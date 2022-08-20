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США упрекнули Турцию в том, что РФ пользуется ею для уклонения от санкций
Первый замминистра финансов США Адевале Адейемо провел телефонный разговор с замминистра финансов Турции Юнусом Элиташем.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Минфина США.
Стороны обсуждали "текущие усилия, направленные на применение и соблюдение широких многосторонних санкций, введенных против России за ее вторжение в Украину". По данным ведомства, в ходе беседы Адейемо "выразил обеспокоенность тем, что российские организации и физические лица пытаются использовать Турцию для уклонения от санкций, введенных Соединенными Штатами и еще 30 странами".
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+13 Olena Lynch
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Перед тим, як щось писати дуже бажано вивчити питання.
Вже досить давно офіційні особи Штатів пояснили, що якщо Штати визнають паРашу спонсором тероризму, то будь-який громадянин/фірма, яка понесла збитки в паРаші (таких багато) може подавати до суду за компенсацією з заморожених статків паРаші, при чому вони будуть першими в черзі, тобто нам, якщо щось ще залишиться, передадуть значно меньше ніж зараз заморожено.
А діюча адміністрація Штатів хоче, щоб заморожені ресурси були передані саме Україні.
Що ще не зрозуміло черговому "експерту"?
Доречі, такого поняття, як "країна - терорист" в законодавстві США чи будь-якої іншої країни на даний час просто не існує.
якщо Штати визнають паРашу спонсором тероризму, то будь-який громадянин/фірма
або
такого поняття, як "країна - терорист" в законодавстві США чи будь-якої іншої країни на даний час просто не існує
Тупий троль з клікухою замість ім'я, читати навчилось, а розуміти, як всі подібні істоти - ні.
Невже не доходить, що "країна - спонсор тероризму" та "країна - терорист" це різні поняття?
Дуй, недолуге, в чебурнет, до братів по "розуму" та не відсвічуй тут зі своїми "умняками".