Во время последней воздушной тревоги ВСУ уничтожили еще два российских беспилотника, - воздушное командование "Центр"

Военнослужащие зенитного ракетного полка воздушного командования "Центр" во время последней воздушной тревоги уничтожили два беспилотных летательных аппарата российских захватчиков.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом воздушное командование "Центр" сообщает в фейсбуке.

"Воины-зенитчики воздушного командования "Центр" на определенных направлениях уничтожают вражеское нашествие, ежеминутно охраняя украинское небо. Около 12:00 на восточных рубежах еще два беспилотных летательных аппарата оккупантов добавлены в кучу вражеского металлолома", - говорится в сообщении.

Читайте также: Украинская ПВО уничтожила три вражеских БПЛА оперативно-тактического уровня, - Командование Воздушных сил