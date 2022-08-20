Общие боевые потери РФ с начала войны - около 44 900 человек, 234 самолета, 197 вертолетов, 1 907 танков и 4 212 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, вторгшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 20 августа потери личного состава противника составляют около 44 900 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 20.08 ориентировочно составляют:

личного состава - около 44 900 (+200) человек ликвидировано,

танков - 1907 (+8) ед,

боевых бронированных машин - 4212 (+17) ед,

артиллерийских систем - 1018 (+2) ед,

РСЗО - 266 (+0) ед,

средства ПВО - 141 (+0) ед,

самолетов - 234 (+0) ед,

вертолетов - 197 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 803 (+8),

крылатые ракеты - 190 (+0),

корабли /катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3137 (+7) ед,

специальная техника - 97 (+3).

"Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении. Данные уточняются", - говорится в сообщении.