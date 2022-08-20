Минобороны РФ обвиняет Украину в применении химического оружия в Запорожской области

Министерство обороны Российской Федерации обвинило Украину в применении химических отравляющих веществ против российских военнослужащих и мирного населения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

В ведомстве заявили, что военные РФ, которые "выполняли задачи" в районе населенного пункта Васильевка Запорожской области, якобы были доставлены в военный госпиталь с признаками сильного отравления, и в их организмах было обнаружено ядовитое вещество - ботулотоксин типа "В".

"По факту санкционированного режимом Зеленского химического терроризма, Российской Федерацией готовятся подтверждающие документы с результатами проведенных анализов", – говорится в заявлении Минобороны.

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Там добавляют, что проводится дополнительное расследование относительно отравления "боевыми ядовитыми веществами" главы временной администрации Херсонской области Владимира Сальдо, учитывая полученные доказательства "государственного терроризма киевского режима".

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