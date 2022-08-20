РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6576 посетителей онлайн
Новости Война
47 419 115

Оккупационные власти Севастополя заявили о взрыве в штабе Черноморского флота РФ. ВИДЕО+ФОТО

В штабе Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе прогремел взрыв. Горожане услышали сильный хлопок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местные телеграм-каналы.

По предварительной информации, в 8:17 в районе Штаба ЧФ РФ в Севастополе раздался сильный хлопок. Ждем официальную информацию", - говорится в сообщении.

Местные паблики сообщают о поднимающемся над штабом дыме.

Позже эту информацию подтвердил так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев.

Читайте: Более половины боевых самолетов Черноморского флота РФ выведены из строя после удара по аэродрому "Саки", - Reuters

Оккупационные власти Севастополя заявили о взрыве в штабе Черноморского флота РФ 01
Оккупационные власти Севастополя заявили о взрыве в штабе Черноморского флота РФ 02

"Нахожусь в штабе флота. 25 минут назад на крышу прилетел беспилотник. К сожалению, сбит не был, хотя над бухтой работали стрелковым оружием. Шел низко. Жертв нет", - заметил он.

Развожаев также сообщил, что подходы и подъезды к штабу флота перекрыты полицией и призвал горожан в ближайшие часы оставаться дома. Впрочем, он уверяет, что крыша штаба ЧФ РФ якобы "не потерпела серьезных разрушений".

взрыв (6915) город Севастополь (1766) Черноморский флот РФ (1569)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+93
А тепер уявіть собі ситуацію, коли б за три роки, влада не побудувала сотні кілометрів доріг, а побудувала на 10% цих грошей, якусь тисячу ракет: нептун, сапсан, вільха. Чи полізли б кацапи з широкомасштабною війною в Україну?!!!
показать весь комментарий
20.08.2022 09:04 Ответить
+68
Тому й при Пороху не лізли і витратили мільярди доларів на виборчу кампанію Zе
показать весь комментарий
20.08.2022 09:06 Ответить
+62
Добрає утра кацапскіє свіньї...
показать весь комментарий
20.08.2022 09:00 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
"хлопок" українською буде "виляск"
показать весь комментарий
20.08.2022 13:27 Ответить
РабZeянского флота в Черном море по факту нет...его потопили сами крысы путлера...адмирал Нахимов топил его тоже славно ну очень давно...можно спеть песенку по сраный Варяг....
показать весь комментарий
20.08.2022 13:44 Ответить
ЗеКодломойский предупредил Генштаб Украины чтобы без его разрешения Крыс путлера не мочили в сортире...,если ослушаются то генерал Залужный будет уволен...
Странный Наполеон...не дЕрмак в Украине......
показать весь комментарий
20.08.2022 13:51 Ответить
инфа от самого Залужного?
показать весь комментарий
20.08.2022 19:33 Ответить
Когда в городе много ваты-она рано или поздно загорится или сдетонирует. Капитан очевидность.
показать весь комментарий
20.08.2022 13:56 Ответить
"Бис! Дай ка ты ему еще пару раз. Для ума..." (с)
показать весь комментарий
20.08.2022 14:47 Ответить
Кацапские выродки, бегите из украинского Крыма! Вам кырдык!
показать весь комментарий
20.08.2022 14:49 Ответить
Забирайте свої ночви , корита і галоші, пинзлюйте в московію. Там!! ваше місце.
показать весь комментарий
20.08.2022 15:53 Ответить
показать весь комментарий
20.08.2022 17:07 Ответить
Жертв нет....
Ага, на крейсере "Москва" жертв тоже не было: кто-то просто утонул, кто-то просто дымом от сигареты поперхнулся....
показать весь комментарий
20.08.2022 17:49 Ответить
однажды герман геринг сказал гитлеру --- ..ни одна бомба не упадет на рейх .. как же он ошибался --- совпадение . не думаю как говорят пропогандоны ***** бункерного
показать весь комментарий
20.08.2022 19:54 Ответить
Севастопль, Севастополь - так приступен для врагов!
Севастополь, Севастопль - гордость русских-мyд@koв!
показать весь комментарий
20.08.2022 19:58 Ответить
Вот что пишут ватосми

И вот теперь нападение повторено, но в куда более мощном варианте. В темноте пятничного вечера примерно в 21.30 над Севастополем, по предварительным данным, появились уже сразу несколько вражеских летательных аппаратов.

Горожане грохот пушечных выстрелов поначалу приняли за салют. По телефону автору этих строк одна из жительниц улицы Надежды Островской микрорайона на берегах Стрелецкой бухты рассказывала, что толпы недоумевающих людей высыпали на балконы и во дворы. Все спрашивали друг у друга: «По какому поводу такой салют? Вроде ж не праздник?».

Как не праздник? Праздник!
показать весь комментарий
20.08.2022 21:18 Ответить
показать весь комментарий
21.08.2022 00:17 Ответить
Страница 2 из 2
 
 