США считают, что Зеленский должен принять участие в саммите G20, если там будет Путин, - Белый дом

зеленський

В Белом доме заявили, что президент Владимир Зеленский должен принять участие в саммите Большой двадцатки на Бали, если туда приедет российский диктатор Владимир Путин.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Совета национальной безопасности Белого дома, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГАБізнесІнформ.

"Как публично заявил сам президент Байден, он не думает, что президент Путин должен присутствовать на G20, поскольку он ведет войну против Украины", - говорится в заявлении. Но если Путин действительно приедет, США полагают, что Зеленский тоже должен принять участие.

Газовые трубопроводы нужны России для того, чтобы доставлять в Европу проблемы, - Зеленский

Речь идет о виртуальном участии Зеленского.

Президент Индонезии Джоко Видодо заявил в четверг, что он ожидает, что Путин и глава КНР Си Цзиньпин примут участие в саммите, который состоится в ноябре на Бали.

Байден еще не сообщил, поедет ли он на Бали, хотя официальные лица США принимали участие во встречах перед саммитом лидеров.

