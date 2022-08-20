РУС
Российские офицеры-десантники отказываются ехать в Украину. На их должности назначают солдат, - разведка

Из-за массового отказа офицеров-десантников участвовать в боевых действиях на территории Украины российское командование назначает на офицерские должности контрактников без боевого опыта.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны, передает Цензор.НЕТ.

"Наибольшей проблемой для оккупантов является массовый отказ от участия в войне командного состава подразделений ВДВ. На должности от командира взвода до командира батальона, с последующим выездом в Украину, отказываются идти даже контрактники, которым срочно были присвоены офицерские звания", - говорится в сообщении.

По данным разведки, после огромных потерь в боях с Вооруженными силами Украины, командование ВДВ пытается хотя бы частично восстановить боеспособность подразделений и моральный дух. Основное внимание уделяется подразделениям, где было уничтожено более 60% личного состава, а оставшиеся бойцы деморализованы и отказываются от дальнейшей службы.

"Сейчас в командовании ВДВ работает комиссия генерального штаба оккупантов. Ее члены получили указание провести расследование по каждому факту отказа и уговаривать командиров вернуться в свои подразделения, обещая им социальные льготы и правительственные награды", - резюмировали в ГУР.

Уже накрошили мардвы на 4 афгана.

https://t.me/generalsvr2 GeneralSVR(reserv)

Суббота 20.08.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 48745 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 19 августа это 13494 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 26 августа. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 2366 убитыми и пропавшими безвести.
20.08.2022 16:12 Ответить
+8
Відмовляються ті,в кого мізки ще не зовсім висохли,а також володіють реальними цифрами загиблих орків.
20.08.2022 16:22 Ответить
+8
Фишка тут вот в чем...После 24 февраля в Украину путлер направил типа элитные Псковскую и Костромскую дивизии ВДВ рабZeи...у убитых десантников в рюкзаках наши воины нашли парадную форму...А это значит что точно думали ... Чернигов и Киев возьмут за три дня...
Земля Стекловатой быдлу путлера...по факту обе дивизии расфомированы...если дохляков больше 50% личного состава ...
20.08.2022 16:58 Ответить
https://t.me/operativnoZSU/37307 Це висококваліфіковані логісти-ракетники, військослужбовці одного з підрозділів Командування Сил логістики ЗСУ. З 24 лютого 2022 року і до сьогодні ними перевиконано завдання річного плану забезпечення ракетно-артилерійським озброєнням на 600 відсотків!
20.08.2022 16:07 Ответить
нарожают...мясо не проблема
20.08.2022 16:51 Ответить
Ну да , китайці начпокають
20.08.2022 17:15 Ответить
"ВДВ-шнікам" бздошно !
20.08.2022 16:18 Ответить
ВДВ через Днепр обратно плыть стремно.
20.08.2022 16:20 Ответить
Не всякий оккупант-вдвэшник доплывет до середины Днепра.
20.08.2022 17:25 Ответить
гундяйские войска не дорабатывают ) не верят, шо прямой в рай попадут, как ***** и обещал )
20.08.2022 16:21 Ответить
Відмовляються ті,в кого мізки ще не зовсім висохли,а також володіють реальними цифрами загиблих орків.
20.08.2022 16:22 Ответить
відмовляються, не тому що є мізки ,а тому що нема перемог..Були б перемоги у війні,то не одна тисяча окупантів ринула б в Україну
20.08.2022 16:50 Ответить
І не тільки росіяни, а ще й білоруси. Дабівать хахлов
20.08.2022 17:01 Ответить
Не їдьтє сюди. Ви круті. Але не їдьде сюди. Дякую.
20.08.2022 16:37 Ответить
нє, ну прально - вони прийшли в армію горілку жрать, а не гібнуть ні за цапову душу
20.08.2022 16:49 Ответить
Фишка тут вот в чем...После 24 февраля в Украину путлер направил типа элитные Псковскую и Костромскую дивизии ВДВ рабZeи...у убитых десантников в рюкзаках наши воины нашли парадную форму...А это значит что точно думали ... Чернигов и Киев возьмут за три дня...
Земля Стекловатой быдлу путлера...по факту обе дивизии расфомированы...если дохляков больше 50% личного состава ...
20.08.2022 16:58 Ответить
Welcome to Ukraine , лапті, хробаки вас зачекались!
20.08.2022 18:55 Ответить
 
 