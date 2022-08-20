Оккупационные власти Севастополя заявили о взрыве в штабе Черноморского флота РФ. ВИДЕО+ФОТО

В штабе Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе прогремел взрыв. Горожане услышали сильный хлопок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местные телеграм-каналы.

По предварительной информации, в 8:17 в районе Штаба ЧФ РФ в Севастополе раздался сильный хлопок. Ждем официальную информацию", - говорится в сообщении.

Местные паблики сообщают о поднимающемся над штабом дыме.

Позже эту информацию подтвердил так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев.

Читайте: Более половины боевых самолетов Черноморского флота РФ выведены из строя после удара по аэродрому "Саки", - Reuters





"Нахожусь в штабе флота. 25 минут назад на крышу прилетел беспилотник. К сожалению, сбит не был, хотя над бухтой работали стрелковым оружием. Шел низко. Жертв нет", - заметил он.

Развожаев также сообщил, что подходы и подъезды к штабу флота перекрыты полицией и призвал горожан в ближайшие часы оставаться дома. Впрочем, он уверяет, что крыша штаба ЧФ РФ якобы "не потерпела серьезных разрушений".