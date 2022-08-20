Работников Запорожской АЭС, которые снимаются в российской пропаганде, уволят, - Энергоатом

Энергоатом анонсировал увольнение сотрудников Запорожской атомной станции, которые снимаются в пропагандистских российских сюжетах.

Об этом сообщили в НАЭК, передает Цензор.НЕТ.

"Энергоатом официально заявляет: единичные "действующие работники станции", принявшие участие в прорашистских видеопостановках, со следующего понедельника переходят в категорию "недействующих", потому что будут уволены за измену и коллаборационизм", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве заявили, что Украина никогда не вела, не ведет и не будет вести обстрелы на площадке атомной станции и в городе Энергодар. Ведь ни при каких условиях не готова пренебрегать ядерной безопасностью и жизнью и здоровьем собственных граждан.

Энергоатом требует немедленно вывести с территории ЗАЭС всех российских военных и их технику и оружие, а также работников Росатома.

"Вмешательство военных в эксплуатацию гражданского ядерного объекта Украины должно стать невозможным", - подчеркнули в ведомстве.