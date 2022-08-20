РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6576 посетителей онлайн
Новости Война
2 134 9

Российские оккупационные войска продолжили обстреливать приграничья Сумской области. На мине подорвался "ЗИЛ", водитель погиб, - ГПСУ

сумщина

Враг нанес огневое поражение с применением минометов. Под вражеским огнем оказались Краснопольская, Белопольская и Шалыгинская громады.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГПСУ.

"Утром противник из российского населенного пункта Теткино в двух случаях обстрелял территорию Белопольской громады из минометов, насчитано около десятка взрывов. Также дважды в сутки оккупанты накрывали территорию Краснопольской громады минометным огнем, всего прилетело более десятка мин 120-мм калибра. Огонь велся из российских населенных пунктов Теребрино и Староселье.

Кроме этого, на территории этой же громады произошло трагическое событие – на полевой дороге на мине взорвался автомобиль "ЗИЛ", двигавшийся по обочине дороги. Водитель погиб на месте", - говорится в сообщении.

Смотрите: Россияне продолжают обстреливать приграничья Сумской и Черниговской областей, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Отмечается, что по Шалыгинской громаде в ходе вражеского обстрела россияне выпустили более двадцати снарядов и по предварительным данным зафиксировано около 40 прилетов РСЗО, в результате которых была повреждена гражданская инфраструктура. Пострадавших нет.

Госпогранслужба (6875) обстрел (29722) Сумская область (3699)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І як завжди, без відповіді....
показать весь комментарий
20.08.2022 11:11 Ответить
Да. И это будет так еще долго. К сожалению.
показать весь комментарий
20.08.2022 12:16 Ответить
Кацапи звіріють з кожним днем , - це у ху@ла почались ломки перед смертю 😠
показать весь комментарий
20.08.2022 11:16 Ответить
Ці "ломки" вже півроку.....
показать весь комментарий
20.08.2022 11:32 Ответить
нет, все гораздо хуже. Так устроено всё население кацапии - половина нас ненавидит, и хотела бы нас уничтожить, а половине просто *****. В теткино на "урале" каждый день приезжают три калмыцко-башкирских туловища, становятся на пустыре возле церкви Покрова Святой Богородицы, и прямо из кузова не спеша за десять минут выпускают пять ящиков мин 120 мм в сторону Рыжевки. Потом не спеша собираются и едут на соседнюю улицу в магАзин "красное&белое", затариваются бухлом, и едут назад в Рыльск в общагу авторемонтного завода, где их поселили, и там их уже ожидают местные *****, в глазах которых они выглядят денежными героями. Назавтра всё повторится снова.
показать весь комментарий
20.08.2022 12:51 Ответить
це така гра, скільки смертей і руйнувань має стати, щоб їм відповісти? треба хвалитися не тим скільки хаймерсів зберегли, а скільки життів та будинків.
показать весь комментарий
20.08.2022 11:41 Ответить
пока нечем, и некому.
показать весь комментарий
20.08.2022 12:09 Ответить
 
 