Генпрокурор Костин поручил правоохранителям юга обеспечить работу "зернового коридора": пресечь все возможные коррупционные схемы
Генеральный прокурор Андрей Костин провел совещание с руководителями Одесской областной прокуратуры, специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона и правоохранительных органов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса ГПУ в фейсбуке.
В сообщении отмечается, что Андрей Костин обратился к коллегам с такими словами: "Одесская область с ее географией, транспортными коммуникациями и экономическим потенциалом - привлекательная цель для российского агрессора. Поэтому мы должны быстро и скоординированно реагировать на каждое нарушение закона, потому что в условиях войны это угроза национальной и экономической безопасности государства".
Генпрокурор поставил четкие задачи перед правоохранителями региона. Среди приоритетов – разоблачение государственных изменников и сообщников оккупантов, контрдиверсионные меры, противодействие преступлениям против основ национальной безопасности. Особое внимание он обратил на качество расследования военных преступлений государства-агрессора в войне против Украины.
Одним из ключевых направлений Андрей Костин назвал обеспечение работы "зернового коридора". Оперативное реагирование и пресечение всех возможных коррупционных схем при транспортировке и экспорте сельскохозяйственной продукции – важная задача.
"Принципиальной и бескомпромиссной должна быть реакция прокуроров на все факты незаконного использования средств на восстановление разрушенной инфраструктуры, строительство жилья для вынужденных переселенцев и социальные выплаты для них. Недопустимо хищение гуманитарной помощи, которую украинцы и международное сообщество собирают для Вооруженных сил и тех, кто больше всего пострадал от агрессии", - подчеркнул Андрей Костин.
Генеральный прокурор подчеркнул, что сегодня правоохранители должны действовать слаженно и сплоченно для обеспечения безопасности государства и защиты каждого украинца.
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ну хіба що ....
правоохоронці Півня... у косоворотці
Наш півень біля ОПи)
призиви СРСР
тіпа Миру Мир
Миру - мир!
Войне - пиписька!
Б*ядству - герл!
Такий самий як Зюзя президент.
хай оно інвесторів захищає.
цікаво, хто вони. думаю, в одного прізвище на Зе, а в другого - на Ко.
Стереже "схід півня"
Сонечко встає на сході.
повістками до військомату, відпустками та відгулами солдат, розподілом гуманітарки, випуском під заставу навідників, непретягнення калоборантів, потрібно зафіксувати фінансовий стан правоохоронних та військових на початок війни. після перемоги ВСІ побачать, скільки виявиться новоспечених мільйонерів в їх рядах.
і пишу це не тому що я щось придумав.
подивіться скільки військовослужбовців *************, виконуючи ну зовсім не віськові справи,
скільки людей не бачивши живого сепара отримують бойові, як ловлять для вручення повісток тоді коли особового складу зараз не потрібно а лише специ. за те це потрібно воєнкомам.
хто дасть відповідь на ці запитання?
а головне, чому не об,явили війну???
В портах вже порядок зробили? Як там справи з PSC та екологічними перевірками суден? Або як завжди "припинення корупційних схем" тільки збільшує суму хабаря?