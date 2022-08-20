Российские офицеры-десантники отказываются ехать в Украину. На их должности назначают солдат, - разведка

Из-за массового отказа офицеров-десантников участвовать в боевых действиях на территории Украины российское командование назначает на офицерские должности контрактников без боевого опыта.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны.

"Наибольшей проблемой для оккупантов является массовый отказ от участия в войне командного состава подразделений ВДВ. На должности от командира взвода до командира батальона, с последующим выездом в Украину, отказываются идти даже контрактники, которым срочно были присвоены офицерские звания", - говорится в сообщении.

По данным разведки, после огромных потерь в боях с Вооруженными силами Украины, командование ВДВ пытается хотя бы частично восстановить боеспособность подразделений и моральный дух. Основное внимание уделяется подразделениям, где было уничтожено более 60% личного состава, а оставшиеся бойцы деморализованы и отказываются от дальнейшей службы.

"Сейчас в командовании ВДВ работает комиссия генерального штаба оккупантов. Ее члены получили указание провести расследование по каждому факту отказа и уговаривать командиров вернуться в свои подразделения, обещая им социальные льготы и правительственные награды", - резюмировали в ГУР.