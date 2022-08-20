Ночью россияне нанесли массированный ракетный удар по Николаеву. Под обстрелами и населенные пункты области, - ОВА

Ночью, 20 августа, ориентировочно в 03:00 Николаев в очередной раз подвергся массированному ракетному обстрелу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Николаевской ОВА.

"Предварительно известно, что враг нанес удар по городу ракетами типа С-300. Предварительно без пострадавших. Информация о повреждениях уточняется", - говорится в сообщении.

Также враг обстреливал села Николаевской области.

"В Николаевском районе в течение дня враг обстреливал Первомайскую громаду. Ориентировочно в 14:00 кассетными снарядами обстреляно пгт Первомайское. Два человека получили ранения. В 17:20 и 19:20 попадания были за пределами с. Константиновка, преимущественно по открытым территориям. Пострадавших нет.

В Баштанском районе утром, 19 августа, ориентировочно в 08:00 были обстрелы с. Красная Долина Широковской громады. В результате чего поврежден жилой дом. Около 22:00 19 августа и сегодня, 20 августа, в 02:00 были обстрелы с. Широкое. Повреждены три жилых дома. Также вчера, 19 августа, около 22:00 были обстрелы с. Поляна. Попадания были преимущественно по открытым территориям. Пострадавших нет", - отмечают в ОВА. Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской громады. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.