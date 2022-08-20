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Генпрокурор Костин поручил правоохранителям юга обеспечить работу "зернового коридора": пресечь все возможные коррупционные схемы

костін

Генеральный прокурор Андрей Костин провел совещание с руководителями Одесской областной прокуратуры, специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона и правоохранительных органов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса ГПУ в фейсбуке.

В сообщении отмечается, что Андрей Костин обратился к коллегам с такими словами: "Одесская область с ее географией, транспортными коммуникациями и экономическим потенциалом - привлекательная цель для российского агрессора. Поэтому мы должны быстро и скоординированно реагировать на каждое нарушение закона, потому что в условиях войны это угроза национальной и экономической безопасности государства".

Генпрокурор поставил четкие задачи перед правоохранителями региона. Среди приоритетов – разоблачение государственных изменников и сообщников оккупантов, контрдиверсионные меры, противодействие преступлениям против основ национальной безопасности. Особое внимание он обратил на качество расследования военных преступлений государства-агрессора в войне против Украины.

Одним из ключевых направлений Андрей Костин назвал обеспечение работы "зернового коридора". Оперативное реагирование и пресечение всех возможных коррупционных схем при транспортировке и экспорте сельскохозяйственной продукции – важная задача.

"Принципиальной и бескомпромиссной должна быть реакция прокуроров на все факты незаконного использования средств на восстановление разрушенной инфраструктуры, строительство жилья для вынужденных переселенцев и социальные выплаты для них. Недопустимо хищение гуманитарной помощи, которую украинцы и международное сообщество собирают для Вооруженных сил и тех, кто больше всего пострадал от агрессии", - подчеркнул Андрей Костин.

Генеральный прокурор подчеркнул, что сегодня правоохранители должны действовать слаженно и сплоченно для обеспечения безопасности государства и защиты каждого украинца.

Читайте также: "Я никому не позволю подрывать авторитет Генпрокуратуры", - Костин

Автор: 

зерно (1071) Костин Андрей (181)


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Топ комментарии
+17
Правоохоронці ПІВНЯ Це охорона найвеличнішого?
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20.08.2022 18:44 Ответить
+16
"правоохоронцям півня..." Редактори від бога...
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20.08.2022 18:38 Ответить
+16
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20.08.2022 18:50 Ответить
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Корупційні схеми"! Стій, раз-два!
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20.08.2022 18:37 Ответить
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20.08.2022 18:50 Ответить
Зерновой коридор - ето наше все!
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20.08.2022 20:07 Ответить
"правоохоронцям півня..." Редактори від бога...
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20.08.2022 18:38 Ответить
Правильно: "правоохоронцям півням"
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20.08.2022 18:42 Ответить
Йдеться про Труханова.
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20.08.2022 18:42 Ответить
що не так ?
ну хіба що ....

правоохоронці Півня... у косоворотці

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20.08.2022 19:00 Ответить
вибачте, ...ень у цій косоворотці

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20.08.2022 19:01 Ответить
Цензор заголовком підняв настрій.
Наш півень біля ОПи)

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20.08.2022 19:16 Ответить
Командует всем у нас сейчас только один петух крашенный.
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20.08.2022 19:23 Ответить
Це він про александрочева, мабуть.
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20.08.2022 19:02 Ответить
Афтор за півня можуть запитати.
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20.08.2022 18:38 Ответить
Грозно!!!!
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20.08.2022 18:38 Ответить
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20.08.2022 18:39 Ответить
щось це мені нагадує
призиви СРСР
тіпа Миру Мир
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20.08.2022 18:42 Ответить
Ага.
Миру - мир!
Войне - пиписька!
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20.08.2022 19:03 Ответить
Пьянству - бой!
Б*ядству - герл!
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20.08.2022 19:21 Ответить
Правоохоронці ПІВНЯ Це охорона найвеличнішого?
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20.08.2022 18:44 Ответить
🤣🤣🤣
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20.08.2022 18:50 Ответить
Якій він **** генпрокурор - галіймий секс, а не прокурор.
Такий самий як Зюзя президент.
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20.08.2022 18:45 Ответить
Півня чи мівня?
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20.08.2022 18:45 Ответить
чи квочки..
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20.08.2022 18:51 Ответить
спеціалізована в сфері? Смердить реформой портянки...
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20.08.2022 18:47 Ответить
що ж там за інвестори такі, що аж цілого Генерального прокурора задіяли, щоб їх інтереси відстоював
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20.08.2022 18:49 Ответить
Про півня хотілося б конкретніше. Може це, як бавовна? Що б руське не зрозуміло?
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20.08.2022 18:52 Ответить
тема півня не розкрита !!!
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20.08.2022 18:54 Ответить
Якщо ти Гпрокурор, то заодно розберись хто здав південь.
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20.08.2022 18:55 Ответить
ну да, зелена шобла його ж не для того генпрокурором призначила, щоб він на них же й вийшов.
хай оно інвесторів захищає.
цікаво, хто вони. думаю, в одного прізвище на Зе, а в другого - на Ко.
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20.08.2022 19:00 Ответить
Як півень здав південь.
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20.08.2022 19:05 Ответить
Тьма петухов
Стереже "схід півня"
Сонечко встає на сході.
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20.08.2022 18:57 Ответить
Заголовок;... " доручив правоохоронцям півня"... Звісно- оЧепятка, але яка влучна.
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20.08.2022 19:02 Ответить
ясно, до 10К митникам плюсуємо 5К прокурорам.
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20.08.2022 19:04 Ответить
Правоохоронці півня слідкують за тим, щоб зелені кур.и те зерно не склювали?
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20.08.2022 19:13 Ответить
Нет, у него не лживый взгляд, его глаза не лгут. Они правдиво говорят, что их владелец плут.
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20.08.2022 19:15 Ответить
у зв,язку з коменданським часом, перевірками на блокпостах,
повістками до військомату, відпустками та відгулами солдат, розподілом гуманітарки, випуском під заставу навідників, непретягнення калоборантів, потрібно зафіксувати фінансовий стан правоохоронних та військових на початок війни. після перемоги ВСІ побачать, скільки виявиться новоспечених мільйонерів в їх рядах.
і пишу це не тому що я щось придумав.
подивіться скільки військовослужбовців *************, виконуючи ну зовсім не віськові справи,
скільки людей не бачивши живого сепара отримують бойові, як ловлять для вручення повісток тоді коли особового складу зараз не потрібно а лише специ. за те це потрібно воєнкомам.
хто дасть відповідь на ці запитання?
а головне, чому не об,явили війну???
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20.08.2022 19:17 Ответить
правоохоронцям півня Забув написати дефіс та літеру "м" у кінці. А так - все вірно.
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20.08.2022 19:25 Ответить
Ух ты! А ведь мудрый-то какой! Ждём следующего призыва: соблюдать и не нарушать уголовный кодекс, например.
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20.08.2022 20:06 Ответить
Принципиальной и бескомпромиссной должна быть позиция прокуратуры, у которой есть право законодательной инициативы. Вносите в ВР проекты законов о неотвратимости жестких/жестоких наказаний. Похлопывание волосатой ладошкой по папке с Делом, уже не помогает.
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20.08.2022 21:14 Ответить
Пчелы против меда!
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20.08.2022 21:37 Ответить
Краще Костин придивився скільки зерна на налічку вивозять різні одеськи ділки форми 2. А це прямий грабунок бюджету країни. Валютні надходження осідають по всьому ланцюгу корупціонерів (митників,сбу,суддів,брокерів,поліції), при тому що топ-керівники ходять по світу з протягнутою рукою, а звичайний народ по копійкам збирає на Байрактари та інше.
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20.08.2022 21:42 Ответить
Одним з ключових напрямів Андрій Костін назвав забезпечення роботи "зернового коридору". Оперативне реагування та припинення всіх можливих корупційних схем при транспортуванні та експорті сільськогосподарської продукції - важливе завдання Джерело:

В портах вже порядок зробили? Як там справи з PSC та екологічними перевірками суден? Або як завжди "припинення корупційних схем" тільки збільшує суму хабаря?
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20.08.2022 21:52 Ответить
негайно припинити корупційні схеми, шо не приносять доходів Костіну...!
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21.08.2022 00:44 Ответить
Побори зростуть у два рази. У влади все навпаки.
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21.08.2022 01:00 Ответить
 
 