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Президент Венгрии Новак призвала европейское сообщество к общим решениям для общего блага, когда "континент может стать полем битвы великих держав"

новак,каталіна

20 августа День Святого Стефана, национальный праздник Венгрии. Это не только память о величайшем правителе, но и так называемый "день рождения государства" и Праздник нового хлеба.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

"Можем ли мы праздновать, когда наши соседи слышат выстрелы? Когда цены продолжают расти? Нам нужно праздновать, потому что мы должны показать, что мы черпаем силу из веры святого короля Стефана и его мужества. Нам нужно европейское сообщество, и европейское сообщество нуждается в нас. Поэтому сегодня, когда наш континент может стать полем битвы великих государств, мы должны поддерживать друг друга, мы должны принимать совместные решения, которые служат общему благу", - подчеркнула президент Венгрии Каталина Новак.

Речь Каталина Новак произнесла в городе Сеекешфехервар, упоминая о великом венгерском правителе.

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Сеекешфехервар – первая историческая столица Венгрии и некрополь венгерских королей.

20 августа – День Святого Стефана, национальный праздник Венгрии. Это не только память о величайшем правителе, но и так называемый "день рождения государства" и Праздник нового хлеба. По этому случаю устраивали концерты, парады, шоу и фестивали. Вечером по традиции во многих городах состоится фейерверк, самый масштабный – в центре Будапешта.

Впоследствии организатор праздника заявил, что из-за плохих погодных условий фейерверков не будет.

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Автор: 

Венгрия (2021) Новак Каталина (13)


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Топ комментарии
+18
Угорщина зараз це позор євросоюзу.
Бажаю дожити і побачити Украіну в новому союзі достойних і рівноправних держав Великобританіі, Польші, Литви, Латвіі, Єстоніі.
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20.08.2022 19:12 Ответить
+17
Брєд якийсь, ну як завжди у *******.
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20.08.2022 19:03 Ответить
+11
****** в своем репертуаре
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20.08.2022 19:06 Ответить
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Брєд якийсь, ну як завжди у *******.
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20.08.2022 19:03 Ответить
****** в своем репертуаре
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20.08.2022 19:06 Ответить
А якби не закликала, що було б? Страшно уявити!
Самісінький тобі всеєвропейський бардак!
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20.08.2022 19:06 Ответить
Як кажуть мадьяри, "****** твою маммік!"
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20.08.2022 19:18 Ответить
мож черпак якыйсь з бучи цым ******* подаруваты?
шоб,блеать,черпалось полудшее..
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20.08.2022 19:09 Ответить
про що ця циганва торочить?
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20.08.2022 19:09 Ответить
Каталіна Новак-закусивать нада...
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20.08.2022 19:11 Ответить
Мене більше цікавить думка великого борця за чистоту мадярського народішка, орбана, як так сталося що президентом мадярії стала дівка з прізвищем Новак))) якщо пан орбан далі продовжить боротися з асиміляцією то, наступний президент мадярії вже точно буде з прізвищем варфаломеєва...))))
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20.08.2022 19:29 Ответить
это дэрьмо вечно к компромисам с кацапами призывает -а в чем они эти компромиссы?-в сдаче территорий
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20.08.2022 19:11 Ответить
Угорщина зараз це позор євросоюзу.
Бажаю дожити і побачити Украіну в новому союзі достойних і рівноправних держав Великобританіі, Польші, Литви, Латвіі, Єстоніі.
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20.08.2022 19:12 Ответить
новий союз? бо Британія ж не в ЄС
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20.08.2022 19:31 Ответить
О, свинособака висралася. В спам
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20.08.2022 19:36 Ответить
Петушок кацапский, заблукал. Поможем свинособаке превратиться в крестик, спамим, не ленимся.
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20.08.2022 19:40 Ответить
В добрый путь,свинья кацапская🤣🤣🤣
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20.08.2022 19:46 Ответить
Хлебало щавали , вафел. Это у вас в русне все водку или бояру жрут, вы же убогие по другому отдохнуть не можете. Тебя скоро чпокнут по-любому
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20.08.2022 19:47 Ответить
будем посмотреть, в криму тоже будут поддерживать мадьяр фейерверками. і наймасштабніший - в центрі симферополя ))
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20.08.2022 19:12 Ответить
срана мадярота якихось тисячу років у Європі а понтів тягне на агло-сакців...
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20.08.2022 19:14 Ответить
....великих держав і засранії
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20.08.2022 19:16 Ответить
Типа "то битва великих держав, вони нехай собі б"ються, а ми думатимемо про власну задницю"? Мадяри завжди у всі часи і віки були продажними сикунами і ховалися та "хоробро" скавчали з-за чужих спин. Та цього разу відсидітися не вийде: ця війна може не залишити від мадярів моукрого місця.
Московщину треба добивати усім світом тут, в Україні.
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20.08.2022 19:16 Ответить
Чи можемо ми святкувати, коли наші сусіди чують постріли? - нормальный человек скажет надо помочь соседу, а не нормальный пойдет веселится. И ответ второго лица Венгрии - идем гулять, будет весело.
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20.08.2022 19:17 Ответить
а ненормальный пойдёт веселиться...
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20.08.2022 23:20 Ответить
загальні слова "ми за все хороше проти всього поганого"
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20.08.2022 19:20 Ответить
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20.08.2022 19:23 Ответить
"...Погано ти цих мадьяр знаєш..."-сказав сапер Водичка Швейку!!!
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20.08.2022 22:47 Ответить
шо задурня? яких великих держав? США тут нафіг нічого не треба, вона впирається, щоб їх не втягували, а расію назвати великою країною - це смішно. велика вона тільки безлюдними безплодними просторами
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20.08.2022 19:23 Ответить
Це президент Естонії. А поруч.... ?
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20.08.2022 19:27 Ответить
то піжамка на тому, хто поруч))
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20.08.2022 19:33 Ответить
Хто про що,а баби про наряди...В обох ще й манікюру нема,не побачили?А сралін,генералісімус,ходив в військовому кітелі без знаків видів військ...
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20.08.2022 22:50 Ответить
святий стефан - як і усі вони, святі, звичайний язичник і різун...серійний маньяк.
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20.08.2022 19:27 Ответить
Поки що одна Велика Держава б'ється з мордаром, і це Україна!
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20.08.2022 19:34 Ответить
Мадьяры шваль. Кому вы там нужны в ЕС, со своим зеленым горошком?
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20.08.2022 19:41 Ответить
Их континент - Азия, откуда они и приковыляли до Европы.
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20.08.2022 22:04 Ответить
Під час другої світової хотіли за допомогою гітлера собі земельки відхопити. А тепер путлеру сраку лижуть з тією самою метою. Але і тут помилочка вийшла...
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20.08.2022 19:44 Ответить
Президентка а чому не президентиня?
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20.08.2022 20:23 Ответить
Тому що це звання закріплене за лєнкай "розчепірені ноги", коли зебла в унітаз зіллють вона прийме командування.
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20.08.2022 22:48 Ответить
на что эта тварь намекает? на битву США с россией, а они - поле битвы???
или нам сдохнуть для ее радости, чтобы ціни не продовжували рости?
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20.08.2022 21:47 Ответить
Она ошиблась - не Стефана, а Степана Андреевича!
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20.08.2022 22:03 Ответить
"Кто на ком стоял?.." Що воно меле?.. недорікувате чучало.
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20.08.2022 22:29 Ответить
 
 