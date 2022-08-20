Лоукостер Wizz Air из-за критики приостанавливает возобновление рейсов из Москвы в Абу-Даби, - Reuters

Европейский лоукостер Wizz Air откладывает на неопределенный срок возобновление рейсов из Москвы в Абу-Даби из-за масштабной критики и призывов к бойкоту компании.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

В своем заявлении об отложении возобновления рейсов компания не упоминает критику в социальных сетях, аргументируя свое решение "ограничением в цепочке поставок отрасли".

Также авиакомпания заявила, что рейсом будет управлять ее предприятие из Абу-Даби, которое является зарегистрированным перевозчиком в Объединенных Арабских Эмиратах и работает в соответствии с правилами страны Персидского залива.

Ранее в Wizz Air заявили о возобновлении рейсов между Абу-Даби и Москвой в октябре. С 27 февраля она приостановила все свои рейсы в Россию после ее вторжения в Украину.