Россия пытается закрыть рот крымчанам: угрожает за публичную реакцию на "хлопки", - Чубаров

Российские оккупационные власти Крыма пытаются закрыть рот всем, кто там публично реагирует на взрывы и прилеты на военные объекты, расположенные на полуострове.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров написал в фейсбуке.

Читайте также: Возле Евпатории снова слышны взрывы, - Чубаров

"Оно и понятно, даже самые отмороженные поклонники России уже впадают в истерию, поскольку даже они начали осознавать, что им придется валить с краденого полуострова на свою Россию", - написал Чубаров.

Он приводит один из примеров официального "предупреждения", распространяющегося от имени российского гауляйтера Крыма: "Напоминаю всем блогерам про ответственность за публикацию в сети вражеских фейков. "Взрывы в Бахчисарае", " Корабли ведут огонь у мыса Опук", "Табло "Крымского моста" - читаем закон и помним об ответственности. Чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы в регионах чуть севернее Крыма".

взрыв (6915) Крым (26485) оккупация (10311) Чубаров Рефат (943)
+17
Кацапи.
Ефе́кт Стре́йзанд (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Streisand effect) - феномен, який полягає в тому, що спроба видалити певну https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F інформацію або обмежити доступ до неї призводить лише до її розповсюдження.
20.08.2022 18:02 Ответить
+12
Пора на расее запретить блогеров, а лучше сразу интернет
20.08.2022 18:00 Ответить
+12
20.08.2022 18:05 Ответить
Пора на расее запретить блогеров, а лучше сразу интернет
20.08.2022 18:00 Ответить
А лучше запретить саму рассею.
20.08.2022 21:09 Ответить
20.08.2022 18:02 Ответить
безоружный народ просто зграя..
20.08.2022 18:03 Ответить
А шо случілась?
20.08.2022 18:05 Ответить
Та ничего страшного не случилось... Диарея адмиралов выглядит неприлично. НООО, какой эффект, господа оккупанты. Ну что вы за офицеры, прямо в кабинетах... Фууу...
показать весь комментарий
20.08.2022 18:27 Ответить
20.08.2022 18:05 Ответить
От вже ж кого й справді треба відправити на фронт, то це пана ар,ева, щоб менше своє промосковське патякало розкривав, а якщо звідти не повернеться то ніякоі в тому біди не буде язикатого лайна в нас вистачає))
20.08.2022 18:18 Ответить


20.08.2022 18:28 Ответить
гной под-ЗЭлупный
20.08.2022 18:29 Ответить
якщо звідти не повернеться то ніякоі в тому біди не буде...это ж какой мразью надо быть чтоб татое написать?хотя чему тут поражаться ведь только такие отбросы-сексоты могут на Иуду-зэ холуйствовать -такие рагули и разминировали границу ну не сами же Ермак и нарко-клоун малороский путь для кацапов освободили
20.08.2022 18:28 Ответить
гребінкін, ботяра подляковська.
20.08.2022 18:49 Ответить
пнх чмо подоляковске!
20.08.2022 21:31 Ответить
Де це ти був? Наче в воду впав.
20.08.2022 18:13 Ответить
Кого ви питаєте? Цей "кабсар" - типовий "Ваня-службист" на підсосі у Пригожина
20.08.2022 18:17 Ответить
Раніше був Bandera Rossa.
20.08.2022 18:22 Ответить
Коцап Alexander 95кварТал
20.08.2022 18:22 Ответить
Росія боїться паніки в Криму. Але війна точково торкнеться Криму адже для того щоб звільнувати Херсонщину треба знищувати і глибокі тили в Криму . Коли знищать тили ворога ось тоді і буде звільнення .Без глубокого тилу противник не зможе навіть обронятися .Ось це і є контрнаступ тільки він не привязаний до дат і може довго тривати і головна мета для України виснажити війська РФ зберегти власні збройні сили накопичити зброї а вже потім впевнено наступати.
20.08.2022 18:06 Ответить
Сьогоднішні невдалі спроби в Севастополі, Бахчисараї, ще де там сьогодні були перехоплення в небі Криму, насправді можуть бути успішнішими, ніж вибухи в Новофедорівці, Гвардійському, Джанкої...
Тому що вони засвітили два моменти:
1. Розташування орківських систем ППО
2. Справжню ціну цим ППО, якщо тихохідний БПЛА проскочив усі кордони та загородження "не имеющим аналогов С-300 и С-400" і був збитий лише стрілецькою зброєю, коли знизився і став видним неозброєним оком.
Так що, як пишуть у серіалах -to be continued
20.08.2022 18:13 Ответить
Маленький дрон не відображається на моніторі. Занадто мала площа для відбиття сигналу РЛС.
20.08.2022 18:17 Ответить
Зате РЛС відображається на дроні.
Для цього, власне, цю іграшку і посилали
показать весь комментарий
20.08.2022 18:28 Ответить
20.08.2022 18:14 Ответить
Как может быть мучительно больно от камней с неба ?
Тем более, в "родной гавани" ?
20.08.2022 18:33 Ответить
Ума недалекого тут скорее ты, если считаешь себя телепатом, читающим, что Чубаров думает)
20.08.2022 18:46 Ответить
Ну що Ви, шановний, заважаєте кацапу пару копійчин заробити?

Він же ж спеціально для того саме сьогодні зареєструвався, а Ви його прямо на злеті збиваєте!



20.08.2022 18:56 Ответить
Боы последнее время всё примитивнее, а шо случилось, бюджет урезали?
показать весь комментарий
20.08.2022 18:51 Ответить
*Боты
20.08.2022 18:53 Ответить
сложные все уже в германии уехали, остались одни неудачники и новопризванные дебилы вроде георгия перельмана под израильским флагом.
показать весь комментарий
20.08.2022 19:33 Ответить


20.08.2022 18:53 Ответить
Тільки не знаю, цей івлєв з подляеовських чи з пригожинських?
20.08.2022 18:54 Ответить
самое простое решение - расстреливать на месте всех свидетелей взрывов.
20.08.2022 19:00 Ответить
Чубаров истину твердит, и давай не будем его грязью обливать.
20.08.2022 19:01 Ответить
А ще кацапи виклали орієнтування на диверсантів по бавовні. Правда це чи не правда, але - всі четверо слов'яни.
А що роблять декілька сотен тисяч татар всі 8 років? Тісно співпрацюють з окупантами, ще й мобілізують їх. Вони ж не винні, "родини ж у заручниках". Пристосуванці, крім невеликої кількості політв*язнів і добробатівців. Чекають поки їм українці своїми життями під автономію звільнять Крим. І козаків колись так же кидали, коли вони на резерв розраховували.
20.08.2022 19:11 Ответить
20.08.2022 19:34 Ответить
🤣
20.08.2022 19:39 Ответить
Русня вже буде боятись не хлопков, а мусоров.

Треба, щоб до них приходили вночі, як на Херсонщині, як у Маріуполі, як до наших зараз приходять сралінські онуки на окупованих територіях.
20.08.2022 19:44 Ответить
20.08.2022 19:51 Ответить
Сімферополь. Залізничний вокзал. Щось, певно, трапилося, бо рускіє туристи масово їдуть з тимчасово окупованого Криму.
https://twitter.com/i/status/1559810050276921344
20.08.2022 19:58 Ответить
Суки кацапские хай валят в свои *****. На Магадане тоже солнце светит
21.08.2022 06:27 Ответить
Крымчане уже переродились , с украинца на русского, это крики не о помощи освобождения , а о том что , не трогайте нас , нас все здесь устраивало, и устраивает..
20.08.2022 20:00 Ответить
А нам якось по цимбалах, що вас, кримчан, устраіваєт, а шо ніт.

Звільняйте тоді наш півострів та хмиздуйте у сонячну Сибір, там і засмагайте.
20.08.2022 23:53 Ответить
 
 