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Новости Санкции против России Война
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США упрекнули Турцию в том, что РФ пользуется ею для уклонения от санкций

санкції

Первый замминистра финансов США Адевале Адейемо провел телефонный разговор с замминистра финансов Турции Юнусом Элиташем.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Минфина США.

Стороны обсуждали "текущие усилия, направленные на применение и соблюдение широких многосторонних санкций, введенных против России за ее вторжение в Украину". По данным ведомства, в ходе беседы Адейемо "выразил обеспокоенность тем, что российские организации и физические лица пытаются использовать Турцию для уклонения от санкций, введенных Соединенными Штатами и еще 30 странами".

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Автор: 

россия (96413) санкции (11560) США (27316) Турция (3508)


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Топ комментарии
+13
не дорікати треба А вводити вторичний санкції і тоді Эрдоган перестане махати хвостиком то туди то сюди.
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20.08.2022 19:59 Ответить
+7
Треба не санкції, а визнати лаптестан країною - терористом. Тоді усі кто бізнес або співпрацюють з нею будуть вважатися спонсором тероризму.
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20.08.2022 20:31 Ответить
+3
заждіть, зараз зерно за безціть вивезуть і скажуть
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20.08.2022 20:05 Ответить
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не дорікати треба А вводити вторичний санкції і тоді Эрдоган перестане махати хвостиком то туди то сюди.
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20.08.2022 19:59 Ответить
Треба не санкції, а визнати лаптестан країною - терористом. Тоді усі кто бізнес або співпрацюють з нею будуть вважатися спонсором тероризму.
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20.08.2022 20:31 Ответить


Перед тим, як щось писати дуже бажано вивчити питання.
Вже досить давно офіційні особи Штатів пояснили, що якщо Штати визнають паРашу спонсором тероризму, то будь-який громадянин/фірма, яка понесла збитки в паРаші (таких багато) може подавати до суду за компенсацією з заморожених статків паРаші, при чому вони будуть першими в черзі, тобто нам, якщо щось ще залишиться, передадуть значно меньше ніж зараз заморожено.
А діюча адміністрація Штатів хоче, щоб заморожені ресурси були передані саме Україні.

Що ще не зрозуміло черговому "експерту"?
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20.08.2022 20:49 Ответить
Точно! І Штати тут же покинуть допомагати Україні - і всі гроші спрямують на компенсацію Макдональдсам і КокаКолам на компенсацію збитків!
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20.08.2022 23:33 Ответить


Доречі, такого поняття, як "країна - терорист" в законодавстві США чи будь-якої іншої країни на даний час просто не існує.
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20.08.2022 20:51 Ответить
Йура, ти вже визначся, або:

якщо Штати визнають паРашу спонсором тероризму, то будь-який громадянин/фірма

або

такого поняття, як "країна - терорист" в законодавстві США чи будь-якої іншої країни на даний час просто не існує
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20.08.2022 23:35 Ответить


Тупий троль з клікухою замість ім'я, читати навчилось, а розуміти, як всі подібні істоти - ні.

Невже не доходить, що "країна - спонсор тероризму" та "країна - терорист" це різні поняття?

Дуй, недолуге, в чебурнет, до братів по "розуму" та не відсвічуй тут зі своїми "умняками".
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21.08.2022 11:10 Ответить
США вставили арбуз...и далее по тексту
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20.08.2022 20:00 Ответить
Ще Україні дорікнуть, що користується Туреччиною, з тією ж метою...
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20.08.2022 20:03 Ответить
заждіть, зараз зерно за безціть вивезуть і скажуть
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20.08.2022 20:05 Ответить
..турки проституты+7 стран ЕС
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20.08.2022 21:12 Ответить
 
 