...

В последствии всего этого, после войны..., ментальная разница между простым россиянцам и европейцами будет просто колоссальная.... Настолько коллосальна, что Россия и Европа БУДУТ ЖИТЬ В РАЗНЫХ МИРАХ!!!! Уже не будет тех точек соприкосновения, взаимопонимания и взаимодействия, которые были при позднем Горбачева, Ельцине и при раннем Путине....

20.08.2022 03:00 Ответить
Штаты говорят,что раша не имеет успеха на поле боя но карта боевых действий говорит,что всё таки имеют хоть и не такие большие как раньше
показать весь комментарий
20.08.2022 04:58 Ответить
 
 