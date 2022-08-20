РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6576 посетителей онлайн
Новости Война
724 1

Россия совершила в Украине более 29 тыс. военных преступлений, - Офис генпрокурора. ИНФОГРАФИКА

оленівка

С начала полномасштабного вторжения украинские правоохранители зарегистрировали 29194 преступления агрессии и военные преступления РФ. Из них 1146 за последнюю неделю.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Количество зарегистрированных преступлений агрессии и военных преступлений РФ достигло 29 194 (+1146 за последнюю неделю).

Также зафиксировано 13593 преступлений против национальной безопасности (+499).

"Ни один военный преступник, коллаборант или предатель не уйдет от ответственности", - обещают в Офисе генпрокурора.

Смотрите: В Харькове количество жертв ракетных ударов по дому и общежитию возросло до 21, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Россия совершила в Украине более 29 тыс. военных преступлений, - Офис генпрокурора 01

военные преступления (1511) Офис Генпрокурора (2658)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це злочини не окремих злочинців, а держави - агресора. Прокурори повинні вимагати від ВР і Зеленського офіційного визнання війни як результат повномаштабного вторгнення військ РФ з метою знищення держави Україна. Це повинна бути кримінальна справа для суду не тільки над виконавцями злочинів, а й над всією кремлівською хунтою.
показать весь комментарий
20.08.2022 13:25 Ответить
 
 