На юге ВСУ в течение суток уничтожили 2 единицы бронированной техники врага, авиация атаковала российский опорный пункт у Ивановки, - ОК "Південь"

південь

Украинские воины нанесли врагу потери на юге.

Об этом сообщили на странице Оперативного командования "Південь", передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны. Существенных изменений в составе и положении не произошло. Оккупанты силами десантно-штурмовых подразделений при поддержке БМД-4, двух танков Т-72 и артиллерии пытались улучшить тактическое положение в районе Благодатного и проводили штурмовые действия.

Однако безрезультатно, российские войска отступили для восстановления сил и запасов. Утром враг продолжил ведение штурмовых действий, бой продолжается. В течение ночи россияне нанесли три авиационных удара по украинским позициям вдоль линии столкновения, без потерь.

Украинская авиация на рассвете атаковала опорный пункт врага вблизи Ивановки. Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ, выполняя огневые задания, уничтожили 10 оккупантов и 2 единицы бронированной техники. Окончательные потери врага уточняются.

Автор: 

армия РФ (20685) уничтожение (8007) потери (4566) ВСУ (6941)
наука и техника)))
///
русня опублікували відео на якому дивуються кмітливості українського кулеметника, який власноруч зробив систему дистанційного керування вогнем та вправно клав їхню піхоту

https://t.me/informnapalm/11581

Вони довго намагались викурювати стрілка, а коли врешті з великими втратами досягли позиції побачили, що кулеметник працював дистанційно.
Ось вона українська кмітливість, яка дозволяє вправно нищити "другу армію світу"...
20.08.2022 17:43 Ответить
Українці добрі технарі. В СЛОВАЧЧІНІ охочеїх беруть працювати на автозаводи , а ось венгрів і інших не беруть
20.08.2022 18:18 Ответить
То він Braking Bad дивився, там Хайзенберг таку ж зробив в останній серії
20.08.2022 19:38 Ответить
Іди гуляй , незадоволене одоробало !

Не подобається , піди і візьми 😡
20.08.2022 17:50 Ответить
Наші взяли Іванівку біля Високопілля. А авіація атакувала російський опорний пункт біля Іванівки, що на Дніпрі між Херсоном та Новою Каховкою.
20.08.2022 18:00 Ответить
Героям слава, бережи вас Господь
20.08.2022 18:03 Ответить
 
 