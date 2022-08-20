Ермак блокирует доставку военной помощи непосредственно в подразделения на передовой: вместо этого добавили еще больше бюрократии, - Спартц
Конгрессвумен Виктория Спартц заявляет, что глава Офиса президента Андрей Ермак блокирует доставку военной помощи в Украину непосредственно в подразделения на передовой.
Об этом она написала в своем аккаунете в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Возможно, Newsweek следует спросить, почему картель Андрея Ермака больше 4 месяцев блокирует логистику "из точки в точку", когда помощь будет доставляться непосредственно в подразделения на передовой с надлежащей упаковкой. Зато они добавили еще больше бюрократии, используя его марионеток", - заявила Спартц.
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**** кончена, московська підстилка.
Ні один зі всіх президентів України і ні один з депутатів, які просиджували штани і крали в нас бабки, ніхто не зробив нічого, ні грама, щоб тої війни не було… Парадокс в тому, що ніхто не хотів лишитись героєм в Україні. Запиши своє ім'я в історію, щоб твоїм внукам казали: «Боже, який в тебе був дід-прадід!» Зроби хоть щось! - Ніхто ніфіга. Руїна. Українці завжди вміють вибрати якогось такого, щоб спочатку з вазеліном, а потім вже й без вазеліна. Ми вибираєм такого, щоб «пожестче». Садо-мазохізм такий в генах.
Українці хворіють на відсутність власної гідності. Бо ми «терпили», думаємо, хамство само собою куди дінеться. Усі біди на нас сипляться від того, що ми терпимо і мовчимо, поки дуже не припече.
Автор світлини: Олена Божко
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Нє?
Отой папуга ЗЄ, що у відосиках мавпує?
Чи той бугай Єрмак, що реально всім керує?
З іншої сторони, стає ясно, чому Україна постійно в глибокій сраці. З таким баластом дебілів випливсти не реально, як би не грібли 25%.
Контролювати злодюг повинні поліцецські, а не самі злодюги.
Тому Спарц і каже, що США повинні контролювати допомогу, а не ларьочник Єрмак.
Вчера говорила, что украинцы продают россиянам оружие, а сегодня оно уже так далеко от передовой, что продажу организовать не возможно... У тети шизофрения?
Пусть у крымчан спросит где украинское оружие
Пусть в своем офисе сотрудникам блокирует выдачу бумаги и скрепок.
Зеленский, ты Президент, Главнокомандующий или кто?
Почему человек, должность которого не прописана в Конституции и которого народ не избирал, вертит тобой и военной помощью?
Коли пан того не знає, то я повідомлю панові. Така персона називається йолопом.
В патриотов Украины, разных партий и беспартийных, нет иного выхода как собраться на мозговой штурм и найти умного патриота Украины имеющего стратегическое мышление. И очень важно, чтобы он не имел высокого антирейтинга. Поэтому Порошенко здесь не пойдет. Забыть все об интересах партий и найти человека ориентируясь сугубо интересами Украины. Даже из партий не входящих в парламент или вообще беспартийного. Прекратить правило, что два украинца - три гетьмана. Все только для спасения Украины. Думаю, что для начала выбрать лучших человек 5, а потом одного - лучшего из них.
Затем свое предложение громко озвучить в СМИ.
Предложить Зеленскому уйти в отставку и назначить выбранного ими человека исполняющим обязанности президента. Только очень осторожно и без серьезного нажима. Чтобы не быть обвиненными в попытке гос. переворота.
А Порошенко пусть готовится к послевоенным выборам. А может и не надо ему на выборы идти? Поучиться у коломойского, который сам во власть не идет, а продвигает много людей во власть. И пытается клонировать партии. Но мы знаем какие в этом у него интересы.
А Порошенко продвигать много людей настоящих умных патриотов.
Залужный прекрасно справится без них, а результат будет намного лучше для Украины. Неужели вы думаете что Ермак позволит Украине выйграть войну и начать расследование по поводу Чонгара и закончить расследование по Вагнергейту? Или вы думаете , что Украина сможет выйграть эту войну, когда высшая власть в стране сосредоточена в руках вражеского агента( Ермака)? Что было в Омане? о чем Зе договорился с патрушевым? Почему страна не была готова к войне, хотя разведка США настойчиво предупреждала ? Помню, как в январе Кличко пытался и проводил учения теробороны и как ОП вставлял ему палки в колеса. Уж лучше бы Зе и Ермак уехали с началом войны, не было бы этого ощущения зрады.
Зепрезидент і за призначення посадових осіб також 😠
не Єрмак , а Зеленський !
Впарил обманом тупого клоуна, в голове которого наверное и опилок нет. Собрал ему "команду" чтобы легче было протолкнуть на должность. Потом их всех уволили и внедрили Ермака, который все это время находился где то рядом. Клоун свои президентские полномочия слил просто постороннему человеку без каких либо навыков в государственном управлении.
Вот уж действительно, детективная история, придуманная от начала до конца.
краіні , відповідатиме Зеленський
Много чего украл этот ублюдочный хмырь включая данные о ядерном потенциале США...
Кроме того, разведсообщество США держит этот вопрос под контролем, там не забалуешь.
Если западного оружия просто не хватает, это не значит, что намеренно злоупотребляют.
У обох моїх ФБ-стрічках завдяки моєму бажанню бачити широку картину довкілля проскакує таке: "Ми воюємо п'ятий місяць, а якась американська баба з Носівки (селище, де народиоася Вікторія Спартц-Кульгейко - А.М.) каже про якихось шпигунів у владі. Що ж роблять ці шпигуни, якщо ми воюємо, а не здалися? Бреше вона!"
Спробую пояснити, хоча навряд почують:
1. Про Єрмака чинного президента попереджали щонайменше за рік до вторгнення.
2. Єрмак непрямо, але успішно, завдяки величезному впливу, сварив Україну з Заходом. Звідси гальмування з підтримкою.
3. Єрмак переконував президента України виконувати всі російські забаганки. Пояснював: зробимо отак - і вони не нападуть. Якби не розтяжка між агресором і Заходом, Україна лягла б під агресора ще рік тому. І це подали б як успіх, не те що всякий там Мінськ.
4. Єрмак - антизахідник.
5. Єрмак поміняв пріоритет. Йому вигідно, аби в Україну ще вчора пішли мільярди підтримки. Бо ділити мільярди буде його кум Тищенко, це відкрита інформація, Котлета займається проектом відбудови.
6. Хорошие русские заходять в Україну з подачі Єрмака. Він контролює інформаційну політику, і офіційна інформполітика позитивно налаштована до Невзорова сотоваріщі.
7. З подачі Єрмака були, є і будуть спроби знецінення генерала Залужного.
8. На початку квітня раптова поява Бориса Тарасовича Джонсоненка зупинила Єрмака на черговому етапі переговорів із Росією.
Не продовжую перелік. Без того великий текст. Дякую за розуміння.
"Глава Офиса президента Андрей Ермак попробовал развеять опасения американцев в том, что использование поставляемого Украине западного оружия находится под недостаточным контролем. Он https://www.newsweek.com/top-ukrainian-official-western-weapons-are-safe-hands-opinion-1734628 опубликовал в Newsweek колонку, в которой напомнил, что за минувшие 20 лет американцы и их союзники поставили в Ирак и Афганистан военной техники на сотни миллиардов долларов, а затем часть этого оружия оказалась в руках врага. Он заверил американскую аудиторию в том, что в случае с Украиной все будет иначе, так как украинцы намерены биться до победы".
І.т.д.