Утечка радиации на ЗАЭС будет нарушением статьи 5 устава НАТО, - британский депутат Эллвуд

Глава спецкомитета по обороне палаты общин Великобритании Тобиас Эллвуд заявил, что в случае утечки радиации из-за возможной атаки РФ на Запорожскую АЭС, НАТО должна задействовать статью 5 своего устава.

Об этом он написал в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

"Любое умышленное повреждение, которое повлечет потенциальную утечку радиации на украинском ядерном реакторе, станет нарушением статьи 5 НАТО", - отметил Эллвуд.

Заявление британского парламентария поддержал член Палаты представителей Конгресса США Адам Кинзингер.

"Действительно, это даже не подлежит дискуссии. Любая утечка радиации будет убивать людей в странах НАТО. Это автоматически задействует статью 5", - написал в твиттере Кинзингер.

Согласно статье 5 устава, в случае вооруженного нападения на любое из государств НАТО все остальные члены Альянса сочтут этот акт нападением на них всех.