Для сбития четырех вражеских "Калибров" на Днепропетровщине нами применено только 4 ракеты С300, - Залужный

Защитники украинского неба для сбития 4 вражеских ракет типа "Калибр" применили только 4 ракеты комплекса С300.

Об этом сообщил в фейсбуке главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.

"В районе г. Днепр сбиты 4 ракеты "Калибр". Нами применены только 4 ракеты комплекса С300", - отметил Залужный.

