Для сбития четырех вражеских "Калибров" на Днепропетровщине нами применено только 4 ракеты С300, - Залужный
Защитники украинского неба для сбития 4 вражеских ракет типа "Калибр" применили только 4 ракеты комплекса С300.
Об этом сообщил в фейсбуке главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.
"В районе г. Днепр сбиты 4 ракеты "Калибр". Нами применены только 4 ракеты комплекса С300", - отметил Залужный.
А вот то, чем мы их сбивает и они не могут идентифицировать это вооружение-мы сами об этом рассказываем
Следи за хронологией подаваемой информации и не будет у тебя проблем с попаданием в позорные ситуации😂
Перед початком війни ці клістрони СБУ зняла з наших локаторі тим самим вивівши їх з ладу.....По чієму наказу було це зроблено ?