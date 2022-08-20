Если возникнет какая-либо угроза, пятая статья устава НАТО будет применена, - Минобороны Польши о перебрасывании российских ракет в Калининград

В Минобороны Польши пообещали адекватный ответ на перебрасывание Россией гиперзвуковых ракет "Кинжал" под Калининград и напомнили о принципе коллективной безопасности НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Польши Войцеха Скуркевича.

"Наши действия - в консультации с нашими союзниками и штабом НАТО - являются и будут оставаться адекватными угрозам и действиям, предпринимаемыми Российской Федерацией под Калининградом", - подчеркнул Скуркевич.

По его словам, Польша полностью защищена от внешних угроз благодаря членству в НАТО.

"Если возникнет какая-то угроза, пятая статья Североатлантического договора – то есть формула "один за всех и все за одного" – будет применена", – отметил замминистра.

Скуркевич добавил, что в северо-восточных регионах Польши уже давно применяется ряд мер по укреплению обороны восточного фланга НАТО. В частности, там дислоцируются союзные войска и проводятся интенсивные военные учения.

Смотрите также: РФ угрожает Европе: Перебросили три МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" в Калининградскую область. ВИДЕО