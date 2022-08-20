РУС
В Харькове спасатели обнаружили еще три тела при разборе завалов на территории общежития

Число жертв вследствие ракетного удара по общежитию в Харькове возросло до 18.

Об этом сообщают на странице Харьковского городского совета, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, на месте обстрела общежития по улице Ахиезеров спасатели 20 августа обнаружили еще три тела погибших. Один из погибших – мужчина, другие тела в состоянии, требующем изучения эксперта. Работники ГСЧС продолжают поисковые работы на месте трагедии. Число погибших от российского ракетного удара по общежитию достигло уже 18 человек.

Напомним, что 17 августа российские ракеты ударили в общежитие. Ранее сообщалось, что в доме в Салтовском районе погибли 16 человек. Спасатели достали тело 50-летней женщины. Последним было найдено тело, вероятно, мужчины, это устанавливается.

Стреляя по гражданским объектам, враги уже не оправдываются и не придумывают небылицы.
20.08.2022 17:29 Ответить
Навіщо їм придумувати небилиці, що своїх дурнів немає? На місце обстрілу (ДК залізничників) не пускали сторонніх, але мер Харкова Терехов не сторонній. і зробив фото руйнувань, які виклав у себе на сторінці. Все б нічого, але поруч з рунїами стоїть машина підрозділу ЗСУ "Команда Сірка". Фотки розлетілися по інету, спливли фото ще одного придурка, який сфоткався біля цього броньовика з автоматом і гранатометом. на тлі ДК. Кому цікаво, шукайте в гуглі, я ці фото розповсюджувати не буду.
20.08.2022 18:54 Ответить
Цей світ геть їбанувся
20.08.2022 17:33 Ответить
20.08.2022 17:59 Ответить
20.08.2022 18:01 Ответить
20.08.2022 18:02 Ответить
20.08.2022 19:08 Ответить
когда уже ВСУ будет по белгороду лупить?
20.08.2022 19:45 Ответить
Что окуительно, так то что по рф по части инфы от мо ихнего, сводка такая. Убито 90 чел нац-банд-формирований. 20 наемников и куча техники вкл танки что рядом стояли! Ну какие коменты? И быдло тамошнее конечно с восторгом верит. Так что не имеет значения, кто там в кадр попал с акм и прочими гранатами. Хоть возле общежития или дк. Просто молча глушить мразь. Их много. Без разбору.
20.08.2022 20:14 Ответить
 
 