ЕС присоединился к делу Украины относительно геноцида РФ в Международном суде ООН. ДОКУМЕНТ

Европейский Союз предоставил Международному суду ООН свою информацию в рамках дела Украины против России по поводу геноцида украинского народа со стороны российских оккупантов.

Об этом сообщили в Международном суде, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Согласно уставу и регламенту суда, публичная международная организация по собственной инициативе может предоставить суду соответствующую информацию по рассматриваемым им делам. Такую информацию представляют в форме Меморандума до закрытия письменного производства.

В часности, 17 августа Европейский Союз передал суду информацию по делу Украины против России по поводу обвинений в геноциде.

Представительство Украины при Европейском Союзе поблагодарило ЕС за присоединение к делу в Международном суде ООН.

"Справедливость восторжествует", - отметили в представительстве.

Напомним, 27 февраля президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина официально направила в Международный суд ООН в Гааге иск против РФ из-за полномасштабного вторжения. Украинская сторона обвиняет РФ в геноциде из-за атак российских оккупантов на гражданскую инфраструктуру и мирное население.

Зеленский заявил, что действия российских оккупантов имеют признаки геноцида: несмотря на заверения, что гражданское население не будут трогать, еще с первых часов вторжения российские войска избивали по гражданской инфраструктуре.

Международный суд анонсировал открытые слушания в отношении иска Украины против России в марте. Позже суд объявил временные меры по делу об обвинении в геноциде: суд требует от России немедленно прекратить военные операции на территории Украины, а также обеспечить, чтобы российские силы не предпринимали никаких шагов по продолжению военной операции.

Кроме того, единогласно судьи поддержали, что обе стороны — Украина и РФ — должны воздерживаться от любых действий, которые могут усугубить или продолжить спор и усложнить рассмотрение дела. В то же время исполнение временных мер суда не обязательно.