Лоукостер Wizz Air из-за критики приостанавливает возобновление рейсов из Москвы в Абу-Даби, - Reuters
Европейский лоукостер Wizz Air откладывает на неопределенный срок возобновление рейсов из Москвы в Абу-Даби из-за масштабной критики и призывов к бойкоту компании.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.
В своем заявлении об отложении возобновления рейсов компания не упоминает критику в социальных сетях, аргументируя свое решение "ограничением в цепочке поставок отрасли".
Также авиакомпания заявила, что рейсом будет управлять ее предприятие из Абу-Даби, которое является зарегистрированным перевозчиком в Объединенных Арабских Эмиратах и работает в соответствии с правилами страны Персидского залива.
Ранее в Wizz Air заявили о возобновлении рейсов между Абу-Даби и Москвой в октябре. С 27 февраля она приостановила все свои рейсы в Россию после ее вторжения в Украину.
Та й до будь-якого міста центральної, східної чи південної України. Зате який гешефт буде на страховці!!!
Нічого особистого - лише бізнес (с)
Віза оформляється в аеропорту на 90 днів і являє собою штамп в паспорті, який ставиться безкоштовно для туристів з Росії
Об'єднані Арабські Емірати ввели візові вимоги для громадян України. Як повідомили в Посольстві України в Абу-Дабі, з 1 березня 2022 року громадяни України повинні попередньо отримувати візи для в'їзду на територію ОАЕ.
Під час польоту безкоштовно пригощають фiрмовим блюдом - Бавовной / пiд хлапкi пасажиров /
...жрiть суки
Обидва рейси скасували 25.03
У порівнянні з першим півріччям 2021 року туристичний потік в Дубай з РФ виріс на 47% і склав 309 тис.осіб. Росія увійшла в ТОП-5 ключових ринків і обігнала за кількістю туристів в Дубаї США, Францію і Німеччину.
Сподіваюсь, Ви їх засуджуєте?
Ибо СП2 тоже немцам немало стоил, а греться надо, и у всех свои потери. Но есть люди, которые понимают, а есть ара*ские, китайские и индусские с*ки.