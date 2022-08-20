ЕС присоединился к делу Украины относительно геноцида РФ в Международном суде ООН. ДОКУМЕНТ
Европейский Союз предоставил Международному суду ООН свою информацию в рамках дела Украины против России по поводу геноцида украинского народа со стороны российских оккупантов.
Об этом сообщили в Международном суде, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.
Согласно уставу и регламенту суда, публичная международная организация по собственной инициативе может предоставить суду соответствующую информацию по рассматриваемым им делам. Такую информацию представляют в форме Меморандума до закрытия письменного производства.
В часности, 17 августа Европейский Союз передал суду информацию по делу Украины против России по поводу обвинений в геноциде.
Представительство Украины при Европейском Союзе поблагодарило ЕС за присоединение к делу в Международном суде ООН.
"Справедливость восторжествует", - отметили в представительстве.
Напомним, 27 февраля президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина официально направила в Международный суд ООН в Гааге иск против РФ из-за полномасштабного вторжения. Украинская сторона обвиняет РФ в геноциде из-за атак российских оккупантов на гражданскую инфраструктуру и мирное население.
Зеленский заявил, что действия российских оккупантов имеют признаки геноцида: несмотря на заверения, что гражданское население не будут трогать, еще с первых часов вторжения российские войска избивали по гражданской инфраструктуре.
Международный суд анонсировал открытые слушания в отношении иска Украины против России в марте. Позже суд объявил временные меры по делу об обвинении в геноциде: суд требует от России немедленно прекратить военные операции на территории Украины, а также обеспечить, чтобы российские силы не предпринимали никаких шагов по продолжению военной операции.
Кроме того, единогласно судьи поддержали, что обе стороны — Украина и РФ — должны воздерживаться от любых действий, которые могут усугубить или продолжить спор и усложнить рассмотрение дела. В то же время исполнение временных мер суда не обязательно.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ХАРЬКОВ: Эй, Крым, ты спишь?
КРЫМ: Ты что, издеваешься?
Я в подвале сижу!
Как можно спать в подвале?
ХАРЬКОВ: Да нормально можно спать, через недельку привыкнешь.
КРЫМ: Как недельку?! Это что, не закончится завтра?!
ХАРЬКОВ: Ты че, все только начинается.
НИКОЛАЕВ: Эй, Крым, ты спишь?
КРЫМ: Спать?! Под такой грохот?!
НИКОЛАЕВ: Разве это грохот? Ерунда. Это еще не камни с неба.
КРЫМ: Я не хочу камни!
НИКОЛАЕВ: То хочешь, то не хочешь, не поймешь тебя...
ОДЕССА: Эй, Крым!
КРЫМ: Да не сплю я, не сплю!
ОДЕССА: Та я ж бачу! Такой фейерверк у тебя, что мама не горюй.
КРЫМ: Ты что, в бинокль на меня смотришь?
ОДЕССА: В бинокли, милый, сейчас только отсталые фраера смотрят. Я ж на тебя, красавчик, через спутник смотрю!
КРЫМ: Издеваешься?
КИЕВ: Да мы всі на тебе дивимось! Запоріжжя поп-корн приготувало. Хмельницький за пивом побіг. Така вечірка гарна. Що святкуємо?
КРЫМ: Смотрите? Нет, чтобы помочь!
ПОЛТАВА: Так ми ж допомогаємо! Звільняємо тебе!
ЧЕРНИГОВ: Всім привіт!
КРЫМ: Я не сплю! ЧЕРНИГОВ: Та я ж бачу! Супутник, такі, дуже зручна річ. Гарний салют!
КРЫМ: (в истерике) Я в подвале! У меня полный пиз.ец! А вы говорите, что это салют?! Что я, по вашему, праздную?!
ВСЕ: Возвращение! Ты, Крым, празднуешь возвращение домой!