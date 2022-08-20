США упрекнули Турцию в том, что РФ пользуется ею для уклонения от санкций

Первый замминистра финансов США Адевале Адейемо провел телефонный разговор с замминистра финансов Турции Юнусом Элиташем.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Минфина США.

Стороны обсуждали "текущие усилия, направленные на применение и соблюдение широких многосторонних санкций, введенных против России за ее вторжение в Украину". По данным ведомства, в ходе беседы Адейемо "выразил обеспокоенность тем, что российские организации и физические лица пытаются использовать Турцию для уклонения от санкций, введенных Соединенными Штатами и еще 30 странами".

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