РУС
Дело о геноциде "Украина против России" может превратиться в "Мир против России", - МИД

Количество заявлений поддержки и письменных обращений в Международный суд ООН по делу "Украина против России" о геноциде беспрецедентно.

Об этом заявила директор Департамента международного права Министерства иностранных дел Украины Оксана Золотарева в комментарии Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

Она напомнила, что первое заявление более 40 стран и ЕС о поддержке публично дела "Украина против России" в отношении геноцида было в конце мая. А 13 июля 42 страны и ЕС объявили о намерении вступить в дело "Украина против РФ" относительно применения Конвенции о геноциде.

"Уже официально подали свои меморандумы Литва, Латвия, Новая Зеландия и Великобритания. Они все есть на сайте суда и с ними можно ознакомиться. На днях похожее обращение сделала Европейская комиссия, но учитывая, что Европейский Союз не является стороной, государством-участником Конвенции о геноциде, они воспользовались другой статьей и предоставили свою позицию в основном по фактам того, что происходило в Украине с 2014 по 2022 годы, каким образом Украина отстраивала, в частности, свои регионы на востоке с помощью ЕС. То есть, мы можем уже говорить, что такое количество заявлений поддержки и такое количество уже письменных обращений в Международный суд ООН беспрецедентно, и вероятнее всего, в какой-то момент дело "Украина против россии" превратится в "Мир против РФ", - заявила Золотарева.

Читайте также: ЕС присоединился к делу Украины относительно геноцида РФ в Международном суде ООН. ДОКУМЕНТ

Она отметила, что в настоящее время меморандум Украины является конфиденциальным, но меморандумы других государств открыты.

"Они касаются в основном толкования Конвенции о предотвращении преступления геноцида. Они говорят о том, что, во-первых, суд имеет право рассматривать дело Украины, у него есть юрисдикция, и то, что РФ искажает положения настоящей Конвенции, ссылаясь на нее. Далее государства, уже подавшие свои заявления, свои меморандумы, говорят о том, что "мы оставляем за собой право в дальнейшем дополнять эти свои заявления", - проинформировала глава департамента.

По ее словам, очень трудно спрогнозировать, когда может состояться следующее судебное заседание, потому что это будет зависеть от дальнейшего хода дела.

"У России, согласно статуту Суда, есть три месяца с момента представления Украиной меморандума, а именно с 1 июля, чтобы обжаловать юрисдикцию, высказать так называемые предварительные возражения. Если они это сделают, Суд перейдет к письменному обмену мнениями между сторонами именно по вопросу юрисдикции, после чего проведет устные слушания. И если Россия не воспользуется этим правом, то у нее определен срок представления своего контрмеморандума на 23 марта следующего года, и тогда уже вопросы юрисдикции и вопросы по существу будут рассматриваться Судом одновременно", - пояснила Золотарева.

+11
хто в доме хозяин

20.08.2022 17:57 Ответить
+8
росія - це держава терорист, рускіе це не національність, це уламок імперії, що перетворився на террористичне угруповання, яке підлягає знищеню.
Переслідування рuskіх повинно бути таким як переслідування членів ІДІЛ.
Переслідування рускіх повинно бути таким як переслідування членів ІДІЛ.
20.08.2022 17:52 Ответить
+6
Просто мерзкий ********. Массовая эмиграция его напугала, *****, а массовое убийство его граждан не напугала. ******** *****...
20.08.2022 17:59 Ответить
все это хорошо, но россия болт ложила на все справы
А после Боинга и говорить тошно, сколько лет будет идти уже наше расследование....
А пока португалия радостно ждет руссотуристо и гуттереш призывает торговать с руссикими. Так что все грустно
20.08.2022 17:47 Ответить
Чи Україна зараз з парашею не торгує?
20.08.2022 17:49 Ответить
может и торгует. Но когда генсек ООН призывает это делать всему миру, даже тем, кто могли бы обойтись, выглядит диковато - не?
20.08.2022 18:46 Ответить
Просто с русней нужно поступать вот так
https://m.youtube.com/watch?v=s5oALNBaxl4&t=6s
20.08.2022 17:48 Ответить
росія - це держава терорист, рускіе це не національність, це уламок імперії, що перетворився на террористичне угруповання, яке підлягає знищеню.
Переслідування рускіх повинно бути таким як переслідування членів ІДІЛ.
20.08.2022 17:52 Ответить
хто в доме хозяин

20.08.2022 17:57 Ответить
20.08.2022 17:58 Ответить
На тому тижні з Друганами зі Львові посварився. Наш Шольц їм не подобається. А нам ваш Зеленьский.
...поки свара зависла...
Когось міняти треба. Та кого на кого? -- вибіру нема.
20.08.2022 17:58 Ответить
зеленский германии чем насолил, простите?!
20.08.2022 18:47 Ответить
одно но...решения международных судов працюйе колы колы кацапстан остаточно посэлывся в клоповнике...
20.08.2022 17:58 Ответить
Просто мерзкий ********. Массовая эмиграция его напугала, *****, а массовое убийство его граждан не напугала. ******** *****...
20.08.2022 17:59 Ответить
І це дуже добре коли визнають (геноцид) Ось деякі країни ЕS вже відмовляють у візах громадянам Росії. А коли визнають спонсором тероризма це буде ще краще і Росія перетвориться на Північну Корею. Споживання газу зменшили на 15% і це тільки початок . Европа може знайти нових постачальників . Нехай Росія задумається про свій ринок.........
20.08.2022 18:14 Ответить
Тут один ускоглазый асвабадитель говорил, что не с хохлами, а с НАТО воюет.
20.08.2022 18:32 Ответить
 
 