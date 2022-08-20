РУС
3 623 10

Ночью оккупанты нанесли ракетные удары по объектам критической инфраструктуры в Немышлянском районе Харькова, - Терехов

обстріл,харків

Войска РФ ударили ракетами по объектам критической инфраструктуры в Немышлянском районе Харькова и пригороде.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Харькова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"Прилеты" ракет по объектам критической инфраструктуры в Немышлянском районе и пригороде Харькова. Предварительно без жертв и пострадавших", - отметил глава города.

Смотрите: "Раненый, уставший, но непокоренный": Зеленский показал обстрелянный Харьков. ФОТОрепортаж

обстрел (29722) ракеты (3725) Харьков (7752) Терехов Игорь (258)
Топ комментарии
+3
А шо там з репарациями ? Похоже у рашки уже долг за триллион . Главное не дать слабинку и не простить , как зелёные слуги практикуют .
20.08.2022 06:38 Ответить
+2
Харьков - предмет сепаратных договоренностей? Ни даже попыток ответа, ни попыток защититься. Скрипач Харьков не нужен?
Мы можем только пассивно наблюдать его уничтожение?
20.08.2022 07:28 Ответить
+2
Головне, Київ відбили, заспокоїлись, все інше пох@й???
20.08.2022 07:50 Ответить
Поспать опять не дали. Зато у меня электрика, газ, горячая вода и, внимание кацапы, щикарнный белый Унитаз, в который я какаю, не выходя на улицу!!! Вот так-то.
20.08.2022 07:25 Ответить
не накличте біду, бо саме за Вашим унітазом можуть завітати непрохані буряти або інші "абітатєлі расєйскай ґлубінкі"
20.08.2022 09:24 Ответить
Все значительные евреи, включая раввина свалили на Киев
20.08.2022 07:40 Ответить
И дальше
20.08.2022 07:41 Ответить
терехов - это то, кричало, что проспекту мясника жукова быть?
20.08.2022 07:31 Ответить
Не хочу здатися цинічним, але заради зменшення обстрілів радив би тєрєхову перейменувати усі вулиці міста: вул. жукова №1, вул. жукова №17, вул. жукова №831, вул. жукова №8752 тощо... гадаю, пуйлу це сподобається.
20.08.2022 09:21 Ответить
Коли вже той московський завод "Авангард" роздовбають, який виготовляє ракети С300 та С400?!
20.08.2022 08:11 Ответить
 
 