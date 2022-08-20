РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6651 посетитель онлайн
Новости Война
10 901 51

Утечка радиации на ЗАЭС будет нарушением статьи 5 устава НАТО, - британский депутат Эллвуд

нато

Глава спецкомитета по обороне палаты общин Великобритании Тобиас Эллвуд заявил, что в случае утечки радиации из-за возможной атаки РФ на Запорожскую АЭС, НАТО должна задействовать статью 5 своего устава.

Об этом он написал в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

"Любое умышленное повреждение, которое повлечет потенциальную утечку радиации на украинском ядерном реакторе, станет нарушением статьи 5 НАТО", - отметил Эллвуд.

Заявление британского парламентария поддержал член Палаты представителей Конгресса США Адам Кинзингер.

"Действительно, это даже не подлежит дискуссии. Любая утечка радиации будет убивать людей в странах НАТО. Это автоматически задействует статью 5", - написал в твиттере Кинзингер.

Также читайте: Столтенберг и Рютте обсудили поддержку Украины: Необходимо продолжать военные поставки

Согласно статье 5 устава, в случае вооруженного нападения на любое из государств НАТО все остальные члены Альянса сочтут этот акт нападением на них всех.

Великобритания (5144) НАТО (10370) США (27976) Запорожская АЭС (748)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
забавно, как совеременное западное общество разучилось думать на несколько шагов вперёд!
ведь атака кацапами украинских атомных станций была вполне очевидна еще до войны, на стадии угроз!!! следовательно, уже тогда можно было, с уверенностью инициировать 5-ую статью в отношении защиты Украины!!
показать весь комментарий
20.08.2022 13:37 Ответить
+13
про загрозу окупантів як блеф нам розповідала зе-влада , а потім бац і 24 лютого ! тож не треба не дооцінювати кацапів .
показать весь комментарий
20.08.2022 13:54 Ответить
+10
Перспективи страшні. росія домовляється з Китаєм про спільні дії. В одночас шантажує ЄС підірвати АЕС. В мене таке відчуття,що цей старий довбень на прикінці життя вирішив погратись у світову війнушку. Тому,моє скромне бачення: об'явити державу росія якскоріше терористичною,а лисого шукати по всіх кутках планети,як Бен Ладена. Бо дограємось всім світом.
показать весь комментарий
20.08.2022 13:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
забавно, как совеременное западное общество разучилось думать на несколько шагов вперёд!
ведь атака кацапами украинских атомных станций была вполне очевидна еще до войны, на стадии угроз!!! следовательно, уже тогда можно было, с уверенностью инициировать 5-ую статью в отношении защиты Украины!!
показать весь комментарий
20.08.2022 13:37 Ответить
забавно, как современное украинское общество отучилось видеть дальше своего носа. ведь всяческие кроты-диверсанты-шпионы, полезные идиоты а также те, кто привык жить на широкую ногу за бюджетный счет и ничего не делать и перенесли эти навыки на военное время, весьма активно действовали с 14го года сильно не шифруясь, ведь уже тогда можно было без проблем всех посадить до конца жизни согласно действующего законодательства и подыскать\обучить профессионалов. а ждать от кого-то, чтобы решали чьи-то проблемы, причем за свой счет, это несколько наивно.
показать весь комментарий
20.08.2022 16:02 Ответить
прочитал слово "витік", і енстікнт сказал не втік. жаль шо не втік наш боневтік
показать весь комментарий
20.08.2022 13:38 Ответить
Йому стици зразу пропонували почесний звал. Та куди ж він без Карабаса-Бені?
показать весь комментарий
20.08.2022 13:44 Ответить
***** прямо у фраку прилетел напильник с надждаком.. и колючками по бокам
больно то как орет *****..
а ты вали нах с Зап.АЭС и проблем тебе не будет....
показать весь комментарий
20.08.2022 14:14 Ответить
На жаль, на жаль, Тобіас Еллвуд не наділений повноваженнями вирішувати, що порушує Статут НАТО, а чи що не порушує...
показать весь комментарий
20.08.2022 13:39 Ответить
В США тоже заявили, что радиационная провокация РФ на Запорожской АЭС будет считаться нападением на НАТО

"Это действительно даже не обсуждается. Любая утечка убьет людей в странах НАТО, это автоматическая статья 5", - написал член Палаты представителей Конгресса США Адам Кинзингер.
показать весь комментарий
20.08.2022 13:44 Ответить
і Адам Кинзингер також без цих повноважень.
показать весь комментарий
20.08.2022 13:55 Ответить
И много там утекло радиации? где цифры падлы? Не вытекло там ничо не нагнетайте. Мне еще шашлыки мариновать вечьором!!!
показать весь комментарий
20.08.2022 13:39 Ответить
Маринуй в газованій мінеральній воді. Буде самий смак.
показать весь комментарий
20.08.2022 13:43 Ответить
тоді краще у пиві? там теж бульбашкі газікі
показать весь комментарий
20.08.2022 13:44 Ответить
Реєстрація 20 серпня 2022.
Сьогоднішній зебіл, ти не знаєш хто тут за кого.
показать весь комментарий
20.08.2022 13:51 Ответить
Да, сразу видно, что новенький - вся страна знает, кто тут за кого.
показать весь комментарий
20.08.2022 13:58 Ответить
слыш ты орковское говно, не хочешь поблевать маразмом гдето на некрофорумах своих сорокасемихромосомных собратьев ?
показать весь комментарий
20.08.2022 14:40 Ответить
Забудь, тут одні пороходрочери. Чмо вище в коментах взагалі всюди вбачає фразу "боневтік" ще і тішиться своїй недорозвиненості. Я був здивований коли порівняв скільки ботів в коментах 5 каналу і тут. Різниця просто вражає, все тому що тих хто не розганяє зраду на цензорі відразу в бан. Ви всі клоуни тут. Порох політичний труп, йому вже ніколи не бути президентом і він сам у цьому винен. Ви дуже схожі на ватанів які голосували за яника, тоді переміг Ющенко і вони почали казати що це не їхній президент. Це називається демократія, більшість вибрала Зе, тому проковтніть те що у вас в роті після пороха та закрийте ******.
показать весь комментарий
20.08.2022 17:05 Ответить
По работе был у вас в Запорожье, на улице Винтера жил в свое время. на том маленьком берегу. Там тихо, спокойно, на большой земле жопа)
показать весь комментарий
20.08.2022 13:49 Ответить
Они не могут физически потушить ЗАЭС. ну хоть убейся об стену, ну ни как... так что забейте и успокойтесь, а все угрозы оккупантов то блеф
показать весь комментарий
20.08.2022 13:43 Ответить
про загрозу окупантів як блеф нам розповідала зе-влада , а потім бац і 24 лютого ! тож не треба не дооцінювати кацапів .
показать весь комментарий
20.08.2022 13:54 Ответить
це для реактора є проблемой, але на задньому дворі стоять бочки з ядерними відходами, в яких протікає ядерна реакція і іх там багато. це і є сама головна небезпека.
показать весь комментарий
20.08.2022 15:25 Ответить
Час вже чавити засрашку фашисько-нациську усім світом!
показать весь комментарий
20.08.2022 13:44 Ответить
Перспективи страшні. росія домовляється з Китаєм про спільні дії. В одночас шантажує ЄС підірвати АЕС. В мене таке відчуття,що цей старий довбень на прикінці життя вирішив погратись у світову війнушку. Тому,моє скромне бачення: об'явити державу росія якскоріше терористичною,а лисого шукати по всіх кутках планети,як Бен Ладена. Бо дограємось всім світом.
показать весь комментарий
20.08.2022 13:55 Ответить
третя світова по факту вже йде з 24/02.22
показать весь комментарий
20.08.2022 13:56 Ответить
Не згоден з вашою думкою.
показать весь комментарий
20.08.2022 14:13 Ответить
Вы абсолютно правы, точная дата с 24.02.2014.
показать весь комментарий
20.08.2022 14:21 Ответить
Чому так думаєте?А глобалісти,які дуже ******* символізм,підказують нам,що Третя світова почалась 24.02.22
Ось дивіться,коли почалась перша світова? 28 липня 1914.Складаємо цифри 28+7+19+14=68
Тепер розглянемо дату другої світової, 1 вересня 1939.Складаємо 1+9+19+39=68
А тепер третя світова. 24+2+20+22=
Яка цифра вийшла?Отож...
показать весь комментарий
20.08.2022 15:49 Ответить
Хйло готов отправлять сотни тысяч молодых на убой (они, в принципе, и не против), но сам почему-то на тот свет не спешит. значит, правильно говорят, что за лишний час жизни старики готовы отдать все на свете. бункер не спасет.
показать весь комментарий
20.08.2022 15:50 Ответить
Хмм...
показать весь комментарий
20.08.2022 13:57 Ответить
Захватив в чужой стране ядерный объект крыса мавзолейная шантажом хочет стать миротворцем...типа это жертва виновата...як казав бульбафюрер лукашеску...Украина хотела напасть и на рабZeю и на белорашу...
Логика железная красно

Пузых баранов.. ..шут оказался агрессором...
Мама..держите меня семеро...
показать весь комментарий
20.08.2022 14:10 Ответить
1 вересня закінчується ультиматум Азербайджану по Карабаху, 1 вересня закінчується строк виконання умов Косово, Московія вже припинила постачання газу німчурі, турки вже почали бити Асада, Китай оточив Тайвань .... скоріше за все 1 вересня стане офіційно датою початку світової війни
показать весь комментарий
20.08.2022 14:10 Ответить
Плешивого валить треба воно *******, і йому подихать всерівно скоро і за собою весь світ потягти може ця потвора
показать весь комментарий
20.08.2022 14:12 Ответить
Правий був Нємцов. Путлєр тики ********.
показать весь комментарий
20.08.2022 14:13 Ответить
таки*
показать весь комментарий
20.08.2022 14:14 Ответить
чорнобыль никто не захватывал, а сейчас хера руские говноеды свезли оружие на атомную электростанцию чужой страны и устраивают там всякое кукареку - мы ща всё подорвём
показать весь комментарий
20.08.2022 14:37 Ответить
То есть русские подорвут станцию, что развязать войну с НАТО - всё верно ?
показать весь комментарий
20.08.2022 15:07 Ответить
v polne - togda mozna bude skazatj sto proigrali voinu ne UA a NATO
показать весь комментарий
20.08.2022 17:29 Ответить
да какая им война с "НАТО", они войны с Украиной не унесут...
показать весь комментарий
20.08.2022 20:31 Ответить
Цю статтю можна було давно задіяти, якби зелений гундос не ставив ідіотських питань, на кшталт чому ми досі не в НАТО, а робив реальні кроки для реалізації того, що прописано в Конституції.
показать весь комментарий
20.08.2022 14:37 Ответить
И снова задаю вопрос - так кому, в конечном итоге, будет выгоден подрыв этой станции ?
показать весь комментарий
20.08.2022 15:05 Ответить
Конечно только параше. Они же во всем обвинят нас...
показать весь комментарий
20.08.2022 15:22 Ответить
во-первых, говорить правильные вещи и делать правильные вещи это две большие разницы. (а тут вообще в твиттере личное мнение, но - и то хорошо). а во-вторых, на ядерный терроризм ответ должен быть ядерным. хотя, если бы все было по-правильному, то и войны бы не было.
показать весь комментарий
20.08.2022 15:45 Ответить
направление мысли правильное, только боюсь, эти 2 чувака ничего не решают.
И кроме того, там есть сс*вая венгрия и иже с ним, которые наложат вето.
Ну все как всегда, в общем.
показать весь комментарий
20.08.2022 16:16 Ответить
Венгрия быстро поменяет свою точку зрения при попадании радиации на её территорию.
Россия тоже не захочет ликвидировать аварию на чужой территории.
Никто не хочет создавать "грязную бомбу".
Но действия России приближают нас к этому событию.
Сейчас у них в планах только переключение поставок эл. энергии на Крым, но война-штука не предсказуемая.
показать весь комментарий
20.08.2022 16:22 Ответить
https://graniru.org/Politics/World/Europe/Ukraine/m.285789.html Эмманюэль Макрон и ******* согласовали условия визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС , https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2022/08/19/entretien-telephonique-avec-le-president-de-la-federation-de-russie-m-vladimir-poutine-2 сообщает пресс-служба Елисейского дворца. Последний согласился, чтобы визит инспекторов МАГАТЭ состоялся в кратчайшие сроки согласно плану, одобренному Украиной и ООН: делегация прибудет на ЗАЭС через территорию, контролируемую украинскими властями. Уважение украинского суверенитета - "абсолютно необходимое, легитимное и обязательное" условие визита, подчеркивают в пресс-службе французского президента. "Не может быть и речи о том, чтобы, признав российскую оккупацию ряда украинских территорий свершившимся фактом, международное сообщество или МАГАТЭ придали хоть малейшую форму легитимности этой оккупации, отправившись (на ЗАЭС. - Ред.) через Россию", - сказал газете Le Monde один из советников Макрона. Конкретную дату визита в Париже не назвали, отметив, что предварительно должна быть достигнута договоренность о временном прекращении огня в зоне, прилегающей к ЗАЭС.
В коммюнике кремлевской пресс-службы сказано лишь, что "президенты отметили важность скорейшего направления на АЭС миссии МАГАТЭ, которая смогла бы на месте оценить реальную обстановку" и что "с российской стороны подтверждена готовность оказать инспекторам Агентства необходимое содействие". В тот же день постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что визит делегации МАГАТЭ на ЗАЭС мог бы состояться в начале сентября. "Какой-то связи с суверенитетом и территориальной целостностью Украины это не имеет. МАГАТЭ выполняет сугубо технический мандат, маршрут движения миссии на ЗАЭС никак не затрагивает суверенитет Украины", - цитирует Ульянова "Интерфакс-Украина".
Оккупанты требование демилитаризации ЗАЭС отвергают. Они заявляли, что ВСУ якобы планировали "инсценировать провокацию техногенной катастрофы на Запорожской АЭС" в дни визита Гутерриша в Украину. "Конечной целью провокации является создание зоны отчуждения до 30 километров, введение международных сил и иностранных наблюдателей на территорию ЗАЭС, а также обвинение вооруженных сил России в ядерном терроризме", - заявили в Минобороны РФ. Москва обвиняет ВСУ в обстрелах станции и угрожает полной остановкой ЗАЭС.
показать весь комментарий
20.08.2022 16:30 Ответить
А Петров и Боширов не в счет уже?
показать весь комментарий
20.08.2022 17:01 Ответить
і шо?зроБЛЯТЬ а та-та!Всім зрозуміло,шо рашапараша підлягає ліквідації,це без варіантів.
показать весь комментарий
20.08.2022 18:31 Ответить
оце правильно
показать весь комментарий
20.08.2022 21:26 Ответить
пора вводить на 160 SOAP USAF ,***** вырезать тихо
показать весь комментарий
20.08.2022 21:38 Ответить
Наши войска должны прекратить обстреливать Аэс иначе мы тут подохнем в Марганце, за этих обстрелов в городе все больше пророссийских настроений.
показать весь комментарий
21.08.2022 00:12 Ответить
 
 