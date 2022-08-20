Утечка радиации на ЗАЭС будет нарушением статьи 5 устава НАТО, - британский депутат Эллвуд
Глава спецкомитета по обороне палаты общин Великобритании Тобиас Эллвуд заявил, что в случае утечки радиации из-за возможной атаки РФ на Запорожскую АЭС, НАТО должна задействовать статью 5 своего устава.
Об этом он написал в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.
"Любое умышленное повреждение, которое повлечет потенциальную утечку радиации на украинском ядерном реакторе, станет нарушением статьи 5 НАТО", - отметил Эллвуд.
Заявление британского парламентария поддержал член Палаты представителей Конгресса США Адам Кинзингер.
"Действительно, это даже не подлежит дискуссии. Любая утечка радиации будет убивать людей в странах НАТО. Это автоматически задействует статью 5", - написал в твиттере Кинзингер.
Согласно статье 5 устава, в случае вооруженного нападения на любое из государств НАТО все остальные члены Альянса сочтут этот акт нападением на них всех.
ведь атака кацапами украинских атомных станций была вполне очевидна еще до войны, на стадии угроз!!! следовательно, уже тогда можно было, с уверенностью инициировать 5-ую статью в отношении защиты Украины!!
и ничего не делатьи перенесли эти навыки на военное время, весьма активно действовали с 14го года сильно не шифруясь, ведь уже тогда можно было без проблем всех посадить до конца жизни согласно действующего законодательства и подыскать\обучить профессионалов. а ждать от кого-то, чтобы решали чьи-то проблемы, причем за свой счет, это несколько наивно.
больно то как орет *****..
а ты вали нах с Зап.АЭС и проблем тебе не будет....
бульбашкігазікі
Сьогоднішній зебіл, ти не знаєш хто тут за кого.
Ось дивіться,коли почалась перша світова? 28 липня 1914.Складаємо цифри 28+7+19+14=68
Тепер розглянемо дату другої світової, 1 вересня 1939.Складаємо 1+9+19+39=68
А тепер третя світова. 24+2+20+22=
Яка цифра вийшла?Отож...
Логика железная красно
Пузых баранов.. ..шут оказался агрессором...
Мама..держите меня семеро...
И кроме того, там есть сс*вая венгрия и иже с ним, которые наложат вето.
Ну все как всегда, в общем.
Россия тоже не захочет ликвидировать аварию на чужой территории.
Никто не хочет создавать "грязную бомбу".
Но действия России приближают нас к этому событию.
Сейчас у них в планах только переключение поставок эл. энергии на Крым, но война-штука не предсказуемая.
В коммюнике кремлевской пресс-службы сказано лишь, что "президенты отметили важность скорейшего направления на АЭС миссии МАГАТЭ, которая смогла бы на месте оценить реальную обстановку" и что "с российской стороны подтверждена готовность оказать инспекторам Агентства необходимое содействие". В тот же день постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что визит делегации МАГАТЭ на ЗАЭС мог бы состояться в начале сентября. "Какой-то связи с суверенитетом и территориальной целостностью Украины это не имеет. МАГАТЭ выполняет сугубо технический мандат, маршрут движения миссии на ЗАЭС никак не затрагивает суверенитет Украины", - цитирует Ульянова "Интерфакс-Украина".
Оккупанты требование демилитаризации ЗАЭС отвергают. Они заявляли, что ВСУ якобы планировали "инсценировать провокацию техногенной катастрофы на Запорожской АЭС" в дни визита Гутерриша в Украину. "Конечной целью провокации является создание зоны отчуждения до 30 километров, введение международных сил и иностранных наблюдателей на территорию ЗАЭС, а также обвинение вооруженных сил России в ядерном терроризме", - заявили в Минобороны РФ. Москва обвиняет ВСУ в обстрелах станции и угрожает полной остановкой ЗАЭС.