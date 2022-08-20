США считают, что Зеленский должен принять участие в саммите G20, если там будет Путин, - Белый дом
В Белом доме заявили, что президент Владимир Зеленский должен принять участие в саммите Большой двадцатки на Бали, если туда приедет российский диктатор Владимир Путин.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Совета национальной безопасности Белого дома, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГАБізнесІнформ.
"Как публично заявил сам президент Байден, он не думает, что президент Путин должен присутствовать на G20, поскольку он ведет войну против Украины", - говорится в заявлении. Но если Путин действительно приедет, США полагают, что Зеленский тоже должен принять участие.
Речь идет о виртуальном участии Зеленского.
Президент Индонезии Джоко Видодо заявил в четверг, что он ожидает, что Путин и глава КНР Си Цзиньпин примут участие в саммите, который состоится в ноябре на Бали.
Байден еще не сообщил, поедет ли он на Бали, хотя официальные лица США принимали участие во встречах перед саммитом лидеров.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
По друге - його потім треба буде у цілій балії перекису водню відмочувати тиждень, щоб сморід від х*йла вивітрився, а він потрібен нашим військовим медикам для обробки поранених...
Якого чорта лисого Зеленський має іхати на самітG20 , щоби зустрітись
із головним вбивцею украінців ?
Ні , правильно було б прямо там , притягти путлєра до Гааги ‼️
Йдеться про віртуальну участь Зеленського. Джерело:
Подоляк заявив якраз навпаки.
Ригівська ОПа знову збирається шукати мир в очку ху@йла.
'Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк не виключив того, що президент України Володимир Зеленський може особисто відвідати саміт "Великої двадцятки", який пройде восени в Індонезії."
Боневтік має щось сказати, знаючи, що серед слухачів і союзники і х-ло! Вибір невеликий:
- або, мичати про "закончить войну с той стороной посередине"
- або як у відосах до західних парламентів - "Україна переможе"
До цього одним говорилося одне, а другим - інше
ла?
"Я впевнений, що він мене зрозумів, дуже прозоро зрозумів. Здається, що коли такий контакт, очі в очі, ти одразу розумієш, хто перед тобою, що за людина. Попри всі дані розвідки. Мені здається, що він мене зрозумів. І він розуміє, що треба закінчити цю війну", - заявив Зеленський.
Однак не уточнив, на яких саме умовах Путін хоче закінчити цю війну.
Путін планує особисто взяти участь у саміті G20 на Балі - президент Індонезії.
https://suspilne.media/272768-putin-planue-osobisto-vzati-ucast-u-samiti-g20-na-bali-prezident-indonezii/
2. Бункерная крыса-людоед если там и осмелится участвовать, то только виртуально из своего подземного бункера, озаботившись 3D-декорациями подобно "встрече" со стюардессами.
3. G20 - это обычно собрание глав правительств и банков, отвечающих за экономическое направление, а не политическое, потому страну на собрании может представлять премьер-министр, министр зарубежных стран и т.п.
Зєля "героїчно" заявляв це Порошенку в 2019 і звинувачував минулу владу, а не ху@ла в небажанні закінчити війну.
Чого тут міркувати? США сказали що повинен, значить повинен, і не тільки Зеленський, вся Україна повинна американцям. Були винні татарам, полякам, туркам, литовцям, росіянам, зараз американцям. Коли вже самі собі будуть винні, своїм дітям, батькам?
Про це заявив представник Міністерства закордонних справ Великої Британії,
щось у нас зовнішнє управління зламалось, несіть нове.
блумберг - на мило.