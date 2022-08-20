Если возникнет какая-либо угроза, пятая статья устава НАТО будет применена, - Минобороны Польши о перебрасывании российских ракет в Калининград
В Минобороны Польши пообещали адекватный ответ на перебрасывание Россией гиперзвуковых ракет "Кинжал" под Калининград и напомнили о принципе коллективной безопасности НАТО.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Польши Войцеха Скуркевича.
"Наши действия - в консультации с нашими союзниками и штабом НАТО - являются и будут оставаться адекватными угрозам и действиям, предпринимаемыми Российской Федерацией под Калининградом", - подчеркнул Скуркевич.
По его словам, Польша полностью защищена от внешних угроз благодаря членству в НАТО.
"Если возникнет какая-то угроза, пятая статья Североатлантического договора – то есть формула "один за всех и все за одного" – будет применена", – отметил замминистра.
Скуркевич добавил, что в северо-восточных регионах Польши уже давно применяется ряд мер по укреплению обороны восточного фланга НАТО. В частности, там дислоцируются союзные войска и проводятся интенсивные военные учения.
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▪️Первый. Если ВСУ «начнет разрушаться», и рф добьется победы в Украине.
▪️Второй. Если эта война не закончится в течение года.
▪️Третий. США могут ввести сухопутные войска для помощи Украине.
▪️Четвертый. Америка решит изменить ситуацию, начав участвовать в боевых действиях.
▪️Пятый. «Намеренная эскалация», что якобы США против своей воли втягивается в войну по неожиданному развитию событий.
ДЕ ГААГА ДЛЯ НИХ ?
іншої країни Європи, то НАТО і США будуть АВТОМАТИЧНО втягнуті в конфлікт і
параша це розуміє. Знову блєф про іскандери смєются який може закінчитися дуже
плачевно для паРащі - війна на два фронти і нові ГІПЕРСАНКЦІЇ (вже офіційне ембарго
на всю торгівлю з росієй) знищать паРашу за півроку як країну, ядерна зброя буде
взята під "шефство" США, підлодки з тактичною ЯЗ будуть поставлені у депо доки
там не згниють