РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6859 посетителей онлайн
Новости Война
3 651 5

Число пострадавших вследствие ракетного удара по Вознесенску возросло до 12 человек, - прокуратура

вознесенськ

В Вознесенске медицинскую помощь оказывают 12 пострадавшим гражданам.

Об этом сообщили на странице Николаевской прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

В настоящее время начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 20 августа 2022 года в 11.30 военнослужащие страны-агрессора, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, нанесли ракетный удар по городу Вознесенск.

Смотрите также: В Вознесенске полицейские документируют последствия вражеского обстрела, повреждены многоэтажки и частные дома. ФОТОрепортаж

Вражеская ракета попала в пятиэтажный жилой дом, повреждены 2 подъезда дома, а также расположенные рядом частные дома, транспортные средства. По предварительной информации, двенадцать человек ранены, среди них трое детей.

Какие-либо военные объекты на этой территории отсутствуют. Первоочередные следственные действия производятся прокурорами Вознесенской окружной прокуратуры, следователями полиции и СБУ, экспертами. Изъяты обломки боеприпасов.

Читайте также: Удар по Вознесенску: российская ракета могла целить в Южно-Украинскую АЭС - обломки обнаружены в зоне наблюдения станции, - "Энергоатом"

Автор: 

Николаевская область (2214) обстрел (29722) прокуратура (5075)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ближайшие объекты к этому дому - детский центр и элеватор. Выбирайте куда именно хотела попасть русня, но промахнулась.
показать весь комментарий
20.08.2022 16:39 Ответить
З ними ж домовились про експорт зерна з України. Так вони допомогають. Чого і належало очикувати. Зе, ау!!!
показать весь комментарий
20.08.2022 17:05 Ответить
Кацапи , ми вам цього ніколи не забудемо , не пробачимо , а будем катувати вас повсюди , де би ви не були
показать весь комментарий
20.08.2022 16:44 Ответить
троль?
показать весь комментарий
20.08.2022 17:59 Ответить
Подібними ударами рашисти хочуть звільнити Україну від українців! І я зараз не про смерті, помре 10, а втечуть 1000. Тому ніхто нікуди не їде за кордон!!!
показать весь комментарий
20.08.2022 18:58 Ответить
 
 