Лоукостер Wizz Air из-за критики приостанавливает возобновление рейсов из Москвы в Абу-Даби, - Reuters

Европейский лоукостер Wizz Air откладывает на неопределенный срок возобновление рейсов из Москвы в Абу-Даби из-за масштабной критики и призывов к бойкоту компании.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

В своем заявлении об отложении возобновления рейсов компания не упоминает критику в социальных сетях, аргументируя свое решение "ограничением в цепочке поставок отрасли".

Также авиакомпания заявила, что рейсом будет управлять ее предприятие из Абу-Даби, которое является зарегистрированным перевозчиком в Объединенных Арабских Эмиратах и работает в соответствии с правилами страны Персидского залива.

Читайте: Лоукостер Wizz Air возобновляет полеты в Москву

Ранее в Wizz Air заявили о возобновлении рейсов между Абу-Даби и Москвой в октябре. С 27 февраля она приостановила все свои рейсы в Россию после ее вторжения в Украину.

Топ комментарии
+14
Лошары. Вот надо было обязательно зашквариться, что бы понять ********** топ-менеджмента своей компании.
20.08.2022 13:04 Ответить
+13
В Чернобаевку пусть рейсы запускают
20.08.2022 12:56 Ответить
+7
нахрена раисянам самолеты, им не одна страна мира визы не дает
20.08.2022 13:23 Ответить
В Чернобаевку пусть рейсы запускают
20.08.2022 12:56 Ответить
Ще можуть відкрити екстримальні тури до Донецька (ДАП), у Харків, Саки, Миколаїв, Маріуполь...
Та й до будь-якого міста центральної, східної чи південної України. Зате який гешефт буде на страховці!!!
20.08.2022 13:35 Ответить
Лошары. Вот надо было обязательно зашквариться, что бы понять ********** топ-менеджмента своей компании.
20.08.2022 13:04 Ответить
dumali shto sha zarabotajut.....a tam , akazalas , deneg net no derzhutsa poka
20.08.2022 13:09 Ответить
Так гроші ж не пахнуть порохом чи гниючою плоттю. Та й крові на них не видко, якщо не придивлятися. А після коронавірусу запахи не розрізняються, та й ускладнення на зір можливі...

Нічого особистого - лише бізнес (с)
20.08.2022 13:38 Ответить
всьо, тепер тільки веблюди
20.08.2022 13:19 Ответить
Верблюди на верблюдах не вміють їздити
20.08.2022 14:29 Ответить
нахрена раисянам самолеты, им не одна страна мира визы не дает
20.08.2022 13:23 Ответить
попадалось недавно видео кацапской блошершой blondinka drive. она там до увсирачки радовалась выданной визе в сша на 2 года. получается,дают???
20.08.2022 14:19 Ответить
росіянам не потрібно попередньо оформляти візу в ОАЕ.
Віза оформляється в аеропорту на 90 днів і являє собою штамп в паспорті, який ставиться безкоштовно для туристів з Росії
20.08.2022 14:48 Ответить
На ще вишенку на тортi
Об'єднані Арабські Емірати ввели візові вимоги для громадян України. Як повідомили в Посольстві України в Абу-Дабі, з 1 березня 2022 року громадяни України повинні попередньо отримувати візи для в'їзду на територію ОАЕ.
20.08.2022 14:59 Ответить
Щодо рашистів - правда, щодо нас - ні. Українцям видають візу при прильоті на 30 днів безкоштовно з подальшим платним продовженням до 1 року (спец віза для країни, в якій йде війна)
20.08.2022 15:09 Ответить
Просто я знаю, що раніше в українців був безвіз з ОАЕ, а потім його скасували. Тему не відстежував.
20.08.2022 15:32 Ответить
в начале войны эти С*ки действительно ввели нам визовый режим, потом включили заднюю
20.08.2022 16:21 Ответить
я был в шоке тогда..не русским ввели визы, а нам. С*ки арабские
20.08.2022 16:20 Ответить
Лоукостер УкрБайрактар Air відновлення рейсів - за маршрутом ,з Криму до *****.
Під час польоту безкоштовно пригощають фiрмовим блюдом - Бавовной / пiд хлапкi пасажиров /
...жрiть суки
20.08.2022 13:34 Ответить
Никогда Россия так плохо не жила как при Зеленском...
20.08.2022 13:42 Ответить
А мені Wizz досі кошти за скасований рейс (на жовтень 2022) не повертає. За рейс туди, повернув, а на зворотній - ні.
Обидва рейси скасували 25.03
20.08.2022 14:04 Ответить
Мудачьйо алчне
20.08.2022 14:28 Ответить
ОАЕ думають про себе і свою країну. Чому?
У порівнянні з першим півріччям 2021 року туристичний потік в Дубай з РФ виріс на 47% і склав 309 тис.осіб. Росія увійшла в ТОП-5 ключових ринків і обігнала за кількістю туристів в Дубаї США, Францію і Німеччину.
20.08.2022 14:54 Ответить
Ще один приклад про "джаст бізнес" та "гроші не пахнуть".
Сподіваюсь, Ви їх засуджуєте?
20.08.2022 15:10 Ответить
Скажiмо, я їх розумiю.
20.08.2022 15:28 Ответить
если бы все, поступали так, как те, кого вы розумієте, этот мир давно прекратил бы свое существование.
Ибо СП2 тоже немцам немало стоил, а греться надо, и у всех свои потери. Но есть люди, которые понимают, а есть ара*ские, китайские и индусские с*ки.
20.08.2022 16:24 Ответить
В Англії на Бі-Бі-Сі, є журналіст Едвард Лукас. Він страшний русофоб і шукає цю тему по всьому світу. Звичайно він не міг обійти тему віз для росіян. Він поїхав в курортне містечко Конті в Італії, де ******* відпочивати росіяни, так як там є готель вихідця з Раші. По приїзду він здивувався, що пляж забитий росіянами, які явно не економлять гроші. Але ще більше його обурило, що весь хард хард ворк - українці. Він поговорив з офіціанткою, дивуючись, чому українці їдуть обслуговувати росіян. Вона відповіла, що в готель і на пляж беруть тих, хто володіє російською мовою, а знайти роботу без знання італійської, вкрай важко.
20.08.2022 15:25 Ответить
венгерские евробл*ди. Пока русские не начнут им сбрасывать бомбы на головы - ничего не дойдет.
20.08.2022 16:25 Ответить
У Виззов, как всегда, крестик в трусы не проходит
20.08.2022 18:04 Ответить
 
 