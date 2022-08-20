Оккупанты завозят на Херсонщину чиновников из РФ - коллаборантов уже не хватает, - ОВА

Во временно оккупированную Херсонскую область начали завозить чиновников из России за неимением "кадров" на "руководящие должности".

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич, передает Цензор.НЕТ.

"Из-за нехватки кадров на так называемые "руководящие должности" в оккупационных властях начали завозить должностных лиц из России. На другие должности, директора школ, старосты, руководители предприятий и т.п., берут кого-либо из желающих. Эти люди не имеют ни опыта работы, ни даже профильного образования", - написал он.

Янушевич также добавил, что оккупанты давят на предпринимателей, чтобы они "переоформили документы в новой налоговой". Тем, кто отказывается делать это, угрожают забрать или закрыть бизнес.

