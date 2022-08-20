363 ребенка погибли в Украине из-за агрессии РФ, более 718 - ранены, - Офис Генпрокурора

По состоянию на утро 20 августа 2022 1081 ребенок пострадал в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 363 ребенка погибли и более 718 получили ранения разной степени тяжести.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора Украины.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 377, Харьковской - 202, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 61, Николаевской - 61, Херсонской - 55, Запорожской - 41.

Смотрите: Член союза добровольцев "ДНР" собирал деньги на амуницию для врага. Его подозревают в финансировании терроризма, - Офис Генпрокурора. ФОТО

19 августа в результате артиллерийского обстрела врагом с. Шевченковское Запорожской области получила ранение 8-летняя девочка. Стало известно, что 12 августа во время обстрела войсками РФ г. Краматорск Донецкой области была ранена 12-летняя девочка. Также стало известно о гибели 9-летней девочки 27 мая в результате обстрела оккупантами жилых домов в с. Большое Артаково Николаевской области", - говорится в сообщении.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2328 учебных заведений. Из них 289 разрушены полностью.