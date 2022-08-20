Арестович рассказал, как сотрудники его фирмы "тр#хали девушек" на корпоративных мероприятиях

Советник главы офиса президента Алексей Арестович решил провести странные параллели между критикой в адрес его высказываний со стороны общества и тем, как ему якобы досталось за поведение его подчиненных во время организации корпоратива. Тогда аниматоры "тр#хали" практически всех присутствующих девушек.

Об этом Арестович отмечает в сообщении на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Однажды давным-давно моя маленькая фирма проводила для одной очень крупной и пафосной фирмы яркое инвент-мероприятие на выезде. Ну и если коротко - мальчики-аниматоры из родного "Черного квадрата" тр#хнули всех присутствовавших девушек, кроме одной" , – отмечает он.

Впрочем, в следующем предложении Арестович уже убеждает, что инициатива в этом процессе все же принадлежала именно девушкам.

"А если совсем точно - то это аниматоров тр#хнули. Они и сопротивляться особо не успели. И эта одна подняла официальный и очень громкий скандал на тему - "ко мне грязно цеплялись-принимайте-меры".Хотя на нее даже не посмотрели) Во всем обвинили меня, хотя мне там было не до трех - сложное, комплексное мероприятие в нескольких локациях. Тогда я еще не знал, что для меня это – базовый сценарий", - резюмирует советник главы ОП.

