На Славянском направлении отражен штурм врага. На Краматорском, Бахмутском и Авдеевском направлениях идут бои, - Генштаб

Сто семьдесят восьмые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, на Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка осталась без существенных изменений. Из ствольной артиллерии враг совершил обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Белополье и Краснополье Сумской области. Также противник вел воздушную разведку БПЛА.

"На Слобожанском направлении враг ведет боевые действия с целью удержания занимаемых районов и недопущения контрнаступления подразделений Сил обороны, где пытается улучшить тактическое положение. На Харьковском направлении враг производил огненное поражение из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Чугуев, Золочев, Питомник, Гусаровка, Сосновка, Русские Тишки, Коробочкино, Шестаково, Дуванка и Прудянка. Активно вел воздушную разведку БПЛА", - отмечают в Генштабе ВСУ.

Также сообщается, что враг нанес авиационные удары возле Лебяжьего и Залимана. Вел наступательные бои в районе Борщевой, успеха не имел, отошел.

"На Славянском направлении зафиксированы обстрелы из танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня недалеко от Довгенького, Сулиговки и Мазановки. Вблизи Новодмитровки, Вернополья и Курульки подразделения противника пытались вести штурмовые действия, получили отпор и отступили", - информируют в Генштабе.

В Краматорском направлении враг обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии возле Раздоловки, Сидорового, Спорного и Пришиба. Вел воздушную разведку в районе ведения боевых действий. Недалеко от Ивано-Дарьевки пытается вести наступление, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении потерпела огневое поражение гражданская инфраструктура в районах населенных пунктов Зайцево, Бахмутское, Веселое, Бахмут, Андреевка, Кодема и Майорск.

"Оккупанты вели наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Бахмут, Зайцево и Кодема, успеха не имели, боевые действия продолжаются", - говорится в сообщении.

На Авдеевском направлении оккупанты задействовали танки, ствольную и реактивную артиллерию в районах Новобахмутовки, Невельского, Нескучного, Александрополя, Керамика, Керменчика и Песков.

"Авиация противника действовала близ Марьинки. Враг вел воздушную разведку БпЛА в районах ведения боевых действий на указанном направлении. Наступает в районе населенного пункта Опытное и Майорск, успеха не имел, бои продолжаются", - добавляют в Генштабе.

На Новопавловском направлении зафиксированы обстрелы неподалеку от Владимировки, Угледара и Пречистовки. Противник вел штурмовые действия в районе населенного пункта Золотая Нива, успеха не имел, отступил.

В Запорожском направлении враг задействовал артиллерию и танки для обстрелов районов населенных пунктов Белогорья, Новоданиловка, Новополь, Красное, Времевка, Чаривное и Ольговское.

"На Южнобугском направлении основные усилия противника сосредотачиваются на недопущении продвижения наших войск. Оккупанты принимают меры по восполнению потерь личного состава и техники. Враг осуществил обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Прибугское, Луч, Таврическое, Новогригоровка, Оленевка, Новоселовка, Благодатное, Веселый Кут, Широкое, Яковлевка, Белая Криница, Андреевка и Отрадное. Для ведения воздушной разведки продолжает активно задействовать БПЛА", - говорится в сводке.

