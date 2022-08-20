МИД призвал Австрию выслать дипломата РФ Ульянова за призыв ликвидировать украинцев: "Нельзя терпеть этот язык геноцида"

МИД Украины призвал Австрию выслать постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Михаила Улянова за твит "Нет пощады украинцам".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко.

"Посол России Михаил Ульянов призывает к ликвидации украинской нации. Нельзя терпеть этот язык геноцида. Мы призываем все дипломатическое сообщество Вены бойкотировать Ульянова, а принимающую страну, Австрию, объявить его персоной нон грата", - говорится в сообщении Николенко.

Напомним, постоянный представитель РФ в Вене Михаил Ульянов написал: "Нет пощады украинскому населению!" Таким образом, Ульянов прокомментировал твит президента Украины Владимира Зеленского с благодарностью американским партнерам за военную помощь. Позже он удалил корреспонденцию и попытался оправдаться. Теперь дипломат утверждает, что имел в виду, что США не имеют пощады к украинцам.