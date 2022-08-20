Оккупационные власти Севастополя заявили о взрыве в штабе Черноморского флота РФ. ВИДЕО+ФОТО
В штабе Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе прогремел взрыв. Горожане услышали сильный хлопок.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местные телеграм-каналы.
По предварительной информации, в 8:17 в районе Штаба ЧФ РФ в Севастополе раздался сильный хлопок. Ждем официальную информацию", - говорится в сообщении.
Местные паблики сообщают о поднимающемся над штабом дыме.
Позже эту информацию подтвердил так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев.
"Нахожусь в штабе флота. 25 минут назад на крышу прилетел беспилотник. К сожалению, сбит не был, хотя над бухтой работали стрелковым оружием. Шел низко. Жертв нет", - заметил он.
Развожаев также сообщил, что подходы и подъезды к штабу флота перекрыты полицией и призвал горожан в ближайшие часы оставаться дома. Впрочем, он уверяет, что крыша штаба ЧФ РФ якобы "не потерпела серьезных разрушений".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Странный Наполеон...не дЕрмак в Украине......
Ага, на крейсере "Москва" жертв тоже не было: кто-то просто утонул, кто-то просто дымом от сигареты поперхнулся....
Севастополь, Севастопль - гордость русских-мyд@koв!
И вот теперь нападение повторено, но в куда более мощном варианте. В темноте пятничного вечера примерно в 21.30 над Севастополем, по предварительным данным, появились уже сразу несколько вражеских летательных аппаратов.
Горожане грохот пушечных выстрелов поначалу приняли за салют. По телефону автору этих строк одна из жительниц улицы Надежды Островской микрорайона на берегах Стрелецкой бухты рассказывала, что толпы недоумевающих людей высыпали на балконы и во дворы. Все спрашивали друг у друга: «По какому поводу такой салют? Вроде ж не праздник?».
Как не праздник? Праздник!