Ночью оккупанты нанесли ракетные удары по объектам критической инфраструктуры в Немышлянском районе Харькова, - Терехов
Войска РФ ударили ракетами по объектам критической инфраструктуры в Немышлянском районе Харькова и пригороде.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Харькова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.
"Прилеты" ракет по объектам критической инфраструктуры в Немышлянском районе и пригороде Харькова. Предварительно без жертв и пострадавших", - отметил глава города.
СкрипачХарьков не нужен?
Мы можем только пассивно наблюдать его уничтожение?