Число пострадавших вследствие ракетного удара по Вознесенску возросло до 12 человек, - прокуратура

В Вознесенске медицинскую помощь оказывают 12 пострадавшим гражданам.

Об этом сообщили на странице Николаевской прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

В настоящее время начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 20 августа 2022 года в 11.30 военнослужащие страны-агрессора, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, нанесли ракетный удар по городу Вознесенск.

Вражеская ракета попала в пятиэтажный жилой дом, повреждены 2 подъезда дома, а также расположенные рядом частные дома, транспортные средства. По предварительной информации, двенадцать человек ранены, среди них трое детей.

Какие-либо военные объекты на этой территории отсутствуют. Первоочередные следственные действия производятся прокурорами Вознесенской окружной прокуратуры, следователями полиции и СБУ, экспертами. Изъяты обломки боеприпасов.

