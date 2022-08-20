Президент Венгрии Новак призвала европейское сообщество к общим решениям для общего блага, когда "континент может стать полем битвы великих держав"

20 августа День Святого Стефана, национальный праздник Венгрии. Это не только память о величайшем правителе, но и так называемый "день рождения государства" и Праздник нового хлеба.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

"Можем ли мы праздновать, когда наши соседи слышат выстрелы? Когда цены продолжают расти? Нам нужно праздновать, потому что мы должны показать, что мы черпаем силу из веры святого короля Стефана и его мужества. Нам нужно европейское сообщество, и европейское сообщество нуждается в нас. Поэтому сегодня, когда наш континент может стать полем битвы великих государств, мы должны поддерживать друг друга, мы должны принимать совместные решения, которые служат общему благу", - подчеркнула президент Венгрии Каталина Новак.

Речь Каталина Новак произнесла в городе Сеекешфехервар, упоминая о великом венгерском правителе.

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Сеекешфехервар – первая историческая столица Венгрии и некрополь венгерских королей.

20 августа – День Святого Стефана, национальный праздник Венгрии. Это не только память о величайшем правителе, но и так называемый "день рождения государства" и Праздник нового хлеба. По этому случаю устраивали концерты, парады, шоу и фестивали. Вечером по традиции во многих городах состоится фейерверк, самый масштабный – в центре Будапешта.

Впоследствии организатор праздника заявил, что из-за плохих погодных условий фейерверков не будет.

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