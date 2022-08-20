Российские офицеры-десантники отказываются ехать в Украину. На их должности назначают солдат, - разведка
Из-за массового отказа офицеров-десантников участвовать в боевых действиях на территории Украины российское командование назначает на офицерские должности контрактников без боевого опыта.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны, передает Цензор.НЕТ.
"Наибольшей проблемой для оккупантов является массовый отказ от участия в войне командного состава подразделений ВДВ. На должности от командира взвода до командира батальона, с последующим выездом в Украину, отказываются идти даже контрактники, которым срочно были присвоены офицерские звания", - говорится в сообщении.
По данным разведки, после огромных потерь в боях с Вооруженными силами Украины, командование ВДВ пытается хотя бы частично восстановить боеспособность подразделений и моральный дух. Основное внимание уделяется подразделениям, где было уничтожено более 60% личного состава, а оставшиеся бойцы деморализованы и отказываются от дальнейшей службы.
"Сейчас в командовании ВДВ работает комиссия генерального штаба оккупантов. Ее члены получили указание провести расследование по каждому факту отказа и уговаривать командиров вернуться в свои подразделения, обещая им социальные льготы и правительственные награды", - резюмировали в ГУР.
https://t.me/generalsvr2 GeneralSVR(reserv)
Суббота 20.08.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 48745 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 19 августа это 13494 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 26 августа. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 2366 убитыми и пропавшими безвести.
