Российские оккупационные войска продолжили обстреливать приграничья Сумской области. На мине подорвался "ЗИЛ", водитель погиб, - ГПСУ

Враг нанес огневое поражение с применением минометов. Под вражеским огнем оказались Краснопольская, Белопольская и Шалыгинская громады.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГПСУ.

"Утром противник из российского населенного пункта Теткино в двух случаях обстрелял территорию Белопольской громады из минометов, насчитано около десятка взрывов. Также дважды в сутки оккупанты накрывали территорию Краснопольской громады минометным огнем, всего прилетело более десятка мин 120-мм калибра. Огонь велся из российских населенных пунктов Теребрино и Староселье.

Кроме этого, на территории этой же громады произошло трагическое событие – на полевой дороге на мине взорвался автомобиль "ЗИЛ", двигавшийся по обочине дороги. Водитель погиб на месте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по Шалыгинской громаде в ходе вражеского обстрела россияне выпустили более двадцати снарядов и по предварительным данным зафиксировано около 40 прилетов РСЗО, в результате которых была повреждена гражданская инфраструктура. Пострадавших нет.