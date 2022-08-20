РУС
Удар рашистов по Вознесенску: 9 человек пострадали, из них 4 - тяжелораненые дети, - Ким

В результате удара рашистов по Вознесенску возросло количество пострадавших. Четверо детей тяжелораненые.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"На 13:30. 9 раненых, из них 4 детей. Дети все тяжелые. Возраст от 3 до 17 лет", - говорится в сообщении.

Ким добавил, что одну из пострадавших, девочку, эвакуируют в Николаев.

"Девочку перевозят в Николаев. Обломок вырвал глаз", - отметил он.

Смотрите: Рашисты нанесли удар по пятиэтажке и частным домам в Вознесенске. Известно о 7 раненых, из них трое детей, - Николаевская ОВА. ФОТО

Здохніть виродки!!!!
20.08.2022 13:59 Ответить
На что рассчитывают те, кто хотя бы детей не вывозит из прифронтовых районов?
20.08.2022 14:40 Ответить
Боже, бережи і поможи постраждалим
20.08.2022 14:43 Ответить
Яка ж це огидна і мерзена ця нациська росія і ваш дибільний "русский мир",ви суки з дітьми воюєте ?що б ви всі виздихали.
20.08.2022 15:21 Ответить
 
 