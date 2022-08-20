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Новости Агрессия России против Украины Война
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Если возникнет какая-либо угроза, пятая статья устава НАТО будет применена, - Минобороны Польши о перебрасывании российских ракет в Калининград

польша,граница

В Минобороны Польши пообещали адекватный ответ на перебрасывание Россией гиперзвуковых ракет "Кинжал" под Калининград и напомнили о принципе коллективной безопасности НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Польши Войцеха Скуркевича.

"Наши действия - в консультации с нашими союзниками и штабом НАТО - являются и будут оставаться адекватными угрозам и действиям, предпринимаемыми Российской Федерацией под Калининградом", - подчеркнул Скуркевич.

По его словам, Польша полностью защищена от внешних угроз благодаря членству в НАТО.

"Если возникнет какая-то угроза, пятая статья Североатлантического договора – то есть формула "один за всех и все за одного" – будет применена", – отметил замминистра.

Скуркевич добавил, что в северо-восточных регионах Польши уже давно применяется ряд мер по укреплению обороны восточного фланга НАТО. В частности, там дислоцируются союзные войска и проводятся интенсивные военные учения.

Смотрите также: РФ угрожает Европе: Перебросили три МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" в Калининградскую область. ВИДЕО

Автор: 

Калининград (107) Польша (8538) ракеты (3633)


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Топ комментарии
+18
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20.08.2022 20:46 Ответить
+9
Ось ці тупі людоіди вперлися в Україну вбивати і рушити країну
ДЕ ГААГА ДЛЯ НИХ ?

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20.08.2022 20:57 Ответить
+7
Мені вже доусрачу цікаво як на практиці виглядатиме застосування тої славнозвісної статті статуту НАТО у контексті того як поводять себе деякі члєни НАТО типу мадярії, туреччини, греції, німеччини...
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20.08.2022 20:51 Ответить
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20.08.2022 20:46 Ответить
Куріння вбиває!
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20.08.2022 20:55 Ответить
***** дурне, та Зеля дурніше... (бк)
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20.08.2022 20:47 Ответить
США могут вступить в войну с рф в 5 случаях, - Foreign Affairs со ссылкой на профессора политологии Джона Миршаймера.

▪️Первый. Если ВСУ «начнет разрушаться», и рф добьется победы в Украине.

▪️Второй. Если эта война не закончится в течение года.

▪️Третий. США могут ввести сухопутные войска для помощи Украине.

▪️Четвертый. Америка решит изменить ситуацию, начав участвовать в боевых действиях.

▪️Пятый. «Намеренная эскалация», что якобы США против своей воли втягивается в войну по неожиданному развитию событий.
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20.08.2022 20:49 Ответить
Цей професор зловживає точно не віскі, я ******** віскі але навіть на підпитку середньої важкості мені таке не прийде у голову...
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20.08.2022 21:01 Ответить
Я перепрошую, калінін від слова кал?
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20.08.2022 20:50 Ответить
орків там відкинули ще в березні...що вони тепер хочуть там ловити навіть не уявляю...
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20.08.2022 21:45 Ответить
Мені вже доусрачу цікаво як на практиці виглядатиме застосування тої славнозвісної статті статуту НАТО у контексті того як поводять себе деякі члєни НАТО типу мадярії, туреччини, греції, німеччини...
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20.08.2022 20:51 Ответить
Ось ці тупі людоіди вперлися в Україну вбивати і рушити країну
ДЕ ГААГА ДЛЯ НИХ ?

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20.08.2022 20:57 Ответить
..какой проститут ЕС жто сказал? 4-5-6 статьи НАТО
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20.08.2022 21:08 Ответить
Опять же на *** пошлют🤣🤣🤣
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20.08.2022 21:35 Ответить
о меморандуме будапештском з гарантами на досуге побалакайтэ..
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20.08.2022 21:16 Ответить
Як що буде нанесено хоч один ракетний удар по Польщі, чи Болгарії з Румунієй чи
іншої країни Європи, то НАТО і США будуть АВТОМАТИЧНО втягнуті в конфлікт і
параша це розуміє. Знову блєф про іскандери смєются який може закінчитися дуже
плачевно для паРащі - війна на два фронти і нові ГІПЕРСАНКЦІЇ (вже офіційне ембарго
на всю торгівлю з росієй) знищать паРашу за півроку як країну, ядерна зброя буде
взята під "шефство" США, підлодки з тактичною ЯЗ будуть поставлені у депо доки
там не згниють
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20.08.2022 21:38 Ответить
Розхячать ті ракети , оленевод скаже що окурок винен
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20.08.2022 21:47 Ответить
Калининград- демиллитаризировать, путём ввода войск НАТО.
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20.08.2022 22:32 Ответить
5 статья НАТО гласит - Если ******** чего то хочет, то нужно стать раком, отдать честь, и произнести "Разрешите быть полезным!". Потому что главное не допустить эскалации конфликта.
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21.08.2022 06:47 Ответить
 
 