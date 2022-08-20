Ночью оккупанты нанесли ракетные удары по объектам критической инфраструктуры в Немышлянском районе Харькова, - Терехов

Войска РФ ударили ракетами по объектам критической инфраструктуры в Немышлянском районе Харькова и пригороде.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Харькова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"Прилеты" ракет по объектам критической инфраструктуры в Немышлянском районе и пригороде Харькова. Предварительно без жертв и пострадавших", - отметил глава города.

