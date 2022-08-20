Российские войска не имеют успеха на поле боя в Украине, - Пентагон
Позиции российских военных ослабли, и они не имеют прогресса на поле боя в Украине.
Об этом 19 августа на закрытом брифинге для журналистов рассказал высокопоставленный чиновник Министерства обороны США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Вы видите полное отсутствие прогресса россиян на поле боя. Они несут эти потери и не могут продвигаться вперед", – сказал представитель Пентагона. В частности, по его словам, ВСУ успешно ослабляют российские войска на востоке.
Представитель Пентагона также прокомментировал последние события в Крыму – прежде всего, взрывы в Новофедоровке.
"У меня нет общей оценки влияния недавних атак, особенно на аэродром, но мы видим общую картину того, что российские силы гораздо уязвимее. Мы видим движение российских войск для защиты своих уязвимых мест", – сказал он.
Зараз зброя для оборони і то маловато.
Но самый большой проигрыш русских, как раз В ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЕ ЗАПАДУ...
Сейчас в западных СМИ(DailyMail, FT, Times, BI, SUN, DW)..стабильно 5-6 статьи в день про Украину, про войну...При чем все новости там - это прямая калька и перевод из наших, украинских новостей....типо УКРАИНЦЫ -ГЕРОИ, ЗАЩИТНИКИ РОДИНЫ, РУССКИЕ - ОККУПАНТЫ, НЕГОДЯИ и МЕРЗАВЦЫ... Происходит постепенная демонизация русских и России.
С другой стороны, русские тоже не отстают и создают свою ПАРАЛЕЛЬНУЮ РЕАЛЬНОСТЬ... где РУССКИЕ - Д'АРТАНЬЯНЫ, а все остальные - злодеи...Идёт накачка населения через Лахту, ТВпропоганду, фабрики фейков, и даже с преминением русского Болливуда....При чем на ЗАПАД эта пропаганда и параллельная реальность уже не проходит(РТ, Спутник в Европе запрещены), а все остается только в России и вливается в уши простым россиянцам...
В последствии всего этого, после войны..., ментальная разница между простым россиянцам и европейцами будет просто колоссальная.... Настолько коллосальна, что Россия и Европа БУДУТ ЖИТЬ В РАЗНЫХ МИРАХ!!!! Уже не будет тех точек соприкосновения, взаимопонимания и взаимодействия, которые были при позднем Горбачева, Ельцине и при раннем Путине....