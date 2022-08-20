Оккупанты направили 4 ракеты "Калибр" на Днепропетровщину, ПВО все сбила, - Резниченко (обновлено)

Оккупанты ударили четырьмя "Калибрами" по Днепропетровщине, впрочем, украинская ПВО сбила все цели.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Крутое начало субботы от наших военных. Наша ПВО сбила над Днепропетровщиной все 4 ракеты "Калибр", которые россияне направили на область. Слава нашим военным", - говорится в сообщении.

Позже этот факт подтвердило Командование воздушных сил ВСУ.

"20 августа около 10 часов утра на Днепропетровщине зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены четыре крылатых ракеты "Калибр", которые оккупанты выпустили из акватории Черного моря. Кроме того, около 9:00 утра, зенитчики Воздушных Сил сбили еще один!" , – говорится в сообщении.