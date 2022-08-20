Ермак блокирует доставку военной помощи непосредственно в подразделения на передовой: вместо этого добавили еще больше бюрократии, - Спартц

Конгрессвумен Виктория Спартц заявляет, что глава Офиса президента Андрей Ермак блокирует доставку военной помощи в Украину непосредственно в подразделения на передовой.

Об этом она написала в своем аккаунете в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Возможно, Newsweek следует спросить, почему картель Андрея Ермака больше 4 месяцев блокирует логистику "из точки в точку", когда помощь будет доставляться непосредственно в подразделения на передовой с надлежащей упаковкой. Зато они добавили еще больше бюрократии, используя его марионеток", - заявила Спартц.

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