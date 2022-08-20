РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6651 посетитель онлайн
Новости Война
7 031 33

МИД призвал Австрию выслать дипломата РФ Ульянова за призыв ликвидировать украинцев: "Нельзя терпеть этот язык геноцида"

ніколенко

МИД Украины призвал Австрию выслать постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Михаила Улянова за твит "Нет пощады украинцам".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко.

"Посол России Михаил Ульянов призывает к ликвидации украинской нации. Нельзя терпеть этот язык геноцида. Мы призываем все дипломатическое сообщество Вены бойкотировать Ульянова, а принимающую страну, Австрию, объявить его персоной нон грата", - говорится в сообщении Николенко.

Читайте также: МИД призвал Deutsche Welle отреагировать на манипуляции российской редакции

Напомним, постоянный представитель РФ в Вене Михаил Ульянов написал: "Нет пощады украинскому населению!" Таким образом, Ульянов прокомментировал твит президента Украины Владимира Зеленского с благодарностью американским партнерам за военную помощь. Позже он удалил корреспонденцию и попытался оправдаться. Теперь дипломат утверждает, что имел в виду, что США не имеют пощады к украинцам.

Автор: 

Австрия (853) МИД (7113) Николенко Олег (301)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
показать весь комментарий
20.08.2022 16:12 Ответить
+9
Ппц, сейчас в Европу как беженцы уехали женщины и дети, кацапы ********* до них, рюсьге ****** может только на женщину и кидаться. Закончится война, наши пацаны поедут за границу, ****** представляю как резать кацапов будут за рубежом
показать весь комментарий
20.08.2022 15:40 Ответить
+6
Пацани з 95-го кварталу не тільки без яєць, а мізків бракує 😠
показать весь комментарий
20.08.2022 15:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ппц, сейчас в Европу как беженцы уехали женщины и дети, кацапы ********* до них, рюсьге ****** может только на женщину и кидаться. Закончится война, наши пацаны поедут за границу, ****** представляю как резать кацапов будут за рубежом
показать весь комментарий
20.08.2022 15:40 Ответить
Там и так много пацанов попряталось от войны... но без яиц.
показать весь комментарий
20.08.2022 15:45 Ответить
Пацани з 95-го кварталу не тільки без яєць, а мізків бракує 😠
показать весь комментарий
20.08.2022 15:56 Ответить
https://****.gov.ua/storage/app/public/uploads/2021-04-01/11/oAD1617266653fPk.jpeg https://****.gov.ua/storage/app/public/uploads/2021-04-01/11/oAD1617266653fPk.jpeg

показать весь комментарий
20.08.2022 15:52 Ответить
Так було колись ...😞
показать весь комментарий
20.08.2022 16:00 Ответить
Вінне написав «українцям». він написав як саме фашист «населенню України».
показать весь комментарий
20.08.2022 15:52 Ответить
цей "дипломат" (з дозволу так би мовити) - представник касапів в ОБСЄ. Можливо, навіть один із керівників ОБСЄ. Так що тут ще претензії до ОБСЄ...
показать весь комментарий
20.08.2022 15:54 Ответить
Із ОБСЄ потрібно теж гнати цю кацапську наволоч , так як це не люди ,
а терористи і жорстокі вбивці 😡
показать весь комментарий
20.08.2022 15:58 Ответить
Что в путина на уме, то в его подчиненных на языке.
показать весь комментарий
20.08.2022 16:06 Ответить
Тези, що хороший кацап, це дохлий, ніхто не скасовував. Наше завдання зробити якомога більше таких хороших кацапів.
показать весь комментарий
20.08.2022 16:07 Ответить
Каждый зачморыш, считает себя вершителем судьбы народов. По лицу видно, что это мамина пися.
показать весь комментарий
20.08.2022 16:07 Ответить
показать весь комментарий
20.08.2022 16:12 Ответить
Нажаль нікого не вишлють бо він одразу видалив пост (вочевидь протверезівши).
Зробить вигляд, що зламали хакери, а довірливи євроліберасти зроблять вигляд, що повірили.
показать весь комментарий
20.08.2022 16:20 Ответить
Якщо він вже виправдовується, то це точно він написав. Та й про хакерів його тупа макитра не додумається, це занадто високі матерії для такого одноклітинного организма.
показать весь комментарий
20.08.2022 17:29 Ответить
Господи боже убережи народ України, вони вже навіть не приховують шо їх мета це повне знищення української нації
показать весь комментарий
20.08.2022 16:34 Ответить
Народ Украіни вистоїть в цій нелегкій боротьбі з рашинським фашизмом , а от кацапам , протягом всього його паскудного життя , буде непереливки , тобто не до жартів 😠
показать весь комментарий
20.08.2022 16:39 Ответить
Уже нужно было выслать. Но это же Австрия, они как немцы будут месяц думать сколько это будет стоить. Вообще урода повесить мало...
показать весь комментарий
20.08.2022 16:48 Ответить
Закликаю наших в австрії зловити і провести бесіду з козлом. Навіть до його повного непритомніння.
показать весь комментарий
20.08.2022 16:48 Ответить
Дипломатов на рабZee давно нет..одни крысы...убийцы ...и не воры путлерской банды... занимающиеся шантажом во всем Мире...причем по любому поводу....
Шариковы ..Сэр...энд Швондеры...
показать весь комментарий
20.08.2022 16:49 Ответить
Азіопа Раша-це країна загальної звірячої ненависті усіх до усього. Там старі ненавидять молодих, а молоді-стариків: там хворі ненавидять здорових, а здорові-хворих, там дурні ненавидять "розумних" ( якщо ще такі там залишилися), а розумні-дурнів, там біле "насєлєніе" ненавидять "чурок", "узкоглазих", ар, "чучмєков" та інших "камчєдалов", а ті , в свою чергу, відповідають їм навзаєм. Там насєленіє півночі ненавидить менканців півдня, там лодирі і п'яниці ненавидять людей працьовитих тощо. Так чого вже очікувати нам від насєленія цієї убогої Азіопи? Так, так-тільки щирої звірячої неприкритої ненавівисті та цілком зрозумілого бажання нас знищити.
показать весь комментарий
20.08.2022 16:50 Ответить
В еритреї на всіх російських виродків місць не вистачить
показать весь комментарий
20.08.2022 17:10 Ответить
Ще приходять на думку міркування Дона Корлєоне, який на запитання чи можна пробачати ворогів своїх, резонно відповідав, що пробачення-це прерогатива Господа Бога, а наше завдання- це прискоририти їх сустріч, як тільки можливо....
показать весь комментарий
20.08.2022 17:11 Ответить
Австрія? Облизали Гітлера - оближуть і Ульянова.
показать весь комментарий
20.08.2022 17:13 Ответить
https://detector.media/infospace/article/201723/2022-08-09-rosiyska-propaganda-v-avstrii-yak-kerivnytstvu-avstriyskoi-politsii-rozpovidaly-shcho-ukrainy-ne-isnuvalo/ https://detector.media/infospace/article/201723/2022-08-09-rosiyska-propaganda-v-avstrii-yak-kerivnytstvu-avstriyskoi-politsii-rozpovidaly-shcho-ukrainy-ne-isnuvalo/

показать весь комментарий
20.08.2022 17:17 Ответить
Карма настигла россиянку в Австрии

https://youtube.com/shorts/5YqrpkXoZSg?feature=share
показать весь комментарий
20.08.2022 17:42 Ответить
Я не понимая почему на сайте мида об этом заявлении ничего нет. https://mfa.gov.ua/ И все делается через частный сайт с названием фейсбук? Этот дядя точно знает как делаются заявления на уровне государств?
показать весь комментарий
20.08.2022 17:54 Ответить
показать весь комментарий
20.08.2022 21:26 Ответить
неисправим,пристрелите иди отправьте на обмен падлу ***********
показать весь комментарий
20.08.2022 21:34 Ответить
Ага, так вони і вишлють! Це ж їхні ліпші корєши!
показать весь комментарий
20.08.2022 22:03 Ответить
 
 