Шойгу о причинах нападения: Киев взял курс на вступление в НАТО. Это создало угрозы безопасности России
Министр обороны страны-агрессора РФ Сергей Шойгу утверждает, что решение о вторжении якобы было принято из-за угроз России, созданных Украиной.
Об этом он заявил на проходящем в Подмосковье заседании Первого Международного антифашистского конгресса, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"В течение восьми лет киевский режим совершал вопиющие преступления в отношении граждан ДНР и ЛНР. Погибли тысячи ни в чем не повинных людей, включая детей. Одновременно началось военное освоение украинской территории Североатлантическим альянсом. Киев взял курс на вступление в НАТО. Все это создало неприемлемые угрозы безопасности России", - сказал Шойгу.
По его словам, "на этом фоне в феврале Верховный главнокомандующий (Путин. – Ред.) принял единственное верное решение о проведении специальной военной операции".
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия вроде бы не нападала на Украину.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чим його подібність до пуйла? - абсолютна неосвіченість і дурість, завдяки якій йому засрали мізки ненауковою білібердою типу арійської раси та магічних предметів і культів. У раші те саме - концепція руського міра, славянскага єдінства, поєднання псевдохристиянських дій з чаклунськими діями народів Сибіру та Байкалу. На виході: те що творили гітлерівці - бліда копія злочинів рашистів. Це - сатанізм без маски.
Придумай что-нибудь новое: в тайных биолабораториях укронацистов разрабатывался штамм оленьей чумы - отваливаются рога, и ты боялся заразиться....
Боже, яке нкончене! (с)
- Бе-бе-бе-бе-е-е-е!
Хотя судя по переписи насэлэния в 2021г...которое почему то Засекретили.. в концлагере нет и 100 млн
🦍🦍🦍 Поголовья
Тож даю зсилку на інший ресурс: https://site.ua/volodimir.pavlovich/pricini-viini-i0xj8wl
А головна небезпека для орди - якщо Україна вступить в ЄС й НАТО то через короткий час може стати процвітаючою, цивілізованою європейською державою, а саме цього вони допустити не можуть.
Тому й будуть бомбити Україну поки населення кремля не здохне.
Я собі так думаю.
А скільки дітей ви вбилив Чечні,Грузії,Біслані?
"...Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать"