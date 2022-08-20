Россия пытается закрыть рот крымчанам: угрожает за публичную реакцию на "хлопки", - Чубаров

Российские оккупационные власти Крыма пытаются закрыть рот всем, кто там публично реагирует на взрывы и прилеты на военные объекты, расположенные на полуострове.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров написал в фейсбуке.

Читайте также: Возле Евпатории снова слышны взрывы, - Чубаров

"Оно и понятно, даже самые отмороженные поклонники России уже впадают в истерию, поскольку даже они начали осознавать, что им придется валить с краденого полуострова на свою Россию", - написал Чубаров.

Он приводит один из примеров официального "предупреждения", распространяющегося от имени российского гауляйтера Крыма: "Напоминаю всем блогерам про ответственность за публикацию в сети вражеских фейков. "Взрывы в Бахчисарае", " Корабли ведут огонь у мыса Опук", "Табло "Крымского моста" - читаем закон и помним об ответственности. Чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы в регионах чуть севернее Крыма".