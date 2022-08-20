Шойгу о причинах нападения: Киев взял курс на вступление в НАТО. Это создало угрозы безопасности России

Министр обороны страны-агрессора РФ Сергей Шойгу утверждает, что решение о вторжении якобы было принято из-за угроз России, созданных Украиной.

Об этом он заявил на проходящем в Подмосковье заседании Первого Международного антифашистского конгресса, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"В течение восьми лет киевский режим совершал вопиющие преступления в отношении граждан ДНР и ЛНР. Погибли тысячи ни в чем не повинных людей, включая детей. Одновременно началось военное освоение украинской территории Североатлантическим альянсом. Киев взял курс на вступление в НАТО. Все это создало неприемлемые угрозы безопасности России", - сказал Шойгу.

По его словам, "на этом фоне в феврале Верховный главнокомандующий (Путин. – Ред.) принял единственное верное решение о проведении специальной военной операции".

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия вроде бы не нападала на Украину.