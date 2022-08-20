РУС
Для сбития четырех вражеских "Калибров" на Днепропетровщине нами применено только 4 ракеты С300, - Залужный

калібр

Защитники украинского неба для сбития 4 вражеских ракет типа "Калибр" применили только 4 ракеты комплекса С300.

Об этом сообщил в фейсбуке главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.

"В районе г. Днепр сбиты 4 ракеты "Калибр". Нами применены только 4 ракеты комплекса С300", - отметил Залужный.

Читайте: Оккупанты направили 4 ракеты "Калибр" на Днепропетровщину, ПВО все сбила, - Резниченко

ракеты (3725) Залужный Валерий (680) Днепропетровская область (4499)
+28
Слава ЗСУ!
20.08.2022 11:27
+26
Це супер!!!
20.08.2022 11:26
+16
а клістрони ті, що проходять у кримінальній справі пороху, як не законно завезені з Росії?
20.08.2022 11:35
Це супер!!!
20.08.2022 11:26
А треба щоб ТРИ..
20.08.2022 12:51
Ларочка-оралочка,а ти зовсім рахувати не вмієш? Чи тобі ото аби щось ляпнути? А чого ж таки тоді не ОДНА?😂😂😂. Або ні-зовсім без ППО
20.08.2022 15:56
Слава ЗСУ!
20.08.2022 11:27
Ниче не путаете? Калибр летит на высоте 50метров от земли. а С-300 предназначена для сбивания высоко летящих целеей таких как Искандер.
20.08.2022 11:30
Можливо, тролiнг кацапiв. Щоб не розкривати карти.
20.08.2022 11:38
Это при подлёте к цели, а основное время она летит значительно выше
20.08.2022 11:56
В wiki написано що С-300ПМУ1 може уражати цілі на висоті 0,01-27 км https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1-300
20.08.2022 11:58
Точно, Залужний все плутає, треба тебе в генштаб, щоб навчив там всіх.
20.08.2022 12:10
Йому нiКоли, таксуЭ на змiнi....
20.08.2022 12:55
Не знаю, це були Калібри чи ні, аде вони летіли на висоті метрів 300 і це бачили тисячі мешканців Дніпра!
20.08.2022 14:29
Вот нахрена вы рассказываете что и каким образом сбили? Зато чем уничтожаете вражеские цели нам не говорят, хотя рашисты об етом прекрасно знают находя у себя обломки ракет
20.08.2022 11:32
Ти подумай, що ти зморозив. Як москалі збирают обломки в районі міста Дніпро?
20.08.2022 11:46
Чё грубишь то? Он имел ввиду,что нам не рассказывают,чем мы их бьём. К примеру как начали лупить их ПВО,а кацапы выложили обломки Харм,а мы и не знали,что у нас есть такое вооружение. Т.е. делают тайну,хотя для кацапни это не тайна. Тогда смысл этой тайны.

А вот то, чем мы их сбивает и они не могут идентифицировать это вооружение-мы сами об этом рассказываем
20.08.2022 12:18
Русня ***** 18d9ce45 и Valter Valter, ви як Бiба i Бобо-два довбойоба...якi вiрять у всю муйню,що кацапи пишуть i викладають ..Типовi виборцi ЗЕ-леного лайна...
20.08.2022 13:02
Ларочка-оралочка,ещё скажи,что русня не выложила обломки Харма до того как наши признали,что они таки у нас есть.

Следи за хронологией подаваемой информации и не будет у тебя проблем с попаданием в позорные ситуации😂
20.08.2022 15:49
особисто мені, нехай хоч з рогатки збивають, аби тільки збивали...і я так думаю, ЗСУ говорять те, що потрібно говорити, значить в них є якийсь план....звичайним людям потрібно вірити і сподіватись на ЗСУ, а не сунути кругом носа, щоб задовільнити свою цікавість....закінчиться війна (дай Бог пошвидше) і тоді все взнаєм
20.08.2022 13:16
а клістрони ті, що проходять у кримінальній справі пороху, як не законно завезені з Росії?
20.08.2022 11:35
Клістрони ті пішли на створення мільйоної ботоферми.
20.08.2022 11:47
це реально круто
20.08.2022 11:37
эТо победа интеллекта над ватой... ВЕдь это результат корректировки софтов
20.08.2022 11:41
Добра новина для жителів Дніпра, а от до нас, у Миколаїв, вночі вчергове прилетіло 10 ракет, що вдарили по місту. Як завжди, всі ракети долетіли до цілей, жодна не вражена ППО. І так щоночі. Миколаївці сплять уривками сподіваючись лише на захист Господа, бо на ППО надії , на жаль, жодної...
20.08.2022 11:51
Харків так само.... Сумно це все....
20.08.2022 11:54
Ракети Смерчів і Ураганів ніяке ППО не збиває. Треба нищити пускові установки. А це може бути віддаль більше 100 км.
20.08.2022 12:05
Замалий час підльоту мабуть, для того, щоб вчасно зреагувати
20.08.2022 12:09
Яке тобi ППО потрiбно,щоб збивати "Упрагани"? Може пора вже починати думали ранiше,чем писати?
20.08.2022 13:08
Дякую Порошенко Петру Олексійовичу, що за його каденцію і його командою була відноволена система ППО і фактично ПРО. Якби не це, то усі міста перетворилися б у Маріуполь. Тільки один цей факт вартий безмежної вдячності.
20.08.2022 12:33
Ого, 100% попадання в ракети з ППО... Це круто, зазвичай для ППО норма 70-80%.
20.08.2022 13:04
Насправді можливо Буки?
20.08.2022 13:27
Красені! Віримо в ЗСУ!!!
20.08.2022 13:53
Залужный все рассказал. зачем?
20.08.2022 14:07
Без клістрона радіолокатор не працює тому їх при пороху купили мабуть в російських прапорщиків які зняли ці деталі з роійських локаторів....
Перед початком війни ці клістрони СБУ зняла з наших локаторі тим самим вивівши їх з ладу.....По чієму наказу було це зроблено ?
09.09.2022 01:23
 
 