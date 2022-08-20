РУС
Оккупанты завозят на Херсонщину чиновников из РФ - коллаборантов уже не хватает, - ОВА

херсон

Во временно оккупированную Херсонскую область начали завозить чиновников из России за неимением "кадров" на "руководящие должности".

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич, передает Цензор.НЕТ.

"Из-за нехватки кадров на так называемые "руководящие должности" в оккупационных властях начали завозить должностных лиц из России. На другие должности, директора школ, старосты, руководители предприятий и т.п., берут кого-либо из желающих. Эти люди не имеют ни опыта работы, ни даже профильного образования", - написал он.

Янушевич также добавил, что оккупанты давят на предпринимателей, чтобы они "переоформили документы в новой налоговой". Тем, кто отказывается делать это, угрожают забрать или закрыть бизнес.

Читайте: Работников Запорожской АЭС, которые снимаются в российской пропаганде, уволят, - Энергоатом

Топ комментарии
+4
Думаю - у кожного в господарстві є моток (а то і кілька) синтетичного шнура? І дерева в Україні ще не всі вирубали
20.08.2022 15:46 Ответить
20.08.2022 15:46 Ответить
+4
Орки , вам потрібно швиденько вшиватися із Херсону , а не звозити туди
свіжу кацапську гниль для сморіду 😠
20.08.2022 16:02 Ответить
20.08.2022 16:02 Ответить
+3
С агитконцертом привезут Ольгу ********* и Гришу Лепса..жаль сдох Владимирский централ...забыл как его хвамылія.. .або его вдовушку...тоже типа пявіца.
20.08.2022 15:53 Ответить
20.08.2022 15:53 Ответить
Думаю - у кожного в господарстві є моток (а то і кілька) синтетичного шнура? І дерева в Україні ще не всі вирубали
20.08.2022 15:46 Ответить
20.08.2022 15:46 Ответить
ліхтарі ще є
20.08.2022 15:50 Ответить
20.08.2022 15:50 Ответить
На дереві - ефектніше! Та й відразу - користь! Прямо під деревом негайно і землю удобрює!
20.08.2022 18:40 Ответить
20.08.2022 18:40 Ответить
Старый пушило поламался. Везите нового
20.08.2022 15:51 Ответить
20.08.2022 15:51 Ответить
С агитконцертом привезут Ольгу ********* и Гришу Лепса..жаль сдох Владимирский централ...забыл как его хвамылія.. .або его вдовушку...тоже типа пявіца.
20.08.2022 15:53 Ответить
20.08.2022 15:53 Ответить
А как же чиерина? Про неё забыли🤣
20.08.2022 15:54 Ответить
20.08.2022 15:54 Ответить
Щось дуже впевнено й безпечно почувають себе орки на Херсонщині!
Це підозріло!
20.08.2022 15:59 Ответить
20.08.2022 15:59 Ответить
население не проявляет никаких действий
20.08.2022 16:12 Ответить
20.08.2022 16:12 Ответить
Вперед, на тебе чекають? А ти взагалі читав новину
20.08.2022 16:46 Ответить
20.08.2022 16:46 Ответить
Там більше понту , ніж правди , орки вони такі горді і понтовиті , особливо в целофанових мішках 😂
20.08.2022 16:34 Ответить
20.08.2022 16:34 Ответить
Орки , вам потрібно швиденько вшиватися із Херсону , а не звозити туди
свіжу кацапську гниль для сморіду 😠
20.08.2022 16:02 Ответить
20.08.2022 16:02 Ответить
А хто там, коли там, що говорили про звільнення Херсона?? Щось затихло??
20.08.2022 16:08 Ответить
20.08.2022 16:08 Ответить
Мало кто знает..что спонсором рюZZkoго терроризма был известный миллионер Савва Морозов...баблом чЛенина снабжал нехило...но его грохнули кажись в Париже...вначале 20 века...хмырь мавзолейный потом качал бабло с банды Йосифа Джугашвили и Тер-Петросяна...который подох катаясь на лисипеде..а Коба выжил гаденыш...
20.08.2022 16:09 Ответить
20.08.2022 16:09 Ответить
Лисий сіфілітик і німецький генштаб на бабло кинув.
20.08.2022 16:56 Ответить
20.08.2022 16:56 Ответить
Морозова коханка долучіла до цього
20.08.2022 17:14 Ответить
20.08.2022 17:14 Ответить
 
 