Удар по Вознесенску: российская ракета могла быть нацелена на Южно-Украинскую АЭС - обломки обнаружены в зоне наблюдения станции, - "Энергоатом"

Россияне ударили по городу Вознесенск, расположенному вблизи Южно-Украинской АЭС. Обломки ракеты обнаружены в зоне наблюдения станции, поэтому не исключено, что ракета целила именно в ЮАЭС.

Об этом заявляет НАЭК "Энергоатом", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сам факт обстрела зоны наблюдения Южно-Украинской АЭС является очередным циничным актом ядерного терроризма России. Ведь на месте обнаружены обломки попавшей в здание вражеской ракеты. И не исключено, что эта ракета была направлена ​​именно в сторону ЮАЭС, которую российские военные пытались захватить еще в начале марта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в марте попытка захвата АЭС оказалась неудачной: ВСУ остановили захватчиков. Тогда именно вблизи Вознесенска сотрудники СБУ задержали трех российских военных, скрывавшихся в заброшенных зданиях. Все трое входили в состав группировки, планировавшей захват станции.

С тех пор захватчики просто безжалостно бьют по южному региону Украины, разрушая его инфраструктуру и не жалея людей.