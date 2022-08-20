РУС
Удар по Вознесенску: российская ракета могла быть нацелена на Южно-Украинскую АЭС - обломки обнаружены в зоне наблюдения станции, - "Энергоатом"

Россияне ударили по городу Вознесенск, расположенному вблизи Южно-Украинской АЭС. Обломки ракеты обнаружены в зоне наблюдения станции, поэтому не исключено, что ракета целила именно в ЮАЭС.

Об этом заявляет НАЭК "Энергоатом", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сам факт обстрела зоны наблюдения Южно-Украинской АЭС является очередным циничным актом ядерного терроризма России. Ведь на месте обнаружены обломки попавшей в здание вражеской ракеты. И не исключено, что эта ракета была направлена ​​именно в сторону ЮАЭС, которую российские военные пытались захватить еще в начале марта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в марте попытка захвата АЭС оказалась неудачной: ВСУ остановили захватчиков. Тогда именно вблизи Вознесенска сотрудники СБУ задержали трех российских военных, скрывавшихся в заброшенных зданиях. Все трое входили в состав группировки, планировавшей захват станции.

Смотрите также: В Вознесенске полицейские документируют последствия вражеского обстрела, повреждены многоэтажки и частные дома. ФОТОрепортаж

С тех пор захватчики просто безжалостно бьют по южному региону Украины, разрушая его инфраструктуру и не жалея людей.

армия РФ (20685) Николаевская область (2214) обстрел (29722) Энергоатом (412) Южно-Украинская АЭС (49)
Скоро думаю побачимо на що готові кацапи, можуть під 24 обстріляли електростанції, бажано мати сонячні зарядні прилади, повербанки й т.д.
20.08.2022 16:22 Ответить
Кацападли отримали дуже чіткий сигнал : БУДЬ-ЯКА ЯДЕРНА КАТАСТРОФА створена ними на території України буде розцінюватись альянсом як акт воєнної агресії проти країн - членів НАТО, які межують з Україною(та сама Туреччина, Румунія, Польща, та інші країни) - з усіма відповідними наслідками(включно з задіянням "5-ої статті"). Навіть якщо німці чи французи будуть сидіти з язиками в дупі - ті сами британці, поляки, литовці скличуть консультативну раду НАТО з вимогою задіяти відповідні розділи п'ятої статті, і в разі блокування рішення мадярами можуть самостійно прийняти окреме спільне рішення по воєнній операції проти параші на рівні своїх державних структур.(і тоді НАТО як воєнний альянс у його теперішній конфігурації "накриється пи&дою" та буде тотально переформатоване - позбавившись різного непотрібу і баласту)
20.08.2022 20:08 Ответить
 
 