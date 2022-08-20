В Харькове спасатели обнаружили еще три тела при разборе завалов на территории общежития

Число жертв вследствие ракетного удара по общежитию в Харькове возросло до 18.

Об этом сообщают на странице Харьковского городского совета, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, на месте обстрела общежития по улице Ахиезеров спасатели 20 августа обнаружили еще три тела погибших. Один из погибших – мужчина, другие тела в состоянии, требующем изучения эксперта. Работники ГСЧС продолжают поисковые работы на месте трагедии. Число погибших от российского ракетного удара по общежитию достигло уже 18 человек.

Напомним, что 17 августа российские ракеты ударили в общежитие. Ранее сообщалось, что в доме в Салтовском районе погибли 16 человек. Спасатели достали тело 50-летней женщины. Последним было найдено тело, вероятно, мужчины, это устанавливается.