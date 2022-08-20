На юге ВСУ в течение суток уничтожили 2 единицы бронированной техники врага, авиация атаковала российский опорный пункт у Ивановки, - ОК "Південь"
Украинские воины нанесли врагу потери на юге.
Об этом сообщили на странице Оперативного командования "Південь", передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны. Существенных изменений в составе и положении не произошло. Оккупанты силами десантно-штурмовых подразделений при поддержке БМД-4, двух танков Т-72 и артиллерии пытались улучшить тактическое положение в районе Благодатного и проводили штурмовые действия.
Однако безрезультатно, российские войска отступили для восстановления сил и запасов. Утром враг продолжил ведение штурмовых действий, бой продолжается. В течение ночи россияне нанесли три авиационных удара по украинским позициям вдоль линии столкновения, без потерь.
Украинская авиация на рассвете атаковала опорный пункт врага вблизи Ивановки. Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ, выполняя огневые задания, уничтожили 10 оккупантов и 2 единицы бронированной техники. Окончательные потери врага уточняются.
русня опублікували відео на якому дивуються кмітливості українського кулеметника, який власноруч зробив систему дистанційного керування вогнем та вправно клав їхню піхоту
https://t.me/informnapalm/11581
Вони довго намагались викурювати стрілка, а коли врешті з великими втратами досягли позиції побачили, що кулеметник працював дистанційно.
Ось вона українська кмітливість, яка дозволяє вправно нищити "другу армію світу"...
Не подобається , піди і візьми 😡