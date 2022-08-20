Дело о геноциде "Украина против России" может превратиться в "Мир против России", - МИД

Количество заявлений поддержки и письменных обращений в Международный суд ООН по делу "Украина против России" о геноциде беспрецедентно.

Об этом заявила директор Департамента международного права Министерства иностранных дел Украины Оксана Золотарева в комментарии Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

Она напомнила, что первое заявление более 40 стран и ЕС о поддержке публично дела "Украина против России" в отношении геноцида было в конце мая. А 13 июля 42 страны и ЕС объявили о намерении вступить в дело "Украина против РФ" относительно применения Конвенции о геноциде.

"Уже официально подали свои меморандумы Литва, Латвия, Новая Зеландия и Великобритания. Они все есть на сайте суда и с ними можно ознакомиться. На днях похожее обращение сделала Европейская комиссия, но учитывая, что Европейский Союз не является стороной, государством-участником Конвенции о геноциде, они воспользовались другой статьей и предоставили свою позицию в основном по фактам того, что происходило в Украине с 2014 по 2022 годы, каким образом Украина отстраивала, в частности, свои регионы на востоке с помощью ЕС. То есть, мы можем уже говорить, что такое количество заявлений поддержки и такое количество уже письменных обращений в Международный суд ООН беспрецедентно, и вероятнее всего, в какой-то момент дело "Украина против россии" превратится в "Мир против РФ", - заявила Золотарева.

Она отметила, что в настоящее время меморандум Украины является конфиденциальным, но меморандумы других государств открыты.

"Они касаются в основном толкования Конвенции о предотвращении преступления геноцида. Они говорят о том, что, во-первых, суд имеет право рассматривать дело Украины, у него есть юрисдикция, и то, что РФ искажает положения настоящей Конвенции, ссылаясь на нее. Далее государства, уже подавшие свои заявления, свои меморандумы, говорят о том, что "мы оставляем за собой право в дальнейшем дополнять эти свои заявления", - проинформировала глава департамента.

По ее словам, очень трудно спрогнозировать, когда может состояться следующее судебное заседание, потому что это будет зависеть от дальнейшего хода дела.

"У России, согласно статуту Суда, есть три месяца с момента представления Украиной меморандума, а именно с 1 июля, чтобы обжаловать юрисдикцию, высказать так называемые предварительные возражения. Если они это сделают, Суд перейдет к письменному обмену мнениями между сторонами именно по вопросу юрисдикции, после чего проведет устные слушания. И если Россия не воспользуется этим правом, то у нее определен срок представления своего контрмеморандума на 23 марта следующего года, и тогда уже вопросы юрисдикции и вопросы по существу будут рассматриваться Судом одновременно", - пояснила Золотарева.