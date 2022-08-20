Генпрокурор Костин поручил правоохранителям юга обеспечить работу "зернового коридора": пресечь все возможные коррупционные схемы

Генеральный прокурор Андрей Костин провел совещание с руководителями Одесской областной прокуратуры, специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона и правоохранительных органов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса ГПУ в фейсбуке.

В сообщении отмечается, что Андрей Костин обратился к коллегам с такими словами: "Одесская область с ее географией, транспортными коммуникациями и экономическим потенциалом - привлекательная цель для российского агрессора. Поэтому мы должны быстро и скоординированно реагировать на каждое нарушение закона, потому что в условиях войны это угроза национальной и экономической безопасности государства".

Генпрокурор поставил четкие задачи перед правоохранителями региона. Среди приоритетов – разоблачение государственных изменников и сообщников оккупантов, контрдиверсионные меры, противодействие преступлениям против основ национальной безопасности. Особое внимание он обратил на качество расследования военных преступлений государства-агрессора в войне против Украины.

Одним из ключевых направлений Андрей Костин назвал обеспечение работы "зернового коридора". Оперативное реагирование и пресечение всех возможных коррупционных схем при транспортировке и экспорте сельскохозяйственной продукции – важная задача.

"Принципиальной и бескомпромиссной должна быть реакция прокуроров на все факты незаконного использования средств на восстановление разрушенной инфраструктуры, строительство жилья для вынужденных переселенцев и социальные выплаты для них. Недопустимо хищение гуманитарной помощи, которую украинцы и международное сообщество собирают для Вооруженных сил и тех, кто больше всего пострадал от агрессии", - подчеркнул Андрей Костин.

Генеральный прокурор подчеркнул, что сегодня правоохранители должны действовать слаженно и сплоченно для обеспечения безопасности государства и защиты каждого украинца.

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