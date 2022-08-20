РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5600 посетителей онлайн
Новости Война
7 271 71

Минобороны РФ обвиняет Украину в применении химического оружия в Запорожской области

зброя,хімічна

Министерство обороны Российской Федерации обвинило Украину в применении химических отравляющих веществ против российских военнослужащих и мирного населения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

В ведомстве заявили, что военные РФ, которые "выполняли задачи" в районе населенного пункта Васильевка Запорожской области, якобы были доставлены в военный госпиталь с признаками сильного отравления, и в их организмах было обнаружено ядовитое вещество - ботулотоксин типа "В".

"По факту санкционированного режимом Зеленского химического терроризма, Российской Федерацией готовятся подтверждающие документы с результатами проведенных анализов", – говорится в заявлении Минобороны.

Читайте также: Россия угрожает остановить Запорожскую АЭС

Там добавляют, что проводится дополнительное расследование относительно отравления "боевыми ядовитыми веществами" главы временной администрации Херсонской области Владимира Сальдо, учитывая полученные доказательства "государственного терроризма киевского режима".

Минобороны РФ обвиняет Украину в применении химического оружия в Запорожской области 01

Читайте также: Россия ведет кампанию по дезинформации о химическом оружии в Украине, - заявление 52 делегаций ОЗХО

Автор: 

отравление (1584) Запорожская область (3248) Минобороны рф (940) химическое оружие (377)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+25
Парашники обожрались отжатой тушёнкой с ботулизмом, а "виноваты" ЗСУ...
показать весь комментарий
20.08.2022 19:35 Ответить
+25
ой..а что они делали на территории суверенной Украины ???
показать весь комментарий
20.08.2022 19:37 Ответить
+15
Алчевськ UA @AlchevskUA
На аеродромі в Чорнобаївці щонайменше три влучання
показать весь комментарий
20.08.2022 19:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Звicно , сало для свинсобак отрута хімичної дії.
показать весь комментарий
20.08.2022 19:34 Ответить
Кацапів прирівняти до пацюків \ тарганів - і немає проблеми.
показать весь комментарий
20.08.2022 19:57 Ответить
По льохах мародерили чи риби в'яленої нажерлися?
показать весь комментарий
20.08.2022 20:07 Ответить
нажралися сала прі віпалненіі "задач", потім згадали що їм не можна і стало зле.
показать весь комментарий
20.08.2022 20:10 Ответить
Парашники обожрались отжатой тушёнкой с ботулизмом, а "виноваты" ЗСУ...
показать весь комментарий
20.08.2022 19:35 Ответить
100 відсотків..наші травлять або метиловим спиртом, або щурячою отрутою
показать весь комментарий
20.08.2022 19:43 Ответить
Та яка там "отжата тушонка"? У них пайки продуктові масово прострочені! Син сусіда потрапив у березні під окупацію на Чернігівщині Жив у батькової матері в селі Казав що йшли якось по дорозі Почули гудіння двигуна Сховалися у рівчаку Проїхав повз них КамАЗ під тентом Чогось став "чмихать" і заглох Три кацапи вийшли і пішли по дорозі А машину кинули Хлопці туди - а там "сухпаї" Ну - хлопці українські запасливі Набрали скільки могли та й потягли додому - через лісок Принесли і роздивляться почали А там строк придатності закінчився від п"яти до восьми років тому Плюнули та собакам віддали!
показать весь комментарий
20.08.2022 19:49 Ответить
Блін, я своїм котам ніколи простроченої їжі не даю. І собаку пожалів би...
показать весь комментарий
20.08.2022 19:52 Ответить
Тю так то ***** попысяло у него одна отрута в организме и в мосхе что бошкой называется...
МинУБИЙСТВА РАСТИИ ХОТЬ БЫ в Википедию заглянули во первых такое оружие ТИПА А есть только у США... более того его вряд ли бы дали применить Украине... так как он распыляется аэрозольно с воздуха с самолетов.. далее простой распиратор или противогаз помогает избежать отравления и вдыхания.. А может кацапы и наварили бодягу типа Б в виде аэрозоля или раствора не знаю..и провели опыты.. и теперь переводят стрелки... более того в консервации домашней или продуктах погано приготовленных этот нейротоксин растет как на дрожжах.. еще более интересным есть применение на основе токсина этого и производство лекарств и применение в медицине??? и даже косметике и в том числе лечебной косметике... так что перебор от кокошников... как видно... опять пукнули в лужу...
показать весь комментарий
20.08.2022 20:09 Ответить
Да еще и жара!
показать весь комментарий
20.08.2022 21:04 Ответить
Алчевськ UA @AlchevskUA
На аеродромі в Чорнобаївці щонайменше три влучання
показать весь комментарий
20.08.2022 19:35 Ответить
На Тарханкуті ппо в орків спрацювало. Вже скоро час хімер...
показать весь комментарий
20.08.2022 19:42 Ответить
Вже відос є з Чорнобаївки. Зачьотний прильот.
Ладно, піду Бутусова послухаю.
показать весь комментарий
20.08.2022 20:04 Ответить
Тараньки объелись суки с бутулизмом!
показать весь комментарий
20.08.2022 19:35 Ответить
Орки рыбки вяленой поели?
показать весь комментарий
20.08.2022 19:36 Ответить
ой..а что они делали на территории суверенной Украины ???
показать весь комментарий
20.08.2022 19:37 Ответить
Це треба буде цього *** з мо рф на трибуналі запитати...
показать весь комментарий
20.08.2022 19:44 Ответить
Вас бл*дєй взагалі потрібно повбивати.
показать весь комментарий
20.08.2022 19:37 Ответить
это плохие новости-это означает,что московиты готовятся к использованию хим.оружия.
показать весь комментарий
20.08.2022 19:37 Ответить
Что рашисты, в говно вступили? То вы сами набздели когда Химарсы увидели
показать весь комментарий
20.08.2022 19:37 Ответить
А що росіяни роблятьв Запоріжжі ?
показать весь комментарий
20.08.2022 19:38 Ответить
их там нет.
показать весь комментарий
20.08.2022 19:42 Ответить
Просроченой тушёнкой асвабадитедей начальство кормит?
Ботоксного типа?
Так у них и ***** ботоксный, и ничего, живет же как-то....
показать весь комментарий
20.08.2022 19:39 Ответить
Ага. Зеленский ходил и росийских террористов насильно отравленным самогоном поил. Смешно, что террористы жалуются что они влезли в чужой дом и траванулись. Еще и не такое вам мразям будет.
показать весь комментарий
20.08.2022 19:40 Ответить
Мне кажется тебе пора искать бомбоубежище,нас вы уже ничем не напугаете.
показать весь комментарий
20.08.2022 19:43 Ответить
А що це мокшанське чмо написало?
Не встиг прочитати.
показать весь комментарий
20.08.2022 19:46 Ответить
то воно рекомендує нам ночувати у бомбосховищах
показать весь комментарий
20.08.2022 19:51 Ответить
😁😁😁 Дебільне, ***... Знайшов, чим лякати.
показать весь комментарий
20.08.2022 19:53 Ответить
Врут. Это пуканы местной ваты разрываются и примерно такой же эффект, как и от хим оружия...
показать весь комментарий
20.08.2022 19:40 Ответить
показать весь комментарий
20.08.2022 19:41 Ответить
Нечего грибы жрать было без разбора, просрутся денацификаторы и снова на передовую, здыхать надо всем и до конца !
показать весь комментарий
20.08.2022 19:42 Ответить
Ну, хорошо, что не ядерной зброi.
показать весь комментарий
20.08.2022 19:42 Ответить
І куди вони ті докази подадуть? В спортлото? Ще аналізи лайна ***** нехай додадуть. Що ви, суки, там в Запорізькій області, *****, забули? А що навіть якби свинособаче біосміття ми отруїли? Наша територія і ми маємо право знищувати цих потвор любими доступними методами.
показать весь комментарий
20.08.2022 19:42 Ответить
Т.е., русские отравили свое собственное боевое мясо просрочкой, а теперь вот так пытаются выкрутиться? Дебилы, блд....
показать весь комментарий
20.08.2022 19:42 Ответить
Жаль що вони до нас прийшли ранньої весни - "тещиних грибів" не було якраз Такі гарненькі - як зелені сироїжки!
показать весь комментарий
20.08.2022 19:52 Ответить
Если бы россияне умели бы читать на русском языке, то и отравления просрочкой не было бы.
показать весь комментарий
20.08.2022 20:04 Ответить
вони ще не куштували "бабусиних пирижків"

Історія про отруєні пиріжки виявилась правдою: українці нищать окупантів хто як може
https://glavcom.ua/country/incidents/istoriya-pro-otrujeni-pirizhki-viyavilas-pravdoyu-ukrajinci-nishchat-okupantiv-hto-yak-mozhe-835057.html

хліб-сіль на зустріч замовляли ?
получітє-распішитесь.......
показать весь комментарий
20.08.2022 21:58 Ответить
Пора ''забити'' на оті кацапські "вкиди".Всеодно там правдою і не пахне..
показать весь комментарий
20.08.2022 19:43 Ответить
Та всі вже давно забили. Це ми приколюємось тут...
показать весь комментарий
20.08.2022 19:48 Ответить
Это анонс применения хим оружия московскими нацистами. Нужно быть предельно готовыми
показать весь комментарий
20.08.2022 19:44 Ответить
Так як були прєдєльно готові до війни...?
показать весь комментарий
20.08.2022 19:46 Ответить
А військові рф що роблять серед мирного українського населення...?
показать весь комментарий
20.08.2022 19:45 Ответить
Ето пздц и цинизм высшей степени. Русофашисты пришли на нашу землю еще и на нас будут жаловаться что они траванулись. Да вам тварям нужно головы от плеч отделять тупым ножом. И между прочем бутулизм ето не искуственный а вполне природное биологическое вещество. И то ли еще будет. Вон скоро бледая поганка пойдет... Начнется поголовный мор орков что Химарсы будут курить в сторонке
показать весь комментарий
20.08.2022 19:46 Ответить
Люди, ну ви на повному серйозі обговорююте цю мокшанську маячню? За 6 місяців не звикли ще?
показать весь комментарий
20.08.2022 19:56 Ответить
вони тупі..з'їдять шось дохле - скажуть, ми їх трупною отрутою траванули і то хімічна зброя.

а ось те, що в них є запаси, самі великі ще з союзу - хлор пікрину, заріну, зоману..напрягає..
показать весь комментарий
20.08.2022 20:01 Ответить
з урахуванням строків придатності того, що постачають расєйській солдатні їх генералітет, я ващє не можу зрозуміти, як вони ще не повиздихали
показать весь комментарий
20.08.2022 19:49 Ответить
Расеяне! Вони до такого їдла звичні.
Але в великій кількості ...
показать весь комментарий
20.08.2022 21:00 Ответить
Якась бабця знов "пиріжечками" пригостила?
Хай у неї ручки не болять...))
показать весь комментарий
20.08.2022 19:57 Ответить
Якби наші труїли, то вони вже б повиздихали
показать весь комментарий
20.08.2022 19:57 Ответить
ну дибіли, вже і так пробують, і так і ніхто цим мразям не вірить. скоро будуть казати що і ядерна бомба з нашої сторони застосовувалась.

яка брихлива мразота ця москальня
показать весь комментарий
20.08.2022 19:58 Ответить
військові РФ, які "виконували завдання" в районі населеного пункту Василівка

А завдання полягало в мародерстві продуктів харчування
показать весь комментарий
20.08.2022 19:59 Ответить
пожерти понаїхали й прибарахлитись
показать весь комментарий
20.08.2022 20:15 Ответить
Бояру и всякую дрянь меньше надо пить, алкашня несчастная!
показать весь комментарий
20.08.2022 20:10 Ответить
Вірно. Не треба закидати "за комірець що попало бо і зелені чортики ввижатимуться
показать весь комментарий
20.08.2022 20:15 Ответить
бавовни в жолудках це щось новітнє..
показать весь комментарий
20.08.2022 20:14 Ответить
Какой там для них военный госпиталь? На скотомогильник их сразу оттарабанить и все дела.
показать весь комментарий
20.08.2022 20:17 Ответить
мацкалі вже давно застосувують
отруйний газ,нетільки в Україні
-"руський дух" називається
Отрута ще тааа..
показать весь комментарий
20.08.2022 20:18 Ответить
Сами в жаре жрали свои просроченные армейские пайки от 2015 года. ВСУ тут причём?
показать весь комментарий
20.08.2022 20:28 Ответить
Парашенцев не кормят нормально, потому они и жрут что попало. От того и травятся. Но это предостережение, могут применить химическое оружие.
показать весь комментарий
20.08.2022 20:33 Ответить
То їх ботоксний педофюрер в пуп цьомав. Оцей пацан від ботоксного поцілунку місяць не срав:
показать весь комментарий
20.08.2022 20:37 Ответить
Болота, болота... - у Сибiру кiзки
гарно б щось вам розповiли
та не мають мiзкiв (iнтернет-пошуковик: стаття-" https://www.youtube.com/watch?v=unyaUl731Co россиянин изнасиловал стадо коз ").

Гей-гоп, шiдi-рiдi,
зоофiл-голубчик
в президента як вбереться ,
чмокне вас у пупчик
показать весь комментарий
20.08.2022 21:13 Ответить
Эх, мальчонке тогда бы пальцем ткнуть плешивому педу в глаз - сейчас бы у кацапов был бы новый Кутузов!
показать весь комментарий
20.08.2022 22:00 Ответить
Бу-га-га-га... кацапов на дно пробило от одной мысли только, шо наши скоро начнут наступать... Шутники лаптеунты насчет химатаки... ХЕХ...
показать весь комментарий
20.08.2022 20:38 Ответить
Те,що расєяне називають їжею і є "хімічною зброєю масового ураженя".
показать весь комментарий
20.08.2022 20:57 Ответить
***** из-за безвыходностм применяет хо.. бутолотоксин чисто кремлевский химикат ,рюзке тварь помнишь его использование в афгане 84 год
показать весь комментарий
20.08.2022 21:21 Ответить
..следует вспомнить 1971 год СССР первый раз применило данный нервно-паралит.
показать весь комментарий
20.08.2022 21:30 Ответить
А ноги мыть и портянки стирать не пробовали, кацапы? Хотя бы раз за 178 дней.
показать весь комментарий
20.08.2022 21:58 Ответить
це каци всралися, щоб місію магате на заес не пропустити
показать весь комментарий
20.08.2022 22:19 Ответить
ага, покоління окурків кацапії з усть-*********** з мізками незворотньо промитими алкоголем і пропагандою
показать весь комментарий
20.08.2022 23:02 Ответить
 
 