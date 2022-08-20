Россия совершила в Украине более 29 тыс. военных преступлений, - Офис генпрокурора. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения украинские правоохранители зарегистрировали 29194 преступления агрессии и военные преступления РФ. Из них 1146 за последнюю неделю.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Количество зарегистрированных преступлений агрессии и военных преступлений РФ достигло 29 194 (+1146 за последнюю неделю).

Также зафиксировано 13593 преступлений против национальной безопасности (+499).

"Ни один военный преступник, коллаборант или предатель не уйдет от ответственности", - обещают в Офисе генпрокурора.

