Ночью россияне нанесли массированный ракетный удар по Николаеву. Под обстрелами и населенные пункты области, - ОВА

Ночью, 20 августа, ориентировочно в 03:00 Николаев в очередной раз подвергся массированному ракетному обстрелу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Николаевской ОВА.

"Предварительно известно, что враг нанес удар по городу ракетами типа С-300. Предварительно без пострадавших. Информация о повреждениях уточняется", - говорится в сообщении.

Также враг обстреливал села Николаевской области.

Смотрите: Оккупанты потеряли дрон с картой памяти, на ней - кадры с российской базой в Николаевской области. ВИДЕО

"В Николаевском районе в течение дня враг обстреливал Первомайскую громаду. Ориентировочно в 14:00 кассетными снарядами обстреляно пгт Первомайское. Два человека получили ранения. В 17:20 и 19:20 попадания были за пределами с. Константиновка, преимущественно по открытым территориям. Пострадавших нет.

В Баштанском районе утром, 19 августа, ориентировочно в 08:00 были обстрелы с. Красная Долина Широковской громады. В результате чего поврежден жилой дом. Около 22:00 19 августа и сегодня, 20 августа, в 02:00 были обстрелы с. Широкое. Повреждены три жилых дома. Также вчера, 19 августа, около 22:00 были обстрелы с. Поляна. Попадания были преимущественно по открытым территориям. Пострадавших нет", - отмечают в ОВА. Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской громады. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

А я бывал по роботе в Николаеве, хороший уютный город и ваты намного меньше чем в Мариуполе. Слияние речек Ингул и Буг то ваще красота, куча кораблей, и город с красивой архитектурой... жаль, очень жаль, что *********** его ровняют с землей
20.08.2022 08:45 Ответить
Как человек, проживший 6 лет в Николаеве, скажу что ваты там предостаточно. Но это начиная от 35+ в основном, а так молодежь да, почти поголовно патриотическая
20.08.2022 09:30 Ответить
Вже мали б відкинути кацапню за Дніпро, але ж зерно.
20.08.2022 08:51 Ответить
а де розрекламований супутник Притули?
він же має покінчити з обстрілами наших міст
чи це очередне марнотрацтво народних грошей?
20.08.2022 08:58 Ответить
Це тільки якби що небудь написати?
20.08.2022 09:02 Ответить
Родственники возле моста Варваровского живут, говорят что орки третий день подряд пытаются его уничтожить, как мы Антоновский
20.08.2022 09:28 Ответить
Наші війска стояли і Криму , тепер там на тих самих місцях стоять кацапи, коли ятам служив в Криму було 3 бригади ПВо, чого наші генералали бл... Не в..ьє.буть по ним, того що вже зробили, це пиль, в Севастополі такі склади с совка стоять що Саки це гараж, і Неїжмама і все ВМСУ про це знають бл...
