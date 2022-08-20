Оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову и безуспешно пытались наступать в районе Борщевой и Изюма, - Синегубов
Этой ночью враг нанес ракетные удары по объектам критической инфраструктуры в Харькове и Харьковской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, около 1 часа ночи зафиксирован прилет 2 ракет в инфраструктурный объект Слободского района г. Харькова. Повреждено здание. Предварительно – без пострадавших. Информация уточняется.
"Также этой ночью зафиксированы ракетные удары по инфраструктурным объектам Харьковского и Чугуевского районов области. Масштабы разрушений уточняются. Предварительно – без пострадавших", – отмечает Синегубов.
По его словам, за прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского и Изюмского районов. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки. В Харьковском районе обстрелян дачный кооператив.
"По данным Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток госпитализированы с ранениями 5 гражданских. В г. Харьков госпитализирован 35-летний раненый мужчина. В Богодуховском районе ранена женщина 62 лет. В Харьковском - двое мужчин, 59 и 66 лет. В Изюмском районе под время работы в поле на тракторе подорвался на мине 50-летний мужчина", - информирует Синегубов.
Он также сообщает, что на линии столкновения продолжаются ожесточенные бои. В Харьковском направлении враг пытался прорвать нашу оборону в районе Борщевой, но под огнем наших защитников отступил с потерями.
В районе Изюма оккупанты пытались наступать близ Вернополья и Курульки, получили отпор и отступили.
