Оккупанты направили 4 ракеты "Калибр" на Днепропетровщину, ПВО все сбила, - Резниченко (обновлено)

ппо

Оккупанты ударили четырьмя "Калибрами" по Днепропетровщине, впрочем, украинская ПВО сбила все цели.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Крутое начало субботы от наших военных. Наша ПВО сбила над Днепропетровщиной все 4 ракеты "Калибр", которые россияне направили на область. Слава нашим военным", - говорится в сообщении.

Смотрите: Рашисты ударили по Никопольскому и Криворожскому районам Днепропетровщины, повреждены дома, - Резниченко. ФОТО

Позже этот факт подтвердило Командование воздушных сил ВСУ.

"20 августа около 10 часов утра на Днепропетровщине зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены четыре крылатых ракеты "Калибр", которые оккупанты выпустили из акватории Черного моря. Кроме того, около 9:00 утра, зенитчики Воздушных Сил сбили еще один!" , – говорится в сообщении.

ПВО (3140) ракеты (3725) Резниченко Валентин (475) Днепропетровская область (4499)
+33
Слава ЗСУ , молодці👍🏼👊🏼👍🏼🙏🏼
20.08.2022 10:25 Ответить
+23
Верим ЗСУ!
20.08.2022 10:25 Ответить
+18
Слава ЗСУ!
20.08.2022 10:27 Ответить
Ого!!!!
20.08.2022 10:24 Ответить
похоже немецкий "Гепард" в действии
20.08.2022 10:29 Ответить
Схоже, що без цих вонючих фріців обійшлось.
20.08.2022 10:38 Ответить
Просто 4 відповіді від С 300. Залужний скинув похвалу і гордість за ранок
20.08.2022 10:53 Ответить
Гепард максимум вертущку в паре км сбить может, или низколетящий самолет. Как шилка, только рлс лучше
20.08.2022 13:04 Ответить
Верим ЗСУ!
20.08.2022 10:25 Ответить
Слава ЗСУ , молодці👍🏼👊🏼👍🏼🙏🏼
20.08.2022 10:25 Ответить
Слава ЗСУ!
20.08.2022 10:27 Ответить
А осінню і ленд ліз прибуде. Тримайтесь і бережіть Україну
20.08.2022 10:32 Ответить
Ага, особливо з германії. Уже завалили нас, дівати нікуди.
20.08.2022 10:39 Ответить
Одна надія на Ізраїль...
20.08.2022 10:43 Ответить
Маячня
20.08.2022 11:23 Ответить
Усе досить просто,візьміть своє якщо німецьке не смакує
20.08.2022 11:01 Ответить
если б русские напали на вас, взять своє у вас бы тоже не получилось. Так что не ерничайте
20.08.2022 16:44 Ответить
Якби ти вчив історію, то знав би, що "Ленд-ліз", це взагалі не з германії.
20.08.2022 12:38 Ответить
чому в Харкові і Миколаїві навіть спроб нема сбити?
20.08.2022 10:33 Ответить
Мабуть тому, що по ним калібрами не гатять. А за с300 літаком не угонишся.
20.08.2022 10:41 Ответить
Тому що відстань та час підльоту ракети дає досить мало часу нашому ПП/РО щоб зреагувати. Також Миколаїв та Харків обстрілювали з РСЗО(реактивні снаряди), які взагалі неможливо перехоплювати. У світі є тільки одна система, яка має успіх боротьби з ними - Ізраїльський "Залізний купол". Але він, на жаль, нам не сильно допоможе через ширину ділянки фронту.
20.08.2022 10:42 Ответить
там чаще градами обстреливают и баллиситческими ракетами
крылатую ракету сбить проще, если обнаружить
20.08.2022 10:43 Ответить
Ось пишуть...десь там у Криму щось "пукнуло" . Приїздить у Миколаїв.... кожної ночі ...і на "пуки" якось не схоже...Бідне..нещасне місто....
20.08.2022 11:53 Ответить
Якщо сбивають колибр то це не с-300 и не с-400 це вже Натовське ППО
20.08.2022 10:38 Ответить
Якраз калібр можна й з кулемета збити, якщо над головою летітиме.
20.08.2022 10:42 Ответить
Калібр легко збивати.. це дозвуковий літачок безпілотним.ось Кінжал та Іскандер набагато важче.це балістична надзвукова ракета
20.08.2022 11:01 Ответить
віримо і маємо надію !!!
20.08.2022 10:41 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
20.08.2022 10:53 Ответить
повага. успіхів.
20.08.2022 11:29 Ответить
Вчера в Запорожье было слышно около 15 взрывов, инфы ноль, мы, что проклятые? 😡
20.08.2022 13:50 Ответить
держитесь! вы не проклятые! все с вами!
20.08.2022 16:45 Ответить
 
 