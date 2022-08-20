Россия пытается закрыть рот крымчанам: угрожает за публичную реакцию на "хлопки", - Чубаров
Российские оккупационные власти Крыма пытаются закрыть рот всем, кто там публично реагирует на взрывы и прилеты на военные объекты, расположенные на полуострове.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров написал в фейсбуке.
"Оно и понятно, даже самые отмороженные поклонники России уже впадают в истерию, поскольку даже они начали осознавать, что им придется валить с краденого полуострова на свою Россию", - написал Чубаров.
Он приводит один из примеров официального "предупреждения", распространяющегося от имени российского гауляйтера Крыма: "Напоминаю всем блогерам про ответственность за публикацию в сети вражеских фейков. "Взрывы в Бахчисарае", " Корабли ведут огонь у мыса Опук", "Табло "Крымского моста" - читаем закон и помним об ответственности. Чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы в регионах чуть севернее Крыма".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ефе́кт Стре́йзанд (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Streisand effect) - феномен, який полягає в тому, що спроба видалити певну https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F інформацію або обмежити доступ до неї призводить лише до її розповсюдження.
Мене читають: 0
Я читаю: 0
Реєстрація: 01.08.2022
Тому що вони засвітили два моменти:
1. Розташування орківських систем ППО
2. Справжню ціну цим ППО, якщо тихохідний БПЛА проскочив усі кордони та загородження "не имеющим аналогов С-300 и С-400" і був збитий лише стрілецькою зброєю, коли знизився і став видним неозброєним оком.
Так що, як пишуть у серіалах -to be continued
Для цього, власне, цю іграшку і посилали
Тем более, в "родной гавани" ?
Він же ж спеціально для того саме сьогодні зареєструвався, а Ви його прямо на злеті збиваєте!
Мене читають: 0
Я читаю: 0
Реєстрація:20.08.2022
Мене читають: 0
Я читаю: 0
Реєстрація:20.08.2022
А що роблять декілька сотен тисяч татар всі 8 років? Тісно співпрацюють з окупантами, ще й мобілізують їх. Вони ж не винні, "родини ж у заручниках". Пристосуванці, крім невеликої кількості політв*язнів і добробатівців. Чекають поки їм українці своїми життями під автономію звільнять Крим. І козаків колись так же кидали, коли вони на резерв розраховували.
Треба, щоб до них приходили вночі, як на Херсонщині, як у Маріуполі, як до наших зараз приходять сралінські онуки на окупованих територіях.
https://twitter.com/i/status/1559810050276921344
Звільняйте тоді наш півострів та хмиздуйте у сонячну Сибір, там і засмагайте.