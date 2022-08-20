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Новости Война
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Ермак блокирует доставку военной помощи непосредственно в подразделения на передовой: вместо этого добавили еще больше бюрократии, - Спартц

спартц

Конгрессвумен Виктория Спартц заявляет, что глава Офиса президента Андрей Ермак блокирует доставку военной помощи в Украину непосредственно в подразделения на передовой.

Об этом она написала в своем аккаунете в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Возможно, Newsweek следует спросить, почему картель Андрея Ермака больше 4 месяцев блокирует логистику "из точки в точку", когда помощь будет доставляться непосредственно в подразделения на передовой с надлежащей упаковкой. Зато они добавили еще больше бюрократии, используя его марионеток", - заявила Спартц.

Читайте также: "В сентябре 2021 года в госдепартаменте США нам с Ермаком сказали: "Ребята, копайте траншеи!", - глава МИД Кулеба

Автор: 

Конгресс США (1249) оружие (10281) США (27316) Ермак Андрей (1277) Офис Президента (1803) Спартц Виктория (50)


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Топ комментарии
+110
Здивовані, що ту падлюку ніхто не звільнив.
Виходить - нікому звільняти. Єрьмак найвища влада в Україні.
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20.08.2022 20:41 Ответить
+92
Хтось здивований...?((
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20.08.2022 20:38 Ответить
+66
Перепелиця
@perepelUA
·
19 серп.
Спочатку називаєш збільшення фінансування армії популізмом, потім намагаєшся викликати почуття провини у інших
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20.08.2022 20:39 Ответить
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коли подохне дєрьмак, це буде не менше свято чим виздихання *****.
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20.08.2022 21:25 Ответить
Юрій Швець цитував інтерв'ю іспанського легіонера журналу нюсуік,де він говорив що на передову їм привезли джавеліни ,але БЕЗ АКУМУЛЯТОРІВ.Цей легіонер зв'язався з виробником джавелінів і там запевнили що такого не може бути,вони поставляють повністю укомплектовані вироби.Якщо з іноземцями так вчиняє наша влада,то більшість наших воїнів бачили джавеліни мабуть тільки на фото чи відео.Я несумніваюсь що Вікторія Спартц на стороні України - повна протилежність єрмаку.
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20.08.2022 21:25 Ответить
А сотни дронов-камикадзе, которые передали еще весной? Я всё ждал, когда же они проявят себя, когда будут видео с их применением? И - НИЧЕГО. ТИШИНА ПОЛНАЯ.
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20.08.2022 23:20 Ответить
А в это время ,вместо Ермака взрывают какого то Дугина

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21.08.2022 12:40 Ответить
Зелені всі зрадники!! Браво Спартц!!
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20.08.2022 21:25 Ответить
Ніхто не звернув увагу на зустріч Ердогана у Львові?Після главзебіла хто вітав президента Туретчини?Правильно...А потім Кулеба....Виходить міністр закордонних справ України низче за посадою...
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20.08.2022 21:37 Ответить
Ця тварюка єрмак просто зло для України, невже немає на нього управи....
**** кончена, московська підстилка.
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20.08.2022 21:27 Ответить
Дерьмак повинен бути висланий на парашу!
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20.08.2022 21:27 Ответить
у мішку
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21.08.2022 03:52 Ответить
Кузьма_"Скрябін"

Ні один зі всіх президентів України і ні один з депутатів, які просиджували штани і крали в нас бабки, ніхто не зробив нічого, ні грама, щоб тої війни не було… Парадокс в тому, що ніхто не хотів лишитись героєм в Україні. Запиши своє ім'я в історію, щоб твоїм внукам казали: «Боже, який в тебе був дід-прадід!» Зроби хоть щось! - Ніхто ніфіга. Руїна. Українці завжди вміють вибрати якогось такого, щоб спочатку з вазеліном, а потім вже й без вазеліна. Ми вибираєм такого, щоб «пожестче». Садо-мазохізм такий в генах.

Українці хворіють на відсутність власної гідності. Бо ми «терпили», думаємо, хамство само собою куди дінеться. Усі біди на нас сипляться від того, що ми терпимо і мовчимо, поки дуже не припече.

Автор світлини: Олена Божко

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20.08.2022 21:27 Ответить
Певно, саме тому Кузьма (помилуй, Господи, його душу) агітував за Хама і ригів.
Нє?
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21.08.2022 01:08 Ответить
З язика зірвали!
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21.08.2022 02:55 Ответить
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21.08.2022 08:42 Ответить
В воюющей стране агент врага управляет госорганами - на нем море крови наших воинов и гражданских
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20.08.2022 21:27 Ответить
https://twitter.com/oksanetta11/status/1558808286622879745?t=oa3zk0CXN_FuOokTJx6nPQ&s=09
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20.08.2022 21:28 Ответить
АльерНатор відсос блазнівський.
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20.08.2022 21:42 Ответить
малоПИД..роский, бенин Нарко-Дегенерат будет полность выполнять указания Елдака и кремля потому что Елдак поставлен патрушевым смотрящим над Ослом в Омане в замен на сохранения киностудий в маЦкве под руководством шефиров, офшороми к ним подвязанными, майном в маЦкве и Крыму, сватов на стс и т.д
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20.08.2022 21:32 Ответить
Як на цей раз відреагує ******* ?Вдасть що грає х.єм на піаніно,та не чує?
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20.08.2022 21:33 Ответить
А хто у нас взагалі президент?

Отой папуга ЗЄ, що у відосиках мавпує?
Чи той бугай Єрмак, що реально всім керує?
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20.08.2022 21:35 Ответить
Ви що забулися? В нас всі 73% президенти!
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20.08.2022 21:49 Ответить
Шах і мат.

З іншої сторони, стає ясно, чому Україна постійно в глибокій сраці. З таким баластом дебілів випливсти не реально, як би не грібли 25%.
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20.08.2022 21:57 Ответить
Завхоз рулить.
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20.08.2022 21:37 Ответить
С початку кричали, що воєнна допомога розкрадається, взяли усе під жорсткий контроль, тепер багато бюрократії?
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20.08.2022 21:40 Ответить
А логики нет. Просто для Спац украинцы плохие, а с путлером надо договариваться...
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20.08.2022 21:43 Ответить
кацап, от тебя гавном воняет
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20.08.2022 21:44 Ответить
А ви чого з-за кордону трансюєте? Ви часом не з кримлівської ботоферми через VPN прцюєте?
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20.08.2022 21:49 Ответить
А чого це ти, ботва подляківська, різко кацапську мову забула?
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20.08.2022 21:52 Ответить
На пляшку, кацапа.
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20.08.2022 22:34 Ответить
******* і контролювати - не одне і те ж.

Контролювати злодюг повинні поліцецські, а не самі злодюги.
Тому Спарц і каже, що США повинні контролювати допомогу, а не ларьочник Єрмак.
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20.08.2022 21:45 Ответить
Конечно Спац лучше всех знает что происходит с оружием в Украине....
Вчера говорила, что украинцы продают россиянам оружие, а сегодня оно уже так далеко от передовой, что продажу организовать не возможно... У тети шизофрения?
Пусть у крымчан спросит где украинское оружие
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20.08.2022 21:42 Ответить
Я зовсім здивований,що робить котрразвєдка ВСУ,єслі ця гидота сама нє хочє на нари,тоді пора його кінчити,з ворогами тільки так і роблять.
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20.08.2022 21:43 Ответить
Все кто, в военное время, работает на подрыв доверия к военно-политическому руководству Украины - агент кремля.
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20.08.2022 21:45 Ответить
Підеш на нуль з мухою та калашем під цілодобовий обстріл кацапів зупиняти?
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20.08.2022 21:58 Ответить
Как раз агенты кремля сидят у нас на Банковой и ВР. ПИз**ят бабло и гуманитарку и пиз**Ят при этом про патриотизм и самоотверженность
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21.08.2022 06:10 Ответить
Не нравится мне этот Ермак, но что-то Спартц гонит какую-то пургу... Или генерал Залужный по её мнению пустое место?! Его что не побеспокоило бы если бы оружие 4 месяца не доходило до передовой?! Фигню по-моему несёт тетя.
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20.08.2022 21:46 Ответить
Нє нравіццо - нє кушай (с).
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21.08.2022 08:39 Ответить
Блокуючи доставку озброєнь, єрмак , є в такому разі,вбивця українського народу гірший, за рашистських кровопивців.
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20.08.2022 21:54 Ответить
Після розмінування Чонгару у зеленої шобли є два шляхи - Втікати або займатись саботажем затягуючи війну, бо наслідком перемоги буде судовий процес над воєнними злочинцями і їх посіпаками.
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20.08.2022 21:57 Ответить
Ермак - глава офиса президента, а не офиса Министра Обороны.
Пусть в своем офисе сотрудникам блокирует выдачу бумаги и скрепок.
Зеленский, ты Президент, Главнокомандующий или кто?
Почему человек, должность которого не прописана в Конституции и которого народ не избирал, вертит тобой и военной помощью?
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20.08.2022 21:59 Ответить
Можливо дєрьмак має компромат на боневтіка.
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20.08.2022 22:01 Ответить
Судячи по тому, як активізувались зеполізні тролі, ця тема дуже болісна для ОП.
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20.08.2022 22:09 Ответить
офисно-преЗЕдентские гниды продолжают чем могут гадить стране, чтобы оттянуть нашу победу над паРашей. так кто наживается на войне, а, Зеленский? 5 статья Конституции все еще действует, и терпение народа не безгранично...
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20.08.2022 22:10 Ответить
знову Єрмак, скоро до нього буде дуже багато запитань, або Спартц не права або.....
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20.08.2022 22:15 Ответить
питання до нього одне. чому досі не здох?
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21.08.2022 03:59 Ответить
Спартц не про державну зраду пише?
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20.08.2022 22:20 Ответить
Знову про поганих бояр і доброго царя, царя ми обрали, а бояр він призначає.
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20.08.2022 22:21 Ответить
Не понятно что значит цитата доставка оружия из точки в точку. Госпожа Спартц специалист по военной логистике? Это давление точно на Ермака или на Залужного? Слишком много вопросов.
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20.08.2022 22:23 Ответить
Всем ясно, что это значит. Здесь не надо быть специалистом по военной логистике. Главное не специальная терминология, а суть.
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20.08.2022 22:31 Ответить
Пан знає, як називається персона, що хизується власною тупістю?
Коли пан того не знає, то я повідомлю панові. Така персона називається йолопом.
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21.08.2022 00:53 Ответить
Время пришло, что нам необходим новый исполняющий обязанности президента.

В патриотов Украины, разных партий и беспартийных, нет иного выхода как собраться на мозговой штурм и найти умного патриота Украины имеющего стратегическое мышление. И очень важно, чтобы он не имел высокого антирейтинга. Поэтому Порошенко здесь не пойдет. Забыть все об интересах партий и найти человека ориентируясь сугубо интересами Украины. Даже из партий не входящих в парламент или вообще беспартийного. Прекратить правило, что два украинца - три гетьмана. Все только для спасения Украины. Думаю, что для начала выбрать лучших человек 5, а потом одного - лучшего из них.

Затем свое предложение громко озвучить в СМИ.
Предложить Зеленскому уйти в отставку и назначить выбранного ими человека исполняющим обязанности президента. Только очень осторожно и без серьезного нажима. Чтобы не быть обвиненными в попытке гос. переворота.

А Порошенко пусть готовится к послевоенным выборам. А может и не надо ему на выборы идти? Поучиться у коломойского, который сам во власть не идет, а продвигает много людей во власть. И пытается клонировать партии. Но мы знаем какие в этом у него интересы.
А Порошенко продвигать много людей настоящих умных патриотов.
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20.08.2022 22:24 Ответить
Да оно будет держаться за власть до посинения! Оно же понимает, что ему прямая дорога в тюрьму.
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20.08.2022 22:55 Ответить
Адристович також
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22.08.2022 10:47 Ответить
Чому нібито наші чоловіки пишуть тут під чужими прапорцями? Можна не відповідати.
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20.08.2022 22:28 Ответить
Молодець Вікторія.
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20.08.2022 22:31 Ответить
Молодець Вікторія. Гризи його дальше.
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20.08.2022 22:32 Ответить
Скоріш за все це ми повинні вигризати падлюку дєрмака з тіла державвних інституцій. Що зедибіли, задоволені? Зробили неньку ще раз? Які ж ви зечмоні всі нікчеми!!!
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20.08.2022 22:58 Ответить
Прямая демократия в действии?
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20.08.2022 22:53 Ответить
Зрозуміло хто такі : Єрмак ,Татаров ,Арестович та інші "патріоти" ,але за всіх них несе персональну відповідальність президент Зеленський виходить вони його влаштовують.
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20.08.2022 22:56 Ответить
Зеленскому( Ермаку)- импичмент!
Залужный прекрасно справится без них, а результат будет намного лучше для Украины. Неужели вы думаете что Ермак позволит Украине выйграть войну и начать расследование по поводу Чонгара и закончить расследование по Вагнергейту? Или вы думаете , что Украина сможет выйграть эту войну, когда высшая власть в стране сосредоточена в руках вражеского агента( Ермака)? Что было в Омане? о чем Зе договорился с патрушевым? Почему страна не была готова к войне, хотя разведка США настойчиво предупреждала ? Помню, как в январе Кличко пытался и проводил учения теробороны и как ОП вставлял ему палки в колеса. Уж лучше бы Зе и Ермак уехали с началом войны, не было бы этого ощущения зрады.
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20.08.2022 22:58 Ответить
Я от тепер теж думаю, щоб краще Зеля втiк.....
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20.08.2022 23:49 Ответить
За ВСЕ , що відбувається в нашій краіні , несе відповідальність
Зепрезидент і за призначення посадових осіб також 😠
не Єрмак , а Зеленський !
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20.08.2022 22:59 Ответить
почему ермака агента фсб до сих пор не убили я не пойму?
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20.08.2022 23:10 Ответить
потому что ты никак не приедешь из США и не убьёшь!
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21.08.2022 00:15 Ответить
скоріш за все, ти "когось не того" відніс до "ЗЕЧМОНЬ"
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21.08.2022 00:05 Ответить
Вот жеш беня подсунул украинскому народу проблемищу.
Впарил обманом тупого клоуна, в голове которого наверное и опилок нет. Собрал ему "команду" чтобы легче было протолкнуть на должность. Потом их всех уволили и внедрили Ермака, который все это время находился где то рядом. Клоун свои президентские полномочия слил просто постороннему человеку без каких либо навыков в государственном управлении.
Вот уж действительно, детективная история, придуманная от начала до конца.
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20.08.2022 23:39 Ответить
А Беня ли?
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21.08.2022 00:10 Ответить
Беня так же само на кукане у кремлядей
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21.08.2022 00:16 Ответить
Беня підставив свій канальчик у-, дав сого Андрюшку-І , а потім здав все хазаяйство Кремлю.
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21.08.2022 02:58 Ответить
"слуга кремля" це проект москальської гебні від початку до кінця. режисери в кремлі. продюсери й фінансисти, на паях - ху@ло та Бєня. завдання - повернути Україну в орбіту московії політичним шляхом, а якщо не вийде - роззброїти, розкласти з середини та окупувати військовим шляхом. останні 3.5 роки, нажаль, все це доводять.
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21.08.2022 00:02 Ответить
Невже не зрозуміло хто такий єрмак. Це ж той, хто насправді президент
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21.08.2022 00:12 Ответить
Так , я з вами погоджуюсь , хто такий Єрмак , але за всі про @ би в нашій
краіні , відповідатиме Зеленський
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21.08.2022 00:34 Ответить

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21.08.2022 00:26 Ответить
Всем понятно кто у нас в стране воду мутит .
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21.08.2022 01:02 Ответить
Пора висунути зеленському петицію \ вимогу щодо термінового звільнення єрмака від посади голови оп . якщо не виконає вимоги суспільства. то обох за порєбрик. а Залужному - вольному воля. хай керує ЗСУ самостійно.
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21.08.2022 01:55 Ответить
Вона ще зовсі недавнобула у Києві , й спілкуалася з ким ? у посольстві США, мабуть не з завхозом яєць хазяїна
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21.08.2022 02:57 Ответить
Лохабонэвтик и его хозяев вместе со ,,Слугами урода" надо убирать с Банковой. ЗЕвлада - позор украинцев!
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21.08.2022 06:15 Ответить
На Ранчо Дональда Трампа ФБР и ЦРУ изъяли кучу секретнейших документов и файлов похищенных Трампом во время каденции...
Много чего украл этот ублюдочный хмырь включая данные о ядерном потенциале США...
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21.08.2022 07:27 Ответить
Цікаво. Вибрали президентом Зеленського, а звинувачують, чомусь Єрмака. Ви що, дійсно вважаєте, що Єрмак , БОгдан, чи ще якась шістка щось керує. Царь хороший. Чи може хочете виправдати себе , що я "нелох"?
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21.08.2022 07:47 Ответить
Яво таваріщ путєн назначіл на должность
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21.08.2022 08:20 Ответить
Єрмаківщину потрібно утилізувати. Та перевести керування країною через військових генералів а не через дебілів. Музикантів грати на передову а фахівців у вигляді військових генералів до управління. паскуду єрмака судити народним судом військового часу. А потім розіратися з іншими.
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21.08.2022 09:26 Ответить
БУДУТЬ ФАКТИ ТА ДОКАЗИ ЧИ БУДЕМО ПРОСТО РОЗПАЛЮВАТИ ВОГОНЬ НЕНАВИСТІ ЗБИРАЮЧИ НАВКОЛО СЕБЕ ВСІХ НЕЗАДОВОЛЕНИХ????
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21.08.2022 09:31 Ответить
для конгресвумен зі США фактів втрати американської зброї в Афгані, а також , а то й інших подібних заяв журналістів-розслідуівачів - цілком достатньо для того, щоб хвилюватися, принаймі, на рівні Америки.
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21.08.2022 11:05 Ответить
Спартц встречалась с послом США в Украине на днях, должна была получить все ответы.
Кроме того, разведсообщество США держит этот вопрос под контролем, там не забалуешь.
Если западного оружия просто не хватает, это не значит, что намеренно злоупотребляют.
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21.08.2022 09:35 Ответить
Кто нибудь вообще заметил, что конгресвумен ссылается на статью месячной давности, где высказывается по этому вопросу несколько точек зрения, в том числе, что всё не так плохо.
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21.08.2022 09:46 Ответить
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2010/167767 Андрій Кокотюха, український письменник, допис "Про Єрмака" :

У обох моїх ФБ-стрічках завдяки моєму бажанню бачити широку картину довкілля проскакує таке: "Ми воюємо п'ятий місяць, а якась американська баба з Носівки (селище, де народиоася Вікторія Спартц-Кульгейко - А.М.) каже про якихось шпигунів у владі. Що ж роблять ці шпигуни, якщо ми воюємо, а не здалися? Бреше вона!"

Спробую пояснити, хоча навряд почують:
1. Про Єрмака чинного президента попереджали щонайменше за рік до вторгнення.
2. Єрмак непрямо, але успішно, завдяки величезному впливу, сварив Україну з Заходом. Звідси гальмування з підтримкою.
3. Єрмак переконував президента України виконувати всі російські забаганки. Пояснював: зробимо отак - і вони не нападуть. Якби не розтяжка між агресором і Заходом, Україна лягла б під агресора ще рік тому. І це подали б як успіх, не те що всякий там Мінськ.
4. Єрмак - антизахідник.
5. Єрмак поміняв пріоритет. Йому вигідно, аби в Україну ще вчора пішли мільярди підтримки. Бо ділити мільярди буде його кум Тищенко, це відкрита інформація, Котлета займається проектом відбудови.
6. Хорошие русские заходять в Україну з подачі Єрмака. Він контролює інформаційну політику, і офіційна інформполітика позитивно налаштована до Невзорова сотоваріщі.
7. З подачі Єрмака були, є і будуть спроби знецінення генерала Залужного.
8. На початку квітня раптова поява Бориса Тарасовича Джонсоненка зупинила Єрмака на черговому етапі переговорів із Росією.

Не продовжую перелік. Без того великий текст. Дякую за розуміння.
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21.08.2022 11:19 Ответить
https://focus.ua/*******-novosti/526149-afganistan-ne-povtoritsya-u-zelenskogo-zaverili-ssha-chto-zapadnoe-oruzhie-ne-popadet-v-ruki-vs-rf д'Єрмак виправдовується :

"Глава Офиса президента Андрей Ермак попробовал развеять опасения американцев в том, что использование поставляемого Украине западного оружия находится под недостаточным контролем. Он https://www.newsweek.com/top-ukrainian-official-western-weapons-are-safe-hands-opinion-1734628 опубликовал в Newsweek колонку, в которой напомнил, что за минувшие 20 лет американцы и их союзники поставили в Ирак и Афганистан военной техники на сотни миллиардов долларов, а затем часть этого оружия оказалась в руках врага. Он заверил американскую аудиторию в том, что в случае с Украиной все будет иначе, так как украинцы намерены биться до победы".

І.т.д.
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21.08.2022 11:25 Ответить
А в это время ,вместо Ермака взрывают какого то Дугина
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21.08.2022 12:38 Ответить
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