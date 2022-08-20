РУС
Во время последней воздушной тревоги ВСУ уничтожили еще два российских беспилотника, - воздушное командование "Центр"

зсу

Военнослужащие зенитного ракетного полка воздушного командования "Центр" во время последней воздушной тревоги уничтожили два беспилотных летательных аппарата российских захватчиков.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом воздушное командование "Центр" сообщает в фейсбуке.

"Воины-зенитчики воздушного командования "Центр" на определенных направлениях уничтожают вражеское нашествие, ежеминутно охраняя украинское небо. Около 12:00 на восточных рубежах еще два беспилотных летательных аппарата оккупантов добавлены в кучу вражеского металлолома", - говорится в сообщении.

Щира подяка нашим Збройним Силам Украіни , що оберігають наше життя і спокійм🤣👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
тобто дрони...безпілотники це єрмаки з люсіндами...
Посмотри на время выхода новости и убейся🤣🤣🤣
что у вас свиноцабак есть...?
У Дніпрі сьогодні вранці - летіли 4 козломорді ракети, усі перехоплені. Причому перехоплені чотирьма зенітними ракетами, нічого зайвого.
Бінго. 100% результат. Слава ППО!
