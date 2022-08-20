РУС
5 914 34

Работников Запорожской АЭС, которые снимаются в российской пропаганде, уволят, - Энергоатом

заес,аес,запорізька

Энергоатом анонсировал увольнение сотрудников Запорожской атомной станции, которые снимаются в пропагандистских российских сюжетах.

Об этом сообщили в НАЭК, передает Цензор.НЕТ.

"Энергоатом официально заявляет: единичные "действующие работники станции", принявшие участие в прорашистских видеопостановках, со следующего понедельника переходят в категорию "недействующих", потому что будут уволены за измену и коллаборационизм", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве заявили, что Украина никогда не вела, не ведет и не будет вести обстрелы на площадке атомной станции и в городе Энергодар. Ведь ни при каких условиях не готова пренебрегать ядерной безопасностью и жизнью и здоровьем собственных граждан.

Энергоатом требует немедленно вывести с территории ЗАЭС всех российских военных и их технику и оружие, а также работников Росатома.

"Вмешательство военных в эксплуатацию гражданского ядерного объекта Украины должно стать невозможным", - подчеркнули в ведомстве.

дезинформация (357) пропаганда (3741) увольнение (2710) Энергоатом (412) Запорожская АЭС (748)
+13
І позбавити українського громадянства !
20.08.2022 12:36 Ответить
+12
Кримінальна відповідальність за колаборціонізм !
20.08.2022 12:37 Ответить
+12
Згоден. Якщо вони це роблять добровільно однозначно це злочин..., але якщо держава не захистила станцію від окупації, якщо люди знімаються у пропаганді під загрозою життю своєму, своїй сім'ї, або тортур... цих звільнять окупанти візьмуться за інших.... і так далі... Україна не може захистити цих людей, тоді яке право вона має щось від них вимагати...
20.08.2022 12:55 Ответить
І позбавити українського громадянства !
20.08.2022 12:36 Ответить
Первый энергоблок БелАЭС окончательно сломался.
Его не могут ввести в строй уже четыре месяца. "На данный момент первый блок еще находится в ремонте. К концу месяца вероятно будет введен в строй", - рассказал заместитель министра Сергей Реентович.
20.08.2022 13:28 Ответить
Кримінальна відповідальність за колаборціонізм !
20.08.2022 12:37 Ответить
На АЭС можно не спивпрацуваты? это не арбузами торговать. Атомщикам ваще абсолютная амнистия положена, будь они хоть всегауляйтерами Херсона и Запорожья. Там шоб рулить реактором нужно в "подмастерьях" лет 10 пропетлять. Это образованные и грамотные энергетики. И тут лучше сотрудничать с оккупантом. Или взорвать все к бениной матери. Кому что ближе
20.08.2022 12:49 Ответить
Лично я за большой бада-бум. может тогда европка проснется когда стронций и плутоний постучит в ее окно жалко только что и мы пострадаем. хотя это как будет дуть ветер в момент взрыва
20.08.2022 12:51 Ответить
Простите дядя, вы дурак?
20.08.2022 13:23 Ответить
есть маленько. но я правды ради пишу)
20.08.2022 13:35 Ответить
Мне в окно, в ясную погоду, видно огни Энергодара, иди ка ты накуй со своей "правдой". Или мозги включи.
20.08.2022 13:44 Ответить
Мне никак не хочется проверять, куда будет ветер дуть.
20.08.2022 13:45 Ответить
Грамотные и образованные, неуча клоуна президентом не выбирают.
20.08.2022 14:08 Ответить
на жаль, обирають, коли їм у телевізорі за 10 літ мізки розм'якшили у розважально-хвилюючому контенті "хотьпоржом"...
20.08.2022 14:19 Ответить
можете пересвідчитися https://www.youtube.com/watch?v=hNWn3EP4_eM&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2 https://www.youtube.com/watch?v=hNWn3EP4_eM&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2

20.08.2022 14:22 Ответить
Діду, ви що зовсім з глузду з'їхали- на "виборах" підставили дві кукли - одна вже здала майже 30% України, а друга просто єврей, який вміє обіцяти. Хто за ним стоїть було відомо, але перший був просто хитрим бандитом, тому другому дісталася булава, але не голова. Потім вже стало ясно (після продажу землі) що Україну розвели "як кроликів", але потяг вже пішов в" корабельні сосни".
20.08.2022 17:12 Ответить
На зе-телемарафоне сказали шо опираючись на данные укргидрометцентру тучи будут идти на европу и раису, так что если бабахнет, то у нас все будет хорошо. Так что маринуем шашлыки и не паримся. Тем более жители Мариуполя уже приспособились, стали мастерами шефами и на гриле могут приготовить будь-яку страву
20.08.2022 12:42 Ответить
А как Вы относитесь к битому стеклу как средству от изнасилования? Мне кажется, если его наглотаться, то насильник порежется и убежит. Так, нет?
20.08.2022 13:49 Ответить
Думаю десяткам тысяч убитых украинцев уже пофиг, на ваши соображения и их число с каждым днём растёт, на сотни. Это не считая разрушенной экономики и послевоенной разрухи. Помним, что Чернобыль внёс свой вклад в развал совка, иногда, яд может быть лекарством
20.08.2022 14:30 Ответить
Плевать на ту экономику и разруху. Главное здоровье сохранить. Или Вы, как психи мазохисты, хотите ещё и от радиации десяткам тысяч умирать? Кому от этого польза?
20.08.2022 14:58 Ответить
Якщо вони це робили добровільно, тоді так.
20.08.2022 12:43 Ответить
Згоден. Якщо вони це роблять добровільно однозначно це злочин..., але якщо держава не захистила станцію від окупації, якщо люди знімаються у пропаганді під загрозою життю своєму, своїй сім'ї, або тортур... цих звільнять окупанти візьмуться за інших.... і так далі... Україна не може захистити цих людей, тоді яке право вона має щось від них вимагати...
20.08.2022 12:55 Ответить
В тому то й річ! Можливо орки пригрозили вбити їхні сім'ї... Ще не відомо що б робив в окупації той звільнятель...
20.08.2022 13:08 Ответить
Может, вы остальным еще и зарплату с премиями платите до сих пор?
20.08.2022 12:46 Ответить
в энергетике уже 3й год, с учотом ковида, зарплаты не подымали... это просто для справки. оклады зависвли на уровне 2019 года. а помню как ***** сбугалтерии ссали кипятком что выбрали зеленского)))
20.08.2022 12:57 Ответить
Повышали, не надо.
20.08.2022 14:09 Ответить
Ваші пропозиції з цього питання? Тільки зважено, розгорнуто.
20.08.2022 13:00 Ответить
А в енергоатома є метода, як перевірити, чи працівники робили це з власної волі? Бо після усіх повідомлень, що кацапи знущаються з персоналу ЗАЕС, хтозна що з тими працівниками робили до увімкнення камери
20.08.2022 12:55 Ответить
Не трогайте артистов, проституток и кучеров и энергетиков. Они служат любой власти! Кто против такого тезиса, то давайте взорвем остальные энергоблоки к херам собачьим
20.08.2022 13:01 Ответить
Методика то є. Але краще було під час перевірки об'єктів критичної інфраструктури (а така проводилась, мабудь на папері) виявити лояльних до рашки і перевести працювати у Рівне наприклад. Всі знали що південь потенційно є метою. І зрозуміло що потрібно біло готуватися, з метою не допущення цього, а не економити по 7млд в міс
20.08.2022 13:10 Ответить
Бувають такі пропозиції, від яких не можно відмовитись...

Наприклад, коли у скроню твоєї дитини дивиться дуло пістолета.

Про таке великі начальники не подумали?
20.08.2022 13:31 Ответить
Ой, то шо ви їм зробите?! Ви з початку з реальними колаборантами в урядових установах на підконтрольній території лад наведіть.
20.08.2022 13:41 Ответить
Бросили атомную станцию на призволяще с 24.02.22, а потом уволим за співпрацю.
20.08.2022 14:14 Ответить
Можливо спершу треба провести слідчі дій? Можливо оккупанти узяли в заручники когось с родичів
20.08.2022 14:20 Ответить
Енергодар з ЗАЕС в заручниках, значить зі всіма мешканцями.
20.08.2022 18:37 Ответить
Так тоді всіх полонених, які у орків можна позвільняти з ЗСУ за "участь" в зйомках.
20.08.2022 18:36 Ответить
 
 